Das gab es in der Geschichte von Manchester United noch nie! Bruno Fernandes und Co. erleben historischen Horror im Old Trafford

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Nach 3:40 Minuten schon 0:2 hinten - so schlecht ist Manchester United noch nie in ein Premier-League-Spiel gestartet.

Manchester United ist im Premier-League-Spiel gegen Aston Villa am Sonntag ein historischer Fehlstart unterlaufen. Schon in der 1. Minute gerieten die schwer kriselnden Red Devils in Rückstand, als Alysson Villa in Führung brachte. Und nur kurz darauf stand es sogar schon 2:0 für die Gäste, der frühere Bayern-Stürmer Nicolas Jackson nutzte einen Abpraller und erhöhte aus kurzer Distanz.

So lag United nach genau 3:40 Minuten mit 0:2 hinten - so früh wie zuvor noch nie in der ruhmreichen Geschichte der Red Devils in einer Premier-League-Partie.

Manchester United droht der vorletzte Tabellenplatz

Im Old Trafford war die Sorge über einen neuerlichen Rückschlag daraufhin förmlich zu greifen. In der Tabelle würde das Team des wackelnden Trainers Michael Carrick im Falle einer weiteren Pleite auf Rang 19 abrutschen, also einen Abstiegsplatz belegen.

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Was Hoffnung machte war der vergangene Dienstag, als United in der Champions League gegen die AS Rom einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg drehen konnte. Und die Hoffnung erhielt rasch Nahrung, in der 16. Minute verkürzte Mittelfeldboss Bruno Fernandes per Elfmeter auf 1:2.

Bei einer weiteren Niederlage wäre derweil die Entlassung von Carrick wohl unausweichlich. Der 45-Jährige steht schon seit Wochen vor dem Aus, als Nachfolger wurde zwischenzeitlich auch Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann gehandelt. Allerdings soll man bei United mittlerweile eher andere Kandidaten im Auge haben.