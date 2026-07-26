Goal.com
Live€50
Max EberlGetty Images
Oliver Maywurm

Das Gehalt wäre der Wahnsinn und die Verhandlungen bergen Drama-Potenzial! Topstar des FC Bayern wird angeblich von Al-Hilal umgarnt

Bundesliga
Transfers
1. Liga
L. Diaz
Bayern München
Al Hilal

Einem Superstar des FC Bayern würde in Saudi-Arabien offenbar ein unglaubliches Gehalt winken. Die Verhandlungen bergen derweil ein brisantes Detail.

Al-Hilal geht angeblich in die Vollen, um Bayern Münchens Offensivspieler Luis Diaz von einem Wechsel nach Saudi-Arabien zu überzeugen.

Einem Bericht von Transferexperte Sacha Tavolieri zufolge will Al-Hilal nach dem jüngsten Transfer des niederländischen WM-Teilnehmers Crysencio Summerville, der von West Ham United kam, weitere hochkarätige Offensivspieler verpflichten. Und mit Diaz plant der saudi-arabische Topklub dabei nun angeblich den Griff ins oberste Regal.

Laut Tavolieri lockt Al-Hilal den Bayern-Star mit einem astronomischen Nettogehalt in Höhe von rund 25 Millionen Euro pro Jahr. Der Journalist schreibt von begonnenen Verhandlungen zwischen dem Vizemeister der Saudi Pro League und der Diaz-Seite. Ein brisantes Detail dabei: Federführend soll in den Verhandlungen Richard Hughes auftreten.

Der 47-jährige Schotte ist offiziell noch Sportdirektor des FC Liverpool, soll aber vor einem Wechsel zu Al-Hilal stehen - allerdings eigentlich erst nach Ablauf des aktuellen Sommertransferfensters Anfang September. Dass Hughes offenbar jetzt schon wichtige Aufträge für seinen designierten neuen Verein bearbeitet, dürfte an der Anfield Road überhaupt nicht gut ankommen. Diaz kennt Hughes indes noch aus kurzen gemeinsamen Zeiten bei den Reds, der Sportdirektor hatte sein Amt beim englischen Spitzenklub im Sommer 2024 angetreten. Ein Jahr später wechselte Diaz nach München.

Al-Hilal würde dem FC Bayern wohl bis zu 150 Millionen Euro Ablöse für Luis Diaz bieten

Tavolieri zufolge hat es zwischen Al-Hilal und dem FC Bayern derweil bis dato noch keinen Kontakt gegeben. Hughes und Co. würden demnach in jedem Fall erst an die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters herantreten, sollte man zuvor eine Einigung mit Diaz erzielen können. Um den FCB zu überzeugen, würde Al-Hilal laut Tavolieri von seinem Gesamt-Transferbudget für diesen Sommer in Höhe von 350 Millionen Euro zwischen 120 und 150 Millionen Euro abzwacken wollen, um Bayern einen Verkauf von Diaz schmackhaft zu machen.

Klub Freundschaftsspiele
FC Rottach-Egern crest
FC Rottach-Egern
REG
Bayern München crest
Bayern München
FCB
1. Liga
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS


Luis DiazGetty Images


Ob Al-Hilal mit seinen angeblichen Bemühungen um den kolumbianischen Nationalspieler Erfolg haben könnte, darf indes stark bezweifelt werden. Da wäre zunächst einmal die Perspektive des Spielers. Klar, finanziell gesehen würde Diaz mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien nochmal einen riesigen Sprung machen. Aber sportlich würde er den europäischen Topfußball verlassen, obwohl er mit 29 gerade im besten Fußballeralter ist. Diaz hat eine herausragende erste Saison bei den Bayern hinter sich, ist eine der Schlüsselfiguren bei einer der besten Mannschaften der Welt. Die Chance, sich beim FCB den Traum vom Gewinn des Champions-League-Titels zu erfüllen, ist vollauf gegeben, vergangene Spielzeit scheiterte man ja erst im Halbfinale knapp am späteren Sieger Paris Saint-Germain.

Könnte der FC Bayern Luis Diaz tatsächlich verkaufen?

Und auch die Bayern sind selbstredend keinesfalls gewillt, einen ihrer wichtigsten Spieler abzugeben, der in der Offensive unverzichtbar ist. Erst 2025 hatte der deutsche Meister 70 Millionen Euro Ablöse für Diaz an Liverpool überwiesen, der Vertrag des 29-Jährigen läuft noch bis 2029. Nicht nur mit seinen Stärken in der Offensive, sondern auch mit seiner bedingungslosen Leidenschaft in der Arbeit gegen den Ball ist der Kolumbianer im Gefüge von Trainer Vincent Kompany ein absoluter Fixpunkt.

Klar, sollte Al-Hilal tatsächlich bis zu 150 Millionen Euro Ablöse bieten, könnte Bayern einen Verkauf zumindest erwägen. Schließlich ist das für einen 29-Jährigen eine enorme Summe. Andererseits müsste der FCB sich dann um adäquaten Ersatz für Diaz bemühen und in dieser Kategorie dürfte ein potenzieller Neuzugang kaum deutlich günstiger zu haben sein.


LUIS DIAZ BAYERN MÜNCHENGetty Images


Diaz hatte sich nach dreieinhalb Jahren in Liverpool vergangenen Sommer für einen Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt entschieden. Bis dato kam der Angreifer, der mit Kolumbien bei der WM 2026 im Achtelfinale nach Elfmeterschießen an der Schweiz scheiterte, für die Bayern auf 26 Tore und 23 Assists in 51 Einsätzen.

Beim Trainingsauftakt an der Säbener Straße fehlte Diaz aufgrund seines WM-Urlaubs ebenso noch wie beim ersten Testspiel gegen Drittligist Wehen Wiesbaden (1:2) am Samstag. Auch beim am Montag startenden Kurz-Trainingslager am Tegernsee muss er noch nicht aufschlagen. Mit Beginn der Asien-Reise am 1. August soll Diaz dann in die Vorbereitung auf die kommende Saison einsteigen.

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen