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Paredes EricGetty Images

"Das darf nicht sein!" Prügel-Eklat im WM-Finale lässt Spaniens Nationaltrainer fassungslos zurück

Weltmeisterschaft
Spanien - Argentinien
Spanien
Argentinien
L. Paredes
L. de la Fuente

Spaniens Weltmeistertrainer Luis de la Fuente hat das Verhalten mehrerer argentinischer Spieler und von Teilen des Trainerstaffs nach dem WM-Finale als "inakzeptabel" bezeichnet.

"In dem Moment habe ich es gar nicht mitbekommen. Ich habe gefeiert und meine Mitspieler umarmt", sagte de la Fuente im spanischen Fernsehen: "Aber auf jeden Fall ist das unerträglich, inakzeptabel, das darf nicht sein."

Nach dem 1:0-Sieg der Spanier nach Verlängerung im MetLife Stadium in New Jersey war es zu hässlichen Szenen mit mehreren Handgemengen gekommen. Diese könnten für die argentinische Nationalmannschaft noch ein Nachspiel haben: Laut Medienberichten hat der Weltverband FIFA eine disziplinarische Untersuchung wegen des Verhaltens einiger argentinischer Profis eingeleitet.

Argentinien-Stars "müssen sich schlecht gefühlt haben"

"Spieler dieses Kalibers, die ich in den Tagen vor dem Spiel gelobt habe und weiterhin lobe, die großartig sind und einen hervorragenden Trainer haben – sie müssen sich angesichts dieser Reaktionen sicherlich genauso schlecht gefühlt haben wie wir", sagte de la Fuente weiter.

Zugleich lobte der 65-Jährige das Verhalten seiner eigenen Schützlinge angesichts dieser "Aggressionen" und "Provokationen", die seiner Meinung nach zu schwerwiegenderen Vorfällen hätten führen können.

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