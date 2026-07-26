Real Madrid denkt bezüglich der Zukunft von Sturmjuwel Endrick offenbar über einen überraschenden Sinneswandel nach.

Einem Bericht von ESPN Brasil zufolge ist entgegen jüngster Erwartungshaltung eine erneute Leihe von Endrick keineswegs unwahrscheinlich.

Der Brasilianer hatte sich aufgrund von sehr geringer Spielzeit bei Real Anfang des Jahres für eine Leihe entschieden. Bei Olympique Lyon spielte er daraufhin eine sehr gute Halbserie, empfahl sich für den WM-Kader der Selecao - und mutmaßlich auch dafür, in Madrid künftig eine deutlich wichtigere Rolle einzunehmen.

Doch während es Endrick selbst ausschließt, sich erneut verleihen zu lassen und er sich nun unbedingt final bei den Königlichen durchsetzen will, denkt man bei Reals Verantwortlichen laut ESPN Brasil etwas anders. Demnach wolle man während der Sommervorbereitung eine Entscheidung darüber treffen, welches der beiden Mittelstürmertalente abgegeben wird: Endrick oder Gonzalo Garcia. Der neue Trainer Jose Mourinho wird dabei natürlich eine Hauptrolle spielen und erörtern, wen er besser gebrauchen kann. Derjenige, bei dem Mourinho den Daumen senkt, soll möglichst abgegeben werden, um im Kader Freiraum für weitere potenzielle Neuzugänge zu schaffen.

Muss Endrick Real Madrid erneut per Leihe verlassen?

Für Endrick wäre eine erneute Leihe sicher ziemlich enttäuschend. Schließlich galt er als Reals Neuner der Zukunft, als er 2024 unter viel Aufhebens von Palmeiras ins Bernabeu wechselte. Doch bis dato blieb der endgültige Durchbruch des 20-Jährigen noch aus.





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Nachdem er in seiner ersten Saison als Teilzeitkraft herangeführt wurde und immer wieder gute Ansätze zeigte, war er in der ersten Hälfte der vergangenen Spielzeit unter Reals Ex-Trainer Xabi Alonso komplett außen vor. Die Leihe nach Lyon war daher die goldrichtige Entscheidung, in Frankreich sammelte er Spielpraxis auf hohem Niveau und tankte neues Selbstvertrauen. In 21 Einsätzen für Lyon gelangen dem brasilianischen Nationalspieler acht Tore und acht Assists.

Endrick kam bei der WM nicht über die Joker-Rolle hinaus

Den eigenen Ansprüchen folgend will Endrick nun auch in Madrid eine prägende Figur werden. Ob das gelingen kann, hängt natürlich maßgeblich von den Plänen des neuen Chefs ab. Sollte Mourinho auf eine Doppelspitze setzen, hätte Endrick gute Chancen, an der Seite des gesetzten Kylian Mbappe regelmäßig zu spielen. Bei nur einem Mittelstürmer würden die Aussichten auf viel Einsatzzeit allerdings sinken.

Endricks Vertrag bei Real ist noch bis 2030 datiert. Bisher kam er zu 40 Pflichtspieleinsätzen für die Madrilenen, in denen ihm sieben Tore und ein Assist gelangen. Bei der WM, die für Brasilien mit dem 1:2 gegen Norwegen schon im Achtelfinale endete, hatte Nationaltrainer Carlo Ancelotti ihn viermal eingewechselt. Ein Treffer glückte Endrick dabei nicht.