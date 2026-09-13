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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Das gab es seit 68 Jahren nicht mehr! Sturmtrio des FC Barcelona stellt legendäre Marke ein

La Liga
Levante - FC Barcelona
FC Barcelona
Raphinha
L. Yamal
F. Lopez

Ein Barcelona-Trio trägt sich in die Geschichtsbücher ein.

Raphinha, Lamine Yamal und Fermin Lopez vom FC Barcelona schossen in den ersten fünf Partien der La-Liga-Saison zusammen 16 Tore. Damit stellte das Offensiv-Trio eine 68 Jahre alte Bestmarke ein. Eine derartig hohe Ausbeute eines Sturmtrios zu diesem frühen Zeitpunkt der Spielzeit gab es in der höchsten spanischen Spielklasse zuletzt im Jahr 1958.

Die Verteilung der Tore unterstreicht die aktuelle Frühform des katalanischen Angriffs. Raphinha und Yamal steuerten jeweils sechs Treffer bei, während Lopez die Angriffsreihe mit vier eigenen Toren komplettiert. Am Sonntag gewann Barcelona mit 4:2 bei UD Levante und siegte somit auch im fünften Spiel der neuen Saison. Yamal erzielte dabei einen Doppelpack in Minute 19 und in der 48. per Foulelfmeter.

Damit zog die offensive Dreierkette der Blaugrana mit einer legendären Formation des Erzrivalen Real Madrid gleich. In der Saison 1958/59 erzielte das Trio bestehend aus Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas und Hector Rial ebenfalls 16 Tore an den ersten fünf Spieltagen.

FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-BARCELONAGetty Images

Barca-Sturmtrio stellt eigene Rekordmarke ein

In der Historie von La Liga gelangen überhaupt nur wenigen Offensiv-Trios mehr Treffer in diesem Zeitraum. Der Allzeit-Rekord datiert aus der Saison 1940/41, als Guillermo Campanal, Miguel Torrontegui und Jose Lopez für den FC Sevilla in den ersten fünf Spielen 24-mal trafen.

Im selben Jahr erzielten Pruden Sanchez, Paco Campos und Cosme Vazquez für Atletico Madrid sowie Agustin Jarabo, Juan Del Pino und Raimundo Diaz für Celta Vigo jeweils 17 Tore.

Darüber hinaus schafften in der Liga-Geschichte lediglich zwei weitere Angriffsformationen exakt 16 Treffer nach fünf Partien: Raimundo Blanco, Pepillo und Campanal (Sevilla, 1941/42) sowie Cesar Rodriguez, Marcos Aurelio und Estanislao Basora (FC Barcelona, 1950/51). Für die Katalanen ist es somit die Einstellung des eigenen Vereinsrekords.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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