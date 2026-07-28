"Ich habe mich letztes Jahr vor der Winterpause aktiv um einen Transfer von Read zu Bayern München bemüht", berichtete Dennis te Kloese, mittlerweile für den mexikanischen Klub CF Monterrey tätig, in einem Interview mit De Telegraaf. Im Raum stand demnach eine Ablösesumme von etwa 25 Millionen Euro. Neben den Münchnern seien auch Klubs aus England am Rechtsverteidiger interessiert gewesen.

Read legte einen starken Saisonstart mit Feyenoord Rotterdam hin und spielte sich damit in den Fokus internationaler Topklubs. Te Kloeses Plan habe gelautet, "einen Transfer abzuschließen, Givairo noch ein halbes Jahr bei Feyenoord spielen zu lassen und ihn im Sommer wechseln zu lassen. Doch dann verletzte sich Givairo zweimal. Das hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht."

Read zog sich im November eine Oberschenkelblessur zu.Im Januar feierte er sein Comeback, musste nach nur einem Einsatz aber erneut wochenlang passen. Wäre das nicht passiert, "hätten wir uns wohl mit Bayern geeinigt, denn die Verhandlungen waren schon sehr konkret".

Givairo Read wird nun bei Nottingham Forest gehandelt

Aufgrund der Verletzungsgeschichte distanzierten sich die Münchner letztlich von Read und entschieden sich stattdessen für eine Verpflichtung von Nathaniel Brown. Der 23-jährige deutsche Nationalspieler wechselte nach seinem DFB-Durchbruch bei der WM für 50 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach München.

Read kam in der Schlussphase der Saison derweil wieder regelmäßig zum Einsatz, verpasste aber den Sprung in den niederländischen WM-Kader. Aktuell wird der 20-Jährige mit einem Transfer zu Nottingham Forest in Verbindung gebracht. Dem Vernehmen nach lehnte Feyenoord zuletzt aber ein Angebot über 22 Millionen Euro ab.