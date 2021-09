Borussia Dortmund empfängt heute in der Champions League Sporting Lissabon. Wir erklären, warum das Spiel nicht bei DAZN und Sky zu sehen ist.

Für Borussia Dortmund geht es am heutigen Dienstag, 28. September, in der Champions League weiter. Am 2. Spieltag empfängt der BVB im heimischen Signal Iduna Park Sporting CP aus Lissabon. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Für den BVB verlief der Auftakt in die Champions League 2021/22 optimal. Zum Auftakt gewann das Team von Trainer Marco Rose bei Besiktas Istanbul mit 2:1. Heute treffen die Dortmunder mit Sporting auf einen Auftakt-Verlierer - gegen Ajax Amsterdam setzte es vor knapp zwei Wochen eine 1:5 Klatsche.

Beim BVB stellt sich die Frage, wie er auf den wahrscheinlichen Ausfall von Torjäger Erling Haaland reagiert. Für viele ist auch wichtig zu wissen, wer das Spiel übertragen wird - Sky und DAZN sind es schon einmal nicht.

Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt heute in der Champions League Sporting Lissabon. Goal verrät Euch, warum Sky und DAZN das Spiel nicht zeigen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon heute nicht live bei Sky und DAZN: Das Spiel in der Übersicht

Begegnung Borussia Dortmund - Sporting Lissabon Wettbewerb Champions League, Gruppenphase, 2. Spieltag Datum Dienstag, 28. September Anstoß 21 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Signal Iduna Park, Dortmund

BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon nicht bei Sky und DAZN: Die Übertragung der Champions League im TV und LIVE-STREAM

Die Champions League live bei Sky - das war in den vergangenen Jahren ein gewohntes Bild. Mit der Neuvergabe der TV-Rechte für die Periode bis zur Saison 2023/24 in Deutschland, kam es aber zu größeren Veränderungen. Die wohl größte: Der Pay-TV-Sender ging leer aus und zeigt in den kommenden Jahren keine Champions-League-Spiele mehr.

Die begehrten TV-Rechte sicherten sich stattdessen DAZN und Amazon. Als Gewinner der neuen Rechtevergabe kann durchaus DAZN angesehen werden. Der Streamingdienst zeigte bereits in den vergangenen Jahren einen Großteil der Einzelspiele, die Anzahl der gezeigten Partien bei DAZN ist nun noch einmal angestiegen. Insgesamt 121 der 137 Spiele der Saison 2021/22 werden exklusiv von DAZN übertragen.

Während der Gruppenphase ist der Streamingdienst für die Live-Übertragung von 15 der jeweils 16 stattfinden Spiele pro Spieltag verantwortlich. Zudem zeigt er jeden Dienstag und Mittwoch, an dem in der Königsklasse gespielt wird, eine Konferenz. Das Spiel des BVB gegen Sporting Lissabon ist aber bei einem anderen Anbieter zu sehen. Warum?

BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon heute: Das Spiel live und exklusiv bei Amazon Prime Video

Der Grund, aus dem BVB gegen Sporting Lissabon heute nicht live bei DAZN verfolgt werden kann, ist in den neuen TV-Rechten klar ersichtlich. Demnach darf Amazon via Amazon Prime Video an jedem CL-Dienstag ein Spiel exklusiv zeigen, hat dabei das Erstwahlrecht. Heute fiel die Wahl auf Dortmund vs. Lissabon, das Spiel ist deshalb auch nicht in der DAZN-Konferenz zu sehen.

Um Euch BVB gegen Sporting Lissabon anzusehen, müsst Ihr Mitglied bei Amazon Prime sein. Doch dazu etwas später mehr.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon: Die Übertragung bei Amazon Prime Video

Die Übertragung von Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon beginnt bei Amazon Prime Video heute bereits um 19.30 Uhr.

Für die Live-Übertragungen der Champions League hat der neue Anbieter personell aufgerüstet und ein illustres Team an Moderatoren, Kommentatoren und Experten zusammengestellt. Die heutige Übertragung moderiert Sebastian Hellmann, als Experten sind Matthias Sammer und Mario Gomez im Einsatz.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon heute live: Das kostet Amazon Prime Video

Wenn Ihr bereits über eine Prime-Mitgliedschaft verfügt, könnt Ihr die Spiele der Champions League ohne weitere anfallende Kosten live verfolgen.

Amazon bietet für Neukunden eine 30-tägige kostenlose Testphase an. Generell kostet Amazon Prime Video danach dann 7,99 Euro pro Monat oder 69 Euro im Jahr.

Die wichtigsten Informationen zu Amazon Prime Video findet Ihr HIER!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon: Die Highlights am Mittwoch bei DAZN

Falls Ihr kein Prime-Mitglied bei Amazon seid, dafür aber ein DAZN-Abo habt, könnt Ihr Euch am morgigen Mittwoch bei dem Streamingdienst in der Vorberichterstattung auf die Spiel die Highlights von BVB vs. Sporting Lissabon ansehen. Diese stehen ab Freitag auch auf Abruf zur Verfügung.

Ein DAZN-Abo kostet im Monatsabo 14,99 Euro und im Jahresabo 149,99 Euro. Noch bis Ende September könnt Ihr einen Gratismonat abschließen und Euch vom vielfältigen Programmangebot des "Netflix des Sport" überzeugen.

Wer den Gratismonat noch rechtzeitig abschließt kommt unter anderem noch in den kostenlosen Genuss des Clasico in der Primera Division.