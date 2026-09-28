Das gab es seit 2008 nicht mehr: Frust bei Cristiano Ronaldo über historische Nicht-Einwechslung bei Portugal-Sieg

Während alle Mitspieler des portugiesischen Superstars nach dem 2:1-Sieg am zweiten Spieltag der Nations League über Norwegen in Richtung der rund 500 mitgereisten Gäste-Fans gingen, um sich für deren Support zu bedanken, verschwand Ronaldo unmittelbar nach dem Abpfiff in der Kabine.

Zuvor hatte Ronaldo über die gesamte Spieldauer nur auf der Bank gesessen - zum ersten Mal seit über 18 Jahren, seit der 0:2-Niederlage bei der EM 2008 gegen die Schweiz, stand der 41-Jährige bei einem Pflichtspiel der Portugiesen keine einzige Minute lang auf dem Platz.

Nationalcoach Jorge Jesus erklärte nach dem Spiel, dass eine Einwechslung Ronaldos eigentlich sogar geplant gewesen wäre, die Umstände sowie der knappe Spielstand jedoch keine Hereinnahme eines weiteren Stürmers ermöglichten.

"Mein Plan war es, ihn in der zweiten Halbzeit einzusetzen, aber der Spielverlauf hat es anders vorgesehen. Es ergab keinen Sinn, einen Stürmer mit seinen Eigenschaften einzuwechseln", erläuterte Jesus seine Gedanken.

Den offensichtlichen Frust seines Superstars konnte der portugiesische Nationaltrainer allerdings nicht nachvollziehen. "Warum hat er sich nicht bei den Fans bedankt? Das müsst ihr ihn selbst fragen. Ich kann seine Gedanken nicht lesen, aber ich werde es wissen, wenn ich mit ihm spreche."

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Patzer von Örjan Nyland beschwert Portugal Sieg gegen Norwegen

Im Ullevaal Stadion in Norwegens Hauptstadt Oslo war Portugal am Sonntagabend in der 17. Minuten durch einen Distanztreffer von Joao Felix in Führung gegangen.

Nachdem Norwegen in der ersten Hälfte noch vergeblich angerannt war und sich ein klares Chancenplus erspielt hatte, zeigte sich Erling Haaland dann kurz nach der Pause hellwach. Portugals Torhüter Diogo Costa konnte einen Freistoß von Martin Ödegaard nur nach vorne abwehren und der Stürmer von Manchester City setzte erfolgreich nach.

Weil aber auch Norwegens Torhüter Örjan Nyland kurz darauf böse patzte, gelang den Portugiesen die schnelle Antwort. Im Spielaufbau hatte Nyland Ramos direkt in die Füße gespielt, der den Keeper sehenswert aus rund 20 Metern per Heber überwand.