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SV Werder Bremen v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

"Das ist die Realität": Boss von RB Leipzig meldet sich wegen Krise unter Martin Demichelis zu Wort

Bundesliga
RB Leipzig
M. Demichelis

Mitten in der ersten kleinen Krise der Saison will Marcel Schäfer mit aller Macht die Ruhe beim schwächelnden Bundesligisten RB Leipzig bewahren.

"Wir sind sehr ambitioniert und gleichzeitig kritisch mit uns selbst", hieß es in einem von RB verbreiteten Statement des Sport-Geschäftsführers: "Die beiden letzten Ergebnisse entsprechen nicht unserem Anspruch - das wissen wir und das reden wir auch nicht schön."

Mit der Situation setze sich der Klub nun "intern sehr klar auseinander", betonte Schäfer, gleichzeitig warb der 42-Jährige für Geduld: "Jeder hat unsere Unterstützung und unser Vertrauen."

Folglich auch Trainer Martin Demichelis, der den Vorjahres-Dritten erst im Sommer nach dem überraschenden Aus von Vorgänger Ole Werner übernommen hatte und zu weiterem Aufschwung verhelfen soll.

Schäfer stärkt Demichelis: "Jeder hat unser Vertrauen"

Bislang missglückte dies jedoch. Am Mittwoch hatte es für die Sachsen zum Auftakt in die neue Saison in der Champions League ein enttäuschendes 1:4 gegen Neuling Como 1907 gesetzt, erste kritische Stimmen waren schon bei der überraschenden Liga-Pleite bei Werder Bremen (1:3) einige Tage zuvor laut geworden.

"Eine neu zusammengestellte Mannschaft braucht Zeit, um sich zu finden und Abläufe zu entwickeln", erklärte Schäfer nun: "Das ist die Realität." Von dem eingeschlagenen Weg wolle sich der Verein "auch durch die aktuellen Diskussionen nicht abbringen" lassen.

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