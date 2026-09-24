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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Tim Ursinus

"Das hat es noch nie gegeben": Mit dieser Maßnahme von Jürgen Klopp rechnete auch Thomas Müller nicht

UEFA Nations League A
Niederlande - Deutschland
Deutschland
Jürgen Klopp
Thomas Müller

Mit einer der ersten Maßnahmen von Jürgen Klopp hatte auch Thomas Müller nicht gerechnet.

Obwohl beide bei der WM viel Zeit zusammen verbrachten, ist auch Thomas Müller von Jürgen Klopps erster Kader-Nominierung überrascht worden.

"Kloppo hat gleich mal etwas Ungewöhnliches gemacht: 44 Spieler für eine Länderspielmaßnahme zu nominieren, das hat es noch nie gegeben", schrieb der Routinier von MLS-Klub Vancouver Whitecaps in einem Beitrag auf der Plattform LinkedIn und betonte: "Damit hat keiner gerechnet."

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Dass Klopp für seine ersten vier Länderspiele als Bundestrainer auf ein XXL-Aufgebot mit gleich zwei Kadern setzt, findet Müller aber keineswegs schlecht. "So kann er gleich zu Beginn seiner Amtszeit vielen Spielern die Chance geben, sich in der Nationalmannschaft zu präsentieren", befand er.

Was erwartet Thomas Müller von Jürgen Klopp?

Müller und Klopp hatten bei der aus deutscher Sicht ernüchternden WM im Sommer noch als Experten-Duo für MagentaTV fungiert. Nun ist der langjährige Spieler des FC Bayern München in der alleinigen Zuschauerrolle. "Und ich bin vor allem eines - neugierig, wie er die Sache angehen wird", schrieb er und forderte obendrein: "Was ich grundsätzlich von Trainern erwarte, ist, dass eine klare Handschrift sichtbar ist. Die eine gefällt mir besser, die andere vielleicht weniger. Das ist normal und sagt auch erst einmal nichts über die Erfolgschancen einer Mannschaft aus. Aber ein Trainer mit einer eindeutig zu erkennenden Spielidee ist für Spieler ein wichtige Orientierungshilfe."

Geht es nach Müller, braucht eine erfolgreiche Mannschaft allen voran "ein gemeinsames, geordnetes Chaos", berichtete der 37-Jährige aus eigener Erfahrung. Ein solches beschreibe für ihn "am besten, wie man auf dem grünen Rasen langfristig erfolgreich ist".

Für Klopp, der nach Brajan Grudas verletzungsbedingter Absage noch auf 43 Spieler in seinem ersten Lehrgang als Bundestrainer zurückgreifen kann, geht es zum Debüt gegen die Niederlande in der Nations League. Nach dem Gastspiel warten zwei Duelle mit Griechenland und eines mit Serbien.

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