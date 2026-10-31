"Es hilft manchmal. Die letzte Woche war sehr hart für meine Familie und für mich. Mein Vater hat mich immer begleitet, stand immer an meiner Seite, hat mich unterstützt. Er hat in Phasen an mich geglaubt, in denen ich es selbst nicht getan habe. Deswegen ist es schon hart, wieder zurückzukommen", erklärte Kimmich nach der Partie.

Aufgrund des Todesfalls in der Familie hatte der 31-Jährige zuletzt die Spiele gegen den FC Arsenal, den SC Freiburg und den 1. FC Magdeburg verpasst. Gegen den BVB kehrte er nun in die Startelf zurück und führte die Münchner über die gesamte Spielzeit als Kapitän an.

Warum fehlte Joshua Kimmich dem FC Bayern in den vergangenen Wochen?

Dabei war die Rückkehr für Kimmich auch mit vielen Gedanken an seinen Vater verbunden. "Gerade wenn ich auf dem Platz stehe, ist die Zeit, in der ich am meisten an ihn denken muss. Trotzdem war es für mich wichtig, wieder zurückzukommen und zu versuchen, in den normalen Alltag zu kommen. Auch wenn man sich manchmal wünscht, dass die Welt stehen bleibt, dreht sie sich leider und zum Glück weiter. Deshalb bin ich froh, dass ich wieder da bin. Die Anteilnahme, auch vom Verein, dem DFB und den Menschen drumherum, war sehr besonders. Das hat mir sehr viel bedeutet", sagte der Bayern-Profi.

Besonders ein Satz seines Vaters sei ihm dabei stets präsent: "Mein Vater hat immer gesagt: 'Am Ende des Tages ist es nur Fußball.' Das muss man sich immer vor Augen führen. Das Wichtigste ist die Gesundheit. Deswegen ist es sehr bitter, dass die drei jetzt ausfallen."

Gemeint waren damit auch die Verletzungsausfälle aufseiten der Münchner. Im Klassiker musste der FC Bayern zunächst Ismael Saibari, Serge Gnabry und später auch Michael Olise angeschlagen auswechseln. Besonders bei Saibari, der sich bei einem Zweikampf mit BVB-Keeper Gregor Kobel am Knöchel verletzte, sah es nicht gut aus.

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Neben den emotionalen Momenten auf dem Platz gab es auch eine besondere Begegnung mit BVB-Trainer Niko Kovac. Der Kroate, der Kimmich aus der gemeinsamen Zeit beim FC Bayern hervorragend kennt, nahm seinen ehemaligen Schützling während der Partie kurz in den Arm und sprach ihm sein Mitgefühl aus. "Er hatte mir unter der Woche geschrieben, das fand ich sehr besonders, sehr speziell. Deshalb habe ich mich bei ihm dafür bedankt", berichtete Kimmich.

Auch Kovac erklärte anschließend die Geste: "Wir wissen alle, dass Jos Vater verstorben ist. Ich habe ihm natürlich gleich kondoliert. Das ist das Mindeste, was man machen kann. Er ist ein toller Kerl."

Sportlich blieb für Kimmich und die Bayern am Ende allerdings ein fast schon enttäuschendes Remis. Die Münchner gingen zweimal durch Konrad Laimer und Dayot Upamecano in Führung, doch Dortmund fand jeweils eine Antwort.

Dabei fehlte den Bayern auch das nötige Quäntchen Glück: Gleich mehrere Aluminiumtreffer und ein verschossener Elfmeter von Harry Kane verhinderten einen möglichen Sieg. "Für uns geht es weiter. Wir wollen Ergebnisse liefern. Da ist es wichtig, dass man sich unterstützt, dass man füreinander da ist. Wir sind jetzt nicht in einer totalen Krise. Wir haben heute unentschieden gespielt. Ich denke, jeder, der das Spiel gesehen hat, weiß, dass wir hätten gewinnen müssen", so Kimmich.