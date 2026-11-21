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Der Punktverlust des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln hat auch Auswirkungen auf die Geschichtsbücher.

Der FC Bayern München hat nach einem enttäuschenden Auftritt gegen den 1. FC Köln Punkte liegen gelassen und dabei einen unrühmlichen Vereinsrekord aufgestellt.

Laut der Datenbank von opta gab der deutsche Rekordmeisters beim 1:1 gegen die Geißböcke erstmals seit der Datenerfassung 2004/05 nur einen Schuss vor heimischer Kulisse ab.

Die harmlose Offensiv-Leistung spiegelt sich auch in den xG-Werten der Partie wider. Während die Bayern auf 0,94 kamen, hätten sich die Kölner statistisch gesehen durchaus einen zweiten Treffer und damit den Sieg verdient. Die Mannschaft von Rene Wagner verbuchte 1,94 expected Goals.

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Der Kölner Wert ist neben dem Treffer von Mikey Moore zum zwischenzeitlichen 1:0 in der zwölften Minute allen voran auf eine Szene nach knapp einer Stunde zurückzuführen, als Bayern-Keeper und Manuel Neuers Vertretung Jonas Urbig eine Doppelchance von Said El Mala und Linton Maina glänzend vereitelte.

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FC Bayern München: Wie steht es um Harry Kane und Michael Olise?

Ebenso nahmen die verletzungsbedingten Auswechslungen von Harry Kane (20.) und Michael Olise (Halbzeit) Einfluss auf die Partie. Ersterer zog sich einen Syndesmosebandriss im Sprunggelenk zu, wurde bereits operiert und fehlt den Münchnern wohl drei Monate. Olise erlitt hingegen eine Prellung am Vorderfuß und dürfte schon bald wieder auf dem Platz stehen.

Schon im Vorfeld der Partie hatte Bayern über Verletzungen in der Offensive geklagt. In Abwesenheit von Luis Diaz, der in der kommenden Woche sein Comeback geben wird, sowie den noch länger verletzten Serge Gnabry (Oberschenkelverletzung) und Ismael Saibari (ebenfalls Syndesmosebandriss) bot Trainer Vincent Kompany den gelernten Linksverteidiger Nathaniel Brown auf dem linken Flügel auf. Für Kane kam Tom Bischof in die Partie, Olise wurde durch Talent Tim Binder eingesetzt. Im Laufe der Partie feierte auch Nachwuchstürmer Noah Codjo-Evora sein Debüt. Jamal Musiala kehrte zudem nach einer wochenlangen Zwangspause zurück.

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In Bastian Assomo steht eine weitere Alternative für den Sturm zur Verfügung. Der 16-Jährige hatte sich zuletzt bei der deutschen U17-Nationalmannschaft mit sieben Treffern in zwei Spielen in Torlaune präsentiert. Außerdem war er für die Amateure in der Regionalliga Bayern bislang sechsmal erfolgreich.