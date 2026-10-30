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San SiroGetty Images

Das Ende des San Siro ist offiziell! Inter und AC Mailand verkünden neuen Stadionnamen

Italien Serie A
AC Mailand
Inter Mailand

Inter Mailand und AC Mailand haben ihre Pläne für ein neues gemeinsames Stadion vorgestellt.

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Die Arena soll 2031 fertiggestellt werden, 71.500 Zuschauer fassen und künftig den Namen "Generali Stadium" tragen. Die Baukosten werden auf rund 2,3 Milliarden Euro veranschlagt.

Der Namensrechtevertrag mit dem Versicherungskonzern Generali soll über 20 Jahre rund 650 Millionen Euro einbringen. Beide Vereine sollen damit jeweils etwa 16 Millionen Euro pro Saison erhalten. Die neue Arena wird das traditionsreiche San Siro ersetzen und auch bei der Fußball-EM 2032 zum Einsatz kommen, die Italien gemeinsam mit der Türkei ausrichtet.

Das Stadion wird zwei statt drei Zuschauerränge haben. Die beiden Fankurven sollen jeweils 11.600 Plätze bieten und eine Neigung von 37 Grad aufweisen. Unter dem erhöhten Stadionpodest sind Parkplätze vorgesehen. Neben Fußball soll die Arena auch für Rugby und American Football genutzt werden können. Die Außenfassade wird von einer markanten Konstruktion aus kreuzförmigen Elementen geprägt. LED-Beleuchtung soll die Vereinsfarben von Inter und Milan darstellen können. Auf der Fassade sollen zudem Bilder und Projektionen möglich sein.

Rund um die Arena ist ein 281.000 Quadratmeter großes Stadterneuerungsprojekt geplant. Neben Grün- und Freizeitflächen sollen ein Hotel, Einkaufsbereiche, Museen der beiden Vereine sowie zwei Vereinsshops entstehen.

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31. Okt. 2026

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Der britische Architekt Norman Foster bezeichnete Mailand als wichtige Inspirationsquelle für den Entwurf. "Das Stadion soll zu einem Bestandteil der städtischen Infrastruktur werden, vergleichbar mit der Mailänder Scala und der Galleria Vittorio Emanuele II.", sagte der Stararchitekt.

Häufig gestellte Fragen

Der Football Club Internazionale Milano, besser bekannt als Inter, wurde im Jahr 1908 von einer Gruppe unzufriedener, international orientierter Mitglieder des damaligen Milan Cricket and Football Club (heute AC Milan) ins Leben gerufen.

Seit Mai 2024 gehört der Verein der amerikanischen Investmentgesellschaft Oaktree Capital Management.

Inter bestreitet seine Heimspiele im traditionsreichen Giuseppe‑Meazza-Stadion, das auch unter dem Namen San Siro bekannt ist. Das Stadion teilt man sich mit dem Stadtrivalen AC Milan: Während Milan überwiegend den Namen San Siro nutzt, bevorzugt Inter die offizielle Bezeichnung Giuseppe Meazza zu Ehren der Vereinslegende.

Das Giuseppe-Meazza-Stadion bietet Platz für beeindruckende 75.817 Zuschauer und zählt damit zu den größten Spielstätten Europas.

Mit insgesamt 48 Titeln gehört Inter Mailand zu den erfolgreichsten Klubs sowohl in Italien als auch in Europa. Besonders herausragend sind die drei Champions-League‑Triumphe aus den Jahren 1964, 1965 und 2010.

Seit seiner Gründung hat Inter Mailand beeindruckende 21 Scudettos gewonnen. Damit belegt man in der Rangliste den zweiten Platz hinter Juventus Turin, dem Rekordhalter mit 36 Titeln.

Der Argentinier Javier Zanetti ist mit 858 Pflichtspielen Inters Rekordspieler. Der ehemalige langjährige Kapitän erzielte dabei 21 Tore und lieferte 37 Assists.

Giuseppe Meazza erzielte 284 Treffer und hält damit den Rekord für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte von Inter Mailand

Die Geschichte von Inter Mailand ist geprägt von zahlreichen herausragenden Spielern. Zu den Ikonen des Klubs zählen unter anderem Giuseppe Meazza, Sandro Mazzola, Javier Zanetti, Zlatan Ibrahimovic, Wesley Sneijder und Samuel Eto'o.

Auch bei den Trainern ist die Geschichte von Inter Mailand reich an Legenden, darunter Helenio Herrera, Giovanni Trapattoni und Jose Mourinho.

Inter Mailand wird wegen seiner schwarz-blauen Vereinsfarben als Nerazzurri bezeichnet. Der Klub trägt zudem den ehrwürdigen Spitznamen La Beneamata ("die Geliebte") und wird gelegentlich auch I Nerazzurri del Biscione genannt - eine Anspielung auf die markante Schlange im Vereinswappen, das traditionelle Symbol Mailands.

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