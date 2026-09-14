Vor der Kader-Nominierung für die Nations League prüft Bundestrainer Jürgen Klopp laut Sky eine deutliche Ausweitung des DFB-Aufgebots mit radikalen Wechseln.

Das primäre Ziel dieses "Gedankenspiels" sei es demnach, dass sich der Nachfolger von Julian Nagelsmann gemeinsam mit seinen Co-Trainern im Vorfeld so viele Spieler wie möglich direkt im Trainingsbetrieb anschauen kann. Die anstehende Länderspielpause dauert zwei Wochen, für Deutschland stehen in dieser Zeit insgesamt vier Nations-League-Partien an.

Mit dem Beginn des Lehrgangs am DFB-Campus in Frankfurt am Main sowie in der Vorbereitung in Herzogenaurach hat der Ex-BVB-Coach formal freie Hand. Die Richtlinien der UEFA greifen erst am Vorabend des jeweiligen Spieltags: Bis exakt 23:59 Uhr muss beim Kontinentalverband eine verbindliche Liste mit 23 Akteuren hinterlegt sein, darunter zwingend drei Torhüter.

Da Spieler außerhalb dieses 23er-Aufgebots am Folgetag nicht spielberechtigt sind, das Aufgebot von Begegnung zu Begegnung jedoch beliebig ausgetauscht werden darf, kann es mit dem XXL-Plan klappen.

Klopps Überlegung soll sein, den Kader nach der zweiten Partie am 27. September in Augsburg gegen Griechenland großflächig auszutauschen. Es folgen bis zum 4. Oktober noch zwei weitere Partien gegen Serbien (1. Oktober) sowie das Rückspiel gegen die Griechen.

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Jürgen Klopp plant für DFB-Lehrgang wohl bis zu 40 Spieler

Nach übereinstimmenden Informationen von Sky und der Sportschau ist zumindest ein deutlich größerer Trainingskader bereits beschlossene Sache - bis zu 40 Spieler könnten es am Ende werden. Wie viele Profis der neue Bundestrainer davon schlussendlich berufen wird, ist dagegen laut der Berichte noch nicht final entschieden.

"Wer Gas gibt, wird mit mir viel Spaß haben", sagte der neue Bundestrainer bei seiner Vorstellung im Juli. Dabei öffnete er auch vielen neuen Spielern die Tür. "Ich habe wahnsinnig viele Ideen. Jeder, der berechtigt ist, für die Nationalmannschaft zu spielen, sollte sich Mühe geben. Es ist ein Neustart. Es werden Spieler eine Chance bekommen, die damit noch gar nicht rechnen."

57 Feldspieler hat Klopp laut eigener Aussage auf seiner ersten Liste. Am kommenden Donnerstag steht die erste Kader-Nominierung von Klopp an.

Top 10 der aktiven DFB-Nationalspieler (ohne Rücktritte)