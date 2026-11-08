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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images
Oliver Maywurm

Das gab es in der Geschichte von Manchester United noch nie! Bruno Fernandes und Co. erleben historischen Horror im Old Trafford

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Nach 3:40 Minuten schon 0:2 hinten - so schlecht ist Manchester United noch nie in ein Premier-League-Spiel gestartet.

Manchester United ist im Premier-League-Spiel gegen Aston Villa am Sonntag ein historischer Fehlstart unterlaufen. Schon in der 1. Minute gerieten die schwer kriselnden Red Devils in Rückstand, als Alysson Villa in Führung brachte. Und nur kurz darauf stand es sogar schon 2:0 für die Gäste, der frühere Bayern-Stürmer Nicolas Jackson nutzte einen Abpraller und erhöhte aus kurzer Distanz.

So lag United nach genau 3:40 Minuten mit 0:2 hinten - so früh wie zuvor noch nie in der ruhmreichen Geschichte der Red Devils in einer Premier-League-Partie.

Manchester United droht der vorletzte Tabellenplatz

Im Old Trafford war die Sorge über einen neuerlichen Rückschlag daraufhin förmlich zu greifen. In der Tabelle würde das Team des wackelnden Trainers Michael Carrick im Falle einer weiteren Pleite auf Rang 19 abrutschen, also einen Abstiegsplatz belegen.

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Was Hoffnung machte war der vergangene Dienstag, als United in der Champions League gegen die AS Rom einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg drehen konnte. Und die Hoffnung erhielt rasch Nahrung, in der 16. Minute verkürzte Mittelfeldboss Bruno Fernandes per Elfmeter auf 1:2.

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Bei einer weiteren Niederlage wäre derweil die Entlassung von Carrick wohl unausweichlich. Der 45-Jährige steht schon seit Wochen vor dem Aus, als Nachfolger wurde zwischenzeitlich auch Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann gehandelt. Allerdings soll man bei United mittlerweile eher andere Kandidaten im Auge haben.

Geschrieben vonOliver Maywurm

Redakteur GOAL DE / SPOX

📝Bio: Aufgewachsen in der Nähe des schönen Trier, der ältesten Stadt Deutschlands. Machte nach meinem Germanistik-Studium ein Praktikum bei GOAL und stellte mich zumindest so gut an, dass ich wenig später in München mein Volontariat machen durfte. Seit 2017 nun schon Redakteur bei GOAL und SPOX.

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

So weit ich mich erinnern kann, war der junge Lars Ricken Mitte der 90er Jahre der erste Held meiner Kindheit. Dass Deutschland beim ersten großen Turnier, das ich bewusst miterlebte, 1996 Europameister wurde, tat dann das Übrige und seither ließ mich der Fußball nicht mehr los.

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • Recherchieren und Schreiben von News (v.a. Transfernews)

  • Delegieren von SEO-Artikeln

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Oliver Bierhoffs Golden Goal im EM-Finale 1996, Mario Götzes Siegtor im WM-Finale 2014. Und weniger offensichtlich, aber umso bedeutsamer: Als Siebenjähriger im Stadion mitzuerleben, wie unsere Eintracht aus Trier im DFB-Pokal zuerst den amtierenden UEFA-Cup-Sieger Schalke und dann auch noch den amtierenden Champions-League-Sieger Borussia Dortmund raus kegelte.

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