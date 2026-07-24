"Das darf nicht sein!" Prügel-Eklat im WM-Finale lässt Spaniens Nationaltrainer fassungslos zurück

"In dem Moment habe ich es gar nicht mitbekommen. Ich habe gefeiert und meine Mitspieler umarmt", sagte de la Fuente im spanischen Fernsehen: "Aber auf jeden Fall ist das unerträglich, inakzeptabel, das darf nicht sein."

Nach dem 1:0-Sieg der Spanier nach Verlängerung im MetLife Stadium in New Jersey war es zu hässlichen Szenen mit mehreren Handgemengen gekommen. Diese könnten für die argentinische Nationalmannschaft noch ein Nachspiel haben: Laut Medienberichten hat der Weltverband FIFA eine disziplinarische Untersuchung wegen des Verhaltens einiger argentinischer Profis eingeleitet.

Argentinien-Stars "müssen sich schlecht gefühlt haben"

"Spieler dieses Kalibers, die ich in den Tagen vor dem Spiel gelobt habe und weiterhin lobe, die großartig sind und einen hervorragenden Trainer haben – sie müssen sich angesichts dieser Reaktionen sicherlich genauso schlecht gefühlt haben wie wir", sagte de la Fuente weiter.

Zugleich lobte der 65-Jährige das Verhalten seiner eigenen Schützlinge angesichts dieser "Aggressionen" und "Provokationen", die seiner Meinung nach zu schwerwiegenderen Vorfällen hätten führen können.