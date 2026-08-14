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Tim Ursinus

"Das funktioniert einfach nicht": Max Eberl schließt Wechsel von Bayern Münchens Joao Palhinha zu Aston Villa aus

Bundesliga
Bayern München
Aston Villa
Premier League
J. Palhinha
S. Boey
B. Zaragoza

Der Verkaufskandidat des FC Bayern wird sich nicht Aston Villa anschließen.

Für Joao Palhinha hat der FC Bayern München weiterhin keinen Abnehmer gefunden. Ein Wechsel zu Aston Villa wird nicht zustande kommen, wie Sportvorstand Max Eberl auf einer Pressekonferenz unmissverständlich klarstellte.

Bei der offiziellen Vorstellung von Neuzugang Ismael Saibari wurde Eberl einmal mehr auf die drei Verkaufskandidaten des deutschen Rekordmeisters angesprochen. Während bei Bryan Zaragoza und Sacha Boey weiterhin keine Lösung in Sicht ist, herrscht auch bei Palhinha Stillstand.

"Der Transfermarkt ist nach einer WM anders als normal, aber nicht minder unberechenbar. Wir haben jetzt noch zweieinhalb Wochen Zeit. Wir haben vorher sowohl intern als auch extern klar kommuniziert, wie die Situation ist. Es ist immer nicht leicht, solche Entscheidungen zu fällen und solche Mitteilungen zu geben. Aber es ist auch Teil unseres Business. Ich habe jetzt schon öfters gesagt, dass Bewegung drin ist. Es ist immer wieder latent, ohne dass etwas Spruchreifes war", sagte Eberl und ging dann ungefragt auf den Portugiesen ein, um den sich zuletzt hartnäckige Gerüchte zu einen Wechsel zu Aston Villa gehalten hatten: "Man hat gelesen, dass uns Aston Villa kontaktiert hat wegen Joao. Das ist richtig. Aber mit Aston Villa werden wir keine Einigung hinbekommen, das funktioniert einfach nicht. Weil wir nicht in der Situation sind, das machen zu müssen, was die anderen uns aufdrängen."

War sich Joao Palhinha mit Aston Villa schon einig?

Der amtierende Europa-League-Sieger ist dem Vernehmen nach nur an einem Leihgeschäft interessiert. Die Bayern beharren jedoch auf einer endgültigen Trennung von Palhinha, der sich laut einem kicker-Bericht mit Aston Villa schon über die potenziellen Vertragsmodalitäten geeinigt hatte.

Die offenbar fehlende Bereitschaft, den Mittelfeldspieler fest zu verpflichten, macht dies aber zunichte. Auf erneute Nachfrage bekräftigte Eberl sein Machtwort: "Keine Chance der Einigung."

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EberlGetty Images

FC Bayern München: Wie geht es für Bryan Zaragoza und Sacha Boey weiter?

Eine Entscheidung über die Zukunft des Trios ist derweil nicht zeitlich begrenzt. Zumindest nicht vor der Schließung des Transferfensters, wie Eberl scherzhaft betonte: "Deadline, 1. September, 20 Uhr." Eine Einigung mit einem anderen Verein sei außerdem auch bei Boey und Zaragoza noch nicht getroffen worden, erklärte er.

Zaragoza soll Berichten zufolge zuletzt ein Angebot aus dem nicht-europäischen Ausland abgelehnt haben. Die Mundo Deportivo hatte jüngst von finanziell äußerst attraktiven Offerten aus dem Nahen Osten geschrieben, dort sieht sich der erst 24-Jährige aber zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere offenbar nicht.

Vielmehr würde er wohl am liebsten in sein Heimatland Spanien zurückkehren. Dort sollen zumindest die beiden Erstligisten Espanyol Barcelona und Deportivo Alaves Interesse zeigen. Doch bei Zaragoza gibt es noch immer das Problem, dass der Offensivspieler aufgrund einer langwierigen Knieentzündung nicht belastbar ist.

Kommt es zu keinem Wechsel, droht ihm voraussichtlich die Tribüne. Gleiches gilt für Palhinha und Boey. In den Planungen von Trainer Vincent Kompany sollen alle drei keine Rolle mehr spielen.

Bei dem Franzosen ist Galatasaray, wo der Franzose in der vergangenen Saison ab Februar auf Leihbasis spielte, laut kicker durchaus zu einem erneuten Leihgeschäft bereit gewesen. Allerdings wolle sich der türkische Top-Klub die begrenzten Kaderplätze für ausländische Spieler noch für größere Transferträume aufsparen.

Ende Juli schlug Ehrenpräsident Uli Hoeneß hingegen noch deutlich versöhnlichere Worte an. "Wenn es uns jetzt gelingt, den einen oder anderen Spieler abzugeben - und genau das wäre unser Wunsch -, wäre das natürlich gut. Aber eines möchte ich ganz klar sagen: Ein Vertrag beim FC Bayern ist unantastbar. Das bedeutet, dass wir die Spieler behalten werden, wenn sich am Ende keine passende Lösung findet", erklärte er.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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