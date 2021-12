Darts WM 2022, Finale: Wer zeigt / überträgt das Endspiel live im TV und STREAM?

Die Darts-WM fasziniert Anhänger:innen auf der ganzen Welt - nun stehen wir kurz vor dem Finale. Das Endspiel findet am 3. Januar 2022 ab 21 Uhr in London, Großbritannien statt.

Kaum ein Sport begeistert rund um Weihnachten und den Jahreswechsel so sehr die Sportmassen wie Darts: Im Ally Pally im Norden Londons spielen die besten Pfeilchenwerfer der Welt jedes Jahr gegeneinander - das ist auch in diesem Winter so.

Am 15. Dezember ging es mit der ersten Runde los, mittlerweile sind wir also beim Finale angekommen. Hier wird, anders als in den vorherigen Runden, das "Best of 13 sets" gespielt - wer also zuerst sieben Sets gewinnt, ist uneinholbar vorne und somit Weltmeister.

Wer kürt sich zum PDC World Darts Champion 2022? Es ist alles für einen historischen Abend angerichtet. GOAL erklärt, wie das Event LIVE übertragen wird.

Im TV und LIVE-STREAM: So wird das Finale der Darts-WM im Fernsehen gezeigt!

CR7-Jubel, Nine-Darter und zwei Weltmeister-Duelle bereits in Runde zwei: Auch diese Darts-WM hatte bisher einiges zu bieten. Nach ereignisreichen drei Wochen kommt der Wettbewerb am 3. Januar zum Ende.

In den letzten Wochen sind dabei wieder einige Fans dazu gekommen, die sich das Endspiel anschauen wollen. Genau wie aber auch bei anderen Sportarten stellt sich da eine Frage: Wie wird das Finale der Darts-WM im Fernsehen übertragen?

DAZN und Sport1! Die Darts-WM live im TV sehen - so geht's

An dieser Stelle gibt es herausragende Nachrichten für alle Anhänger:innen, die das Finale LIVE im Fernsehen verfolgen wollen: Gleich zwei Fernsehsender zeigen die PDC World Darts Championships in diesem Winter - inklusive Finale!

Welche die beiden Sender sind? DAZN und Sport1! Beide sind aus unterschiedlichen Gründen bei vielen Sportfans beliebt - und beide werden das Finale mit allem Drum und Dran übertragen!

DAZN im linearen TV und LIVE-STREAM: So viel Sport gibt es nur hier!

Wir schauen uns zuerst einmal DAZN an: Der Streamingdienst konnte im vergangenen Sommer eine tolle Neuerung vorstellen: Die Plattform ist jetzt auch im linearen TV zu sehen! Vodafone- und Sky-Kund:innen können hierüber DAZN 1 und DAZN 2 verfolgen - hier wird auch das Finale der Darts-WM zu sehen sein.

Natürlich überträgt DAZN wie üblich auch im Internet, dazu kommen wir aber im weiteren Verlauf dieses Artikels. Vorher wollen wir uns die Übertragung des Finals bei DAZN anschauen, mit dabei ist auch Fabian Schmutzler, der mit gerade einmal 16 Jahren bei der Darts-WM teilnehmen durfte.

Mit Schmutzler, Hopp und Eidams: So überträgt DAZN heute das Finale der Darts-WM

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Beginn : 21 Uhr

: 21 Uhr Event : World Darts Championship: Finale

: World Darts Championship: Finale Ort : Ally Pally

: Ally Pally Kommentator : Elmar Paulke

: Elmar Paulke Experte : Max Hopp

: Max Hopp Gäste :

: Fabian Schmutzler



Sport1 überträgt Darts-WM kostenlos im Free-TV!

Auch Sport1 zeigt die Darts-WM, der Vorteil an Sport1: Der Fernsehsender ist kostenlos zu sehen! Sport1 finanziert sich über Werbung - mehr zum Empfang findet ihr hier.

Ansonsten beginnt Sport1 bereits um 17 Uhr mit der Countdown-Sendung, mit als Experte dabei ist der zweimalige World-Championship-Teilnehmer Robert Marijanovic. Ansonsten läuft so die Übertragung ab:

Übertragung aus dem Ally Pally: So zeigt Sport1 die Darts-WM

Beginn der Übertragung: 17 Uhr

Beginn: 21 Uhr

Event: World Darts Championship: Finale

Ort: Ally Pally

Kommentator: Basti Schwele

Experte: Robert Marijanovic

Moderatorin: Jana Wosnitza

Finale der Darts-WM im Internet: So wird die World Darts Championship im LIVE-STREAM gezeigt

Sport1 und DAZN 1 - das sind die beiden Fernsehsender, die zum Einsatz kommen, wenn es darum geht, das Finale der Darts-WM zu zeigen. Aber was ist mit Fans, die keinen Fernseher haben, aber trotzdem gerne Sportevents sehen wollen?

Keine Sorge, auch für euch ist gesorgt! Sowohl DAZN als auch Sport1 übertragen ihr Programm im Internet. Wir schauen uns das Ganze genauer an.

DAZN im Internet: So wird die Darts-WM im LIVE-STREAM gezeigt

Fangen wir bei DAZN an: Nicht nur wegen des niedrigen Preises, sondern gerade wegen des unglaublich umfassenden Programms ist der schwarz-weiße Streamingdienst bei Sportanhänger:innen im ganzen Land so beliebt!

Auch die Darts-WM ist natürlich im LIVE-STREAM zu sehen. Egal ob Handy, Tablet, PC, Smart-TV oder Konsole: Schnappt Euch euer Gerät mit Internetzugang und ladet die kostenlose DAZN-App herunter!

Niedrige Preise: So günstig ist in Deutschland nur DAZN!

Monatsabo | 14,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Kostenloser LIVE-STREAM: So zeigt Sport1 die Darts-WM

Kommen wir nun zu Sport1, der Fernsehsender überträgt sein Programm auch im Internet! Alles, was man dafür machen muss, ist die Internetseite Sport1.de aufzusuchen.

Dort sollte der LIVE-STREAM direkt angezeigt sein - alternativ sollte man oben rechts in der Ecke des Fensters auf "LIVE-TV" klicken. Dort wird das aktuelle TV-Programm gezeigt, auch das Programm für die nächsten Stunden und Tage ist dort zu sehen.

