Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Manchester United findet auch unter dem neuen Teammanager Mauricio Pochettino keinen Weg aus der Krise.

Der englische Rekordmeister verlor am Samstag gegen den FC Brentford mit 0:4 (0:2) und steckt weiter mitten im Abstiegskampf.

Pochettino hatte das Amt kürzlich von Michael Carrick übernommen, im dritten Pflichtspiel unter der Leitung des Argentiniers wartet United noch auf den ersten Sieg. In der Premier League hat Manchester nur acht Punkte aus zwölf Spielen geholt.

Manchester begann bei Pochettinos Heimdebüt dominant, musste dann aber den Doppelschlag durch Callum Wilson (19., 32.) einstecken und geriet aus dem Rhythmus. Die Wende gelang nicht mehr. Die späten Treffer von Kristoffer Ajer (82.) und Nationalspieler Kevin Schade (90.+1) besiegelten den nächsten schweren Rückschlag.

Werbung Werbung

"Es fällt mir schwer, positiv zu bleiben. Ich bin sehr enttäuscht, auch weil mir die Spieler wirklich leid tun", sagte Poccettino gegenüber der BBC. "Die ersten 15 bis 20 Minuten ware sehr solide, wir hatten das Spiel im Griff." Der Gegentreffer habe die Partie vollkommen verändert, erklärte der Argentinier.

Verwandte Themen

Die angespannte sportliche Situation "beeinträchtigt das Selbstvertrauen, aber wir müssen zusammenhalten, zusammenbleiben und weiterkämpfen", so der 54-Jährige. "Wir werden daran arbeiten, uns zu verbessern, und natürlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir uns verbessern und das gewünschte Ergebnis erzielen."

Manchester United kassiert schon beim Pochettino-Debüt ein 0:4

Mit 0:4 war auch Pochettinos Debüt beim FC Liverpool vor einer Woche komplett in die Hose gegangen. Laut dem Datenanbieter Opta kassierte United letztmals zwei Niederlagen in der Liga mit mindestens vier Toren Differenz im Dezember 1963. Am Sonntag könnte PL-Schlusslicht Crystal Palace mit einem Sieg gegen Hull City an United vorbeiziehen.

Werbung

Jubeln durfte derweil der deutsche Teammanager Daniel Farke. Mit Leeds United kam Farke gegen Coventry City zu einem 3:0 (2:0) und feierte den dritten Sieg nacheinander. Dominic Calvert-Lewin (40.) und Sean Longstaff (45., 66.) erzielten die Tore.