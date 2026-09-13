Raphinha, Lamine Yamal und Fermin Lopez vom FC Barcelona schossen in den ersten fünf Partien der La-Liga-Saison zusammen 16 Tore. Damit stellte das Offensiv-Trio eine 68 Jahre alte Bestmarke ein. Eine derartig hohe Ausbeute eines Sturmtrios zu diesem frühen Zeitpunkt der Spielzeit gab es in der höchsten spanischen Spielklasse zuletzt im Jahr 1958.

Die Verteilung der Tore unterstreicht die aktuelle Frühform des katalanischen Angriffs. Raphinha und Yamal steuerten jeweils sechs Treffer bei, während Lopez die Angriffsreihe mit vier eigenen Toren komplettiert. Am Sonntag gewann Barcelona mit 4:2 bei UD Levante und siegte somit auch im fünften Spiel der neuen Saison. Yamal erzielte dabei einen Doppelpack in Minute 19 und in der 48. per Foulelfmeter.

Damit zog die offensive Dreierkette der Blaugrana mit einer legendären Formation des Erzrivalen Real Madrid gleich. In der Saison 1958/59 erzielte das Trio bestehend aus Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas und Hector Rial ebenfalls 16 Tore an den ersten fünf Spieltagen.

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Barca-Sturmtrio stellt eigene Rekordmarke ein

In der Historie von La Liga gelangen überhaupt nur wenigen Offensiv-Trios mehr Treffer in diesem Zeitraum. Der Allzeit-Rekord datiert aus der Saison 1940/41, als Guillermo Campanal, Miguel Torrontegui und Jose Lopez für den FC Sevilla in den ersten fünf Spielen 24-mal trafen.

Im selben Jahr erzielten Pruden Sanchez, Paco Campos und Cosme Vazquez für Atletico Madrid sowie Agustin Jarabo, Juan Del Pino und Raimundo Diaz für Celta Vigo jeweils 17 Tore.

Darüber hinaus schafften in der Liga-Geschichte lediglich zwei weitere Angriffsformationen exakt 16 Treffer nach fünf Partien: Raimundo Blanco, Pepillo und Campanal (Sevilla, 1941/42) sowie Cesar Rodriguez, Marcos Aurelio und Estanislao Basora (FC Barcelona, 1950/51). Für die Katalanen ist es somit die Einstellung des eigenen Vereinsrekords.