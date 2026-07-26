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Oliver Maywurm

Das hätte Konfliktpotenzial für Jose Mourinho und Co.! Real Madrid könnte Endrick wohl erneut verleihen

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Endrick ist voller Überzeugung, sich nach der erfolgreichen Leihe zu Lyon nun in Madrid durchzusetzen. Doch Real hat wohl noch Zweifel.

Real Madrid denkt bezüglich der Zukunft von Sturmjuwel Endrick offenbar über einen überraschenden Sinneswandel nach.

Einem Bericht von ESPN Brasil zufolge ist entgegen jüngster Erwartungshaltung eine erneute Leihe von Endrick keineswegs unwahrscheinlich.

Der Brasilianer hatte sich aufgrund von sehr geringer Spielzeit bei Real Anfang des Jahres für eine Leihe entschieden. Bei Olympique Lyon spielte er daraufhin eine sehr gute Halbserie, empfahl sich für den WM-Kader der Selecao - und mutmaßlich auch dafür, in Madrid künftig eine deutlich wichtigere Rolle einzunehmen.

Doch während es Endrick selbst ausschließt, sich erneut verleihen zu lassen und er sich nun unbedingt final bei den Königlichen durchsetzen will, denkt man bei Reals Verantwortlichen laut ESPN Brasil etwas anders. Demnach wolle man während der Sommervorbereitung eine Entscheidung darüber treffen, welches der beiden Mittelstürmertalente abgegeben wird: Endrick oder Gonzalo Garcia. Der neue Trainer Jose Mourinho wird dabei natürlich eine Hauptrolle spielen und erörtern, wen er besser gebrauchen kann. Derjenige, bei dem Mourinho den Daumen senkt, soll möglichst abgegeben werden, um im Kader Freiraum für weitere potenzielle Neuzugänge zu schaffen.

Muss Endrick Real Madrid erneut per Leihe verlassen?

Für Endrick wäre eine erneute Leihe sicher ziemlich enttäuschend. Schließlich galt er als Reals Neuner der Zukunft, als er 2024 unter viel Aufhebens von Palmeiras ins Bernabeu wechselte. Doch bis dato blieb der endgültige Durchbruch des 20-Jährigen noch aus.

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Nachdem er in seiner ersten Saison als Teilzeitkraft herangeführt wurde und immer wieder gute Ansätze zeigte, war er in der ersten Hälfte der vergangenen Spielzeit unter Reals Ex-Trainer Xabi Alonso komplett außen vor. Die Leihe nach Lyon war daher die goldrichtige Entscheidung, in Frankreich sammelte er Spielpraxis auf hohem Niveau und tankte neues Selbstvertrauen. In 21 Einsätzen für Lyon gelangen dem brasilianischen Nationalspieler acht Tore und acht Assists.

Endrick kam bei der WM nicht über die Joker-Rolle hinaus

Den eigenen Ansprüchen folgend will Endrick nun auch in Madrid eine prägende Figur werden. Ob das gelingen kann, hängt natürlich maßgeblich von den Plänen des neuen Chefs ab. Sollte Mourinho auf eine Doppelspitze setzen, hätte Endrick gute Chancen, an der Seite des gesetzten Kylian Mbappe regelmäßig zu spielen. Bei nur einem Mittelstürmer würden die Aussichten auf viel Einsatzzeit allerdings sinken.

Endricks Vertrag bei Real ist noch bis 2030 datiert. Bisher kam er zu 40 Pflichtspieleinsätzen für die Madrilenen, in denen ihm sieben Tore und ein Assist gelangen. Bei der WM, die für Brasilien mit dem 1:2 gegen Norwegen schon im Achtelfinale endete, hatte Nationaltrainer Carlo Ancelotti ihn viermal eingewechselt. Ein Treffer glückte Endrick dabei nicht.

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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