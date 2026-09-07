"Das ermöglicht mir die Tore zu schießen, die ich schieße": Harry Kane vom FC Bayern gibt Einblicke in Zukunftsplanung

"Ich habe schon mal gesagt, dass Messi und Ronaldo in ihren Dreißigern und selbst mit Mitte Dreißig noch besser geworden sind", sagte Kane in einem Interview mit TNT Sports. "Ich glaube, ich bin selbst auf diesem Höhepunkt, ich fühle mich körperlich in einer großartigen Verfassung - mental auch."

Und Kane habe vor, diesen Zustand so lange es geht aufrechtzuerhalten. Das Ende der sportlichen Laufbahn ist unausweichlich, doch empfinde er genug Antrieb, dieses noch lange hinauszuschieben. Einige der größten Spieler der Szene helfen ihm dabei.

"Ich frage mich, wie ich dafür sorgen kann, dass es für immer so bleibt", sagte Kane. "Wie wir wissen, wird das nicht so sein - aber wenn ich Spieler wie Messi, Ronaldo und Luka Modric sehe, die bis Ende 30 spielen oder sogar bis in ihre Vierziger, dann gibt mir das die Motivation, das auch zu schaffen."

Harry Kane: Harte Arbeit hinter den Kulissen

Sein vorbildlicher Arbeitsethos trägt seinen Teil zum Gelingen dieses Unterfangens bei.

"Ich arbeite hinter den Kulissen viel an meiner Regeneration, an meiner Fitness und daran, sicherzustellen, dass ich in jedem Spiel einsatzbereit bin, und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, um so viele Tore zu schießen", sagte Kane, der in der vergangenen Saison für Bayern und England unglaubliche 73 Tore erzielte.

Die Verfügbarkeit eines Spielers, selbst wenn seine Leistungsfähigkeit über jeden Zweifel erhaben ist, hängt freilich nicht nur von seinem Fleiß und seiner Disziplin ab, doch sind sie eine Grundvoraussetzung.

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Harry Kane spielt (so gut wie) immer

Kanes Quote ist hervorragend, was das betrifft. Für die Bayern kam er in drei Jahren in 94 von 102 Bundesligaspielen zum Einsatz. Eine Gelbsperre und leichtere Blessuren sorgten für die wenigen Ausfälle. Für Ex-Klub Tottenham waren es 110 Ligaeinsätze von 114 möglichen in den drei Jahren zuvor.

Er "versuche sicherzustellen, dass ich für meine Mannschaft da bin. Das ermöglicht es mir dann, auf dem Niveau zu spielen, auf dem ich spiele, und die Tore zu schießen, die ich schieße."

73 Tore waren es 2025/2026, eine Marke, die nur von Messi in der Saison 2011/12 mit 82 Treffern überboten wurde. Kane gilt damit als heißer Anwärter auf den Ballon d'Or, der Ende Oktober in London verliehen wird. In der laufenden Spielzeit kommt der Kapitän der englischen Nationalmannschaft auf zwei Tore in vier Pflichtspielen, beide erzielte er im DFB-Pokal.