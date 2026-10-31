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Joshua Kimmich FC Bayerngetty
Marko Brkic

"Das hat mir sehr viel bedeutet": Joshua Kimmich spricht über emotionales Comeback beim FC Bayern

Bundesliga
Bayern München - Borussia Dortmund
Bayern München
Borussia Dortmund
J. Kimmich

Für Joshua Kimmich war das 2:2 im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund weit mehr als nur ein Klassiker. Nach dem Tod seines Vaters stand der Mittelfeldregisseur des FC Bayern erstmals wieder auf dem Platz - und erlebte einen entsprechend emotionalen Abend.

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"Es hilft manchmal. Die letzte Woche war sehr hart für meine Familie und für mich. Mein Vater hat mich immer begleitet, stand immer an meiner Seite, hat mich unterstützt. Er hat in Phasen an mich geglaubt, in denen ich es selbst nicht getan habe. Deswegen ist es schon hart, wieder zurückzukommen", erklärte Kimmich nach der Partie.

Aufgrund des Todesfalls in der Familie hatte der 31-Jährige zuletzt die Spiele gegen den FC Arsenal, den SC Freiburg und den 1. FC Magdeburg verpasst. Gegen den BVB kehrte er nun in die Startelf zurück und führte die Münchner über die gesamte Spielzeit als Kapitän an.

Warum fehlte Joshua Kimmich dem FC Bayern in den vergangenen Wochen?

Dabei war die Rückkehr für Kimmich auch mit vielen Gedanken an seinen Vater verbunden. "Gerade wenn ich auf dem Platz stehe, ist die Zeit, in der ich am meisten an ihn denken muss. Trotzdem war es für mich wichtig, wieder zurückzukommen und zu versuchen, in den normalen Alltag zu kommen. Auch wenn man sich manchmal wünscht, dass die Welt stehen bleibt, dreht sie sich leider und zum Glück weiter. Deshalb bin ich froh, dass ich wieder da bin. Die Anteilnahme, auch vom Verein, dem DFB und den Menschen drumherum, war sehr besonders. Das hat mir sehr viel bedeutet", sagte der Bayern-Profi.

Besonders ein Satz seines Vaters sei ihm dabei stets präsent: "Mein Vater hat immer gesagt: 'Am Ende des Tages ist es nur Fußball.' Das muss man sich immer vor Augen führen. Das Wichtigste ist die Gesundheit. Deswegen ist es sehr bitter, dass die drei jetzt ausfallen."

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Gemeint waren damit auch die Verletzungsausfälle aufseiten der Münchner. Im Klassiker musste der FC Bayern zunächst Ismael Saibari, Serge Gnabry und später auch Michael Olise angeschlagen auswechseln. Besonders bei Saibari, der sich bei einem Zweikampf mit BVB-Keeper Gregor Kobel am Knöchel verletzte, sah es nicht gut aus.

Ismael Saibari FC BayernGetty Images

Neben den emotionalen Momenten auf dem Platz gab es auch eine besondere Begegnung mit BVB-Trainer Niko Kovac. Der Kroate, der Kimmich aus der gemeinsamen Zeit beim FC Bayern hervorragend kennt, nahm seinen ehemaligen Schützling während der Partie kurz in den Arm und sprach ihm sein Mitgefühl aus. "Er hatte mir unter der Woche geschrieben, das fand ich sehr besonders, sehr speziell. Deshalb habe ich mich bei ihm dafür bedankt", berichtete Kimmich.

Auch Kovac erklärte anschließend die Geste: "Wir wissen alle, dass Jos Vater verstorben ist. Ich habe ihm natürlich gleich kondoliert. Das ist das Mindeste, was man machen kann. Er ist ein toller Kerl."

Sportlich blieb für Kimmich und die Bayern am Ende allerdings ein fast schon enttäuschendes Remis. Die Münchner gingen zweimal durch Konrad Laimer und Dayot Upamecano in Führung, doch Dortmund fand jeweils eine Antwort.

Dabei fehlte den Bayern auch das nötige Quäntchen Glück: Gleich mehrere Aluminiumtreffer und ein verschossener Elfmeter von Harry Kane verhinderten einen möglichen Sieg. "Für uns geht es weiter. Wir wollen Ergebnisse liefern. Da ist es wichtig, dass man sich unterstützt, dass man füreinander da ist. Wir sind jetzt nicht in einer totalen Krise. Wir haben heute unentschieden gespielt. Ich denke, jeder, der das Spiel gesehen hat, weiß, dass wir hätten gewinnen müssen", so Kimmich.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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