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Jürgen Klopp Liverpoolgetty
Jochen Tittmar

Das hätte so noch kein Bundestrainer vor ihm gemacht! Jürgen Klopp soll offenbar brisantes "Gedankenspiel" habe

UEFA Nations League A
Deutschland
Jürgen Klopp

Jürgen Klopp will offenbar sehr viele Spieler persönlich zu Gesicht bekommen.

Vor der Kader-Nominierung für die Nations League prüft Bundestrainer Jürgen Klopp laut Sky eine deutliche Ausweitung des DFB-Aufgebots mit radikalen Wechseln.

Das primäre Ziel dieses "Gedankenspiels" sei es demnach, dass sich der Nachfolger von Julian Nagelsmann gemeinsam mit seinen Co-Trainern im Vorfeld so viele Spieler wie möglich direkt im Trainingsbetrieb anschauen kann. Die anstehende Länderspielpause dauert zwei Wochen, für Deutschland stehen in dieser Zeit insgesamt vier Nations-League-Partien an.

Mit dem Beginn des Lehrgangs am DFB-Campus in Frankfurt am Main sowie in der Vorbereitung in Herzogenaurach hat der Ex-BVB-Coach formal freie Hand. Die Richtlinien der UEFA greifen erst am Vorabend des jeweiligen Spieltags: Bis exakt 23:59 Uhr muss beim Kontinentalverband eine verbindliche Liste mit 23 Akteuren hinterlegt sein, darunter zwingend drei Torhüter.

Da Spieler außerhalb dieses 23er-Aufgebots am Folgetag nicht spielberechtigt sind, das Aufgebot von Begegnung zu Begegnung jedoch beliebig ausgetauscht werden darf, kann es mit dem XXL-Plan klappen.

Klopps Überlegung soll sein, den Kader nach der zweiten Partie am 27. September in Augsburg gegen Griechenland großflächig auszutauschen. Es folgen bis zum 4. Oktober noch zwei weitere Partien gegen Serbien (1. Oktober) sowie das Rückspiel gegen die Griechen.

KloppGetty Images

Jürgen Klopp plant für DFB-Lehrgang wohl bis zu 40 Spieler

Nach übereinstimmenden Informationen von Sky und der Sportschau ist zumindest ein deutlich größerer Trainingskader bereits beschlossene Sache - bis zu 40 Spieler könnten es am Ende werden. Wie viele Profis der neue Bundestrainer davon schlussendlich berufen wird, ist dagegen laut der Berichte noch nicht final entschieden.

"Wer Gas gibt, wird mit mir viel Spaß haben", sagte der neue Bundestrainer bei seiner Vorstellung im Juli. Dabei öffnete er auch vielen neuen Spielern die Tür. "Ich habe wahnsinnig viele Ideen. Jeder, der berechtigt ist, für die Nationalmannschaft zu spielen, sollte sich Mühe geben. Es ist ein Neustart. Es werden Spieler eine Chance bekommen, die damit noch gar nicht rechnen."

57 Feldspieler hat Klopp laut eigener Aussage auf seiner ersten Liste. Am kommenden Donnerstag steht die erste Kader-Nominierung von Klopp an.

Top 10 der aktiven DFB-Nationalspieler (ohne Rücktritte)

Platz

Spieler

Länderspiele

Aktueller Verein

Status im DFB-Team

1

Joshua Kimmich

114

FC Bayern München

Aktiv

2

Leroy Sane

76

Galatasaray

Aktiv

3

Leon Goretzka

70

Aston Villa

Aktiv

4

Kai Havertz

62

FC Arsenal

Aktiv

5

Julian Draxler

58

Al-Ahli SC

seit 2022 inaktiv

6

Jonathan Tah

47

FC Bayern München

Aktiv

7

Julian Brandt

47

Borussia Dortmund

Aktiv

8

Marc-Andre ter Stegen

42

Ajax Amsterdam

Aktiv

9

Jamal Musiala

42

FC Bayern München

Aktiv

10

Serge Gnabry

41

FC Bayern München

Aktiv

10

Florian Wirtz

41

FC Liverpool

Aktiv

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Häufig gestellte Fragen

Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.

Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.

Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.

Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.

Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.

Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk. Bei der deutschen Nationalmannschaf trainiert er darüber hinaus künftig Florian Wirtz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Co.

Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf mehr als 50 Millionen Euro.

Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.

Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.

Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.

"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Bundestrainers. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.

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