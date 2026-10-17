Eine Woche nach dem Rückschlag gegen Manchester City (0:3) leitete der Nationalspieler mit einer Vorlage das Comeback der Reds beim 2:1 (0:1) gegen den bisher ungeschlagenen FC Brentford ein.

City baute derweil durch das hart erkämpfte 3:2 (2:1) gegen Aufsteiger Ipswich Town die Tabellenführung aus, Erling Haaland traf doppelt.

Vor dem Seitenwechsel enttäuschte Liverpool und geriet nach dem Treffer von Keane Lewis-Potter (44.) in Rückstand. Dazu verletzte sich Dominik Szoboszlai, der gerade erst von einer Zwangspause zurückgekehrt war.

Nachdem sich Yegor Yarmolyuk (45.+8) mit einem leichten Kopfstoß gegen Jeremy Jacquet eine Rote Karte eingehandelt hatte, drehte Liverpool das Spiel in Überzahl.

Wirtz, der sich unter der Woche in der Champions League verbessert gezeigt und ein Lob von Coach Andoni Iraola erhalten hatte, schickte Victor Munoz (62.) beim Ausgleichstreffer in die Tiefe. Alexander Isak (70.) drehte das Spiel. Kurz vor dem Ende sah Neu-Nationalspieler Vitaly Janelt noch Gelb-Rot (90.+2), Kevin Schade war bei Brentford zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden.

Welches besondere Kunststück gelang Florian Wirtz?

Wirtz glänzte aber nicht nur durch seinen direkten Assist. Der 23-Jährige bereitete insgesamt neun Torchancen der Reds aus dem Spiel heraus vor und damit die meisten in der Premier League seit über fünf Jahren, wie der Datenanbieter Opta vermerkte. In einem Auswärtsspiel wurde diese Marke zuletzt vor 15 Jahren erreicht, als Samir Nasri für den FC Arsenal zehn Chancen kreierte.

Während der LFC durch den dritten Saisonsieg an die Spitzenplätze heranrückte, feierte Manchester den siebten Erfolg im siebten Spiel. Gegen den Liganeuling Ipswich machte es der weiter vom Finanzskandal belastete Tabellenführer am Ende allerdings unnötig spannend. Phil Foden (19.) und Haaland (34./69.) erzielten die City-Tore, das dritte Tor des Norwegers zählte nicht. Daizen Maeda (21.) traf für Ipswich, Zian Flemming (90.) sorgte spät für Aufregung.

Am früheren Samstagnachmittag hatte der FC Chelsea durch zwei Treffer von Pedro Neto beim FC Everton mit 2:0 gewonnen. Überschattet wurde die Partie von der Verletzung von Chelseas Torhüter Emiliano Martinez, der nach einem schweren Zusammenprall mit Evertons Jarrad Branthwaite ausschied. "Soweit ich weiß, hat er das Stadion bei Bewusstsein verlassen", sagte Chelsea-Trainer Xabi Alonso. "Derzeit befindet er sich zu vorsorglichen Untersuchungen im Krankenhaus. Wir werden sehen, wie es weitergeht."



