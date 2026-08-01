Sacha Boey ist nach seiner Leihe zu Galatasaray Istanbul in diesem Sommer zum FC Bayern München zurückgekehrt. Dass der Franzose wieder an der Isar gelandet ist, liegt jedoch offenbar nicht daran, dass der türkische Meister kein Interesse mehr an ihm hatte - vielmehr verhinderten die Kaderregularien in der Süper Lig eine feste Verpflichtung.

Wie die Bild berichtet, war Galatasaray grundsätzlich bereit, Boey für eine Ablösesumme zwischen zehn und 15 Millionen Euro zurückzuholen. Aufgrund der Ausländerregelung verfügte der Klub allerdings nur noch über einen freien Platz für einen ausländischen Spieler. Da dieser für eine andere Position vorgesehen war, entschied sich Galatasaray letztlich gegen eine Verpflichtung des Rechtsverteidigers.

Bleibt der FC Bayern auch weiterhin auf Verkaufskandidat Sacha Boey sitzen?

Beim FC Bayern hat Boey derweil keine sportliche Perspektive mehr. Sportvorstand Max Eberl machte zuletzt deutlich, dass der Rekordmeister sowohl bei Boey als auch bei Bryan Zaragoza und Joao Palhinha offen für einen Verkauf ist. "Wir haben mit Sacha, Bryan und Joao drei Spieler, wo wir sehr offen sind, sie abzugeben", erklärte Eberl in einer Medienrunde. Deutlicher wurde der 51-Jährige anschließend: "Für die drei wird die Zukunft beim FC Bayern keine sein. Wenn sich einer entscheidet, hierzubleiben, dann wird es relativ hart und kompliziert für ihn, weil er keine große Rolle spielen wird."

Boey war im Januar 2024 für rund 30 Millionen Euro von Galatasaray zum FC Bayern gewechselt, konnte sich in München jedoch nie durchsetzen. In 38 Pflichtspielen erzielte der 25-Jährige ein Tor und bereitete sechs weitere Treffer vor. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. Aktuell zeichnet sich für den Franzosen allerdings kein Wechsel ab.