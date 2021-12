"Stand up if you love the Darts" - die inoffizielle Hymne des Darts erklingt in diesen Tagen des öfteren im legendären Alexandra Palace in London. Noch bis 3. Januar 2022 findet in der Kultstätte des Darts die Weltmeisterschaft 2022 statt.

Regelmäßig zum Ende eines alten und zu Beginn eines neuen Jahres rückt Darts in den Fokus der Öffentlichkeit. Die Weltmeisterschaft ist das absolute Highlight im Darts-Kalender, die Spiele der Stars wie Michael van Gerwen, Gerwyn Price oder Peter Wright ziehen zahlreiche Fans in ihren Bann.

Bei der Darts-WM 2022 spielen 96 Darts-Asse aus der ganzen Welt um den Titel. Diesen sicherte sich im vergangenen Jahr der Waliser Gerwyn Price. Der "Iceman" gehört auch bei der WM 2022 zu den Favoriten.

Aus deutscher Sicht sind mit Gabriel Clemens und Florian Hempel noch zwei Spieler bei der WM 2022 dabei. Ausgeschieden in der 1. Runde sind dagegen bereits Martin Schindler und der erst 16 Jahre alte WM-Debütant Florian Schmutzler.

Im Alexandra Palace spielen die besten Spieler der Welt bei der WM 2022 um den Titel. GOAL hat alle Informationen zur Übertragung des Events im TV und im LIVE-STREAM.

Darts: Die WM 2022 im Detail

Event Darts WM 2022 Datum 15. Dezember 2021 - 3. Januar 2022 Ort Alexandra Palace (Ally Pally), London Titelverteidiger Gerwyn Price

Darts WM 2022: TV und LIVE-STREAM - wer zeigt / überträgt die Weltmeisterschaft live?

Einmal live vor Ort bei der Darts-WM dabei sein ist für viele Fans aus Deutschland ein Traum. Gerade in diesem Jahr wird dieser Traum wegen der Corona-Pandemie aber unerfüllt bleiben.

Zum Glück wird die Darts-WM auch diesmal in aller Ausführlichkeit live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. Verantwortlich dafür sind wie bereits in den vergangenen Jahren zwei Anbieter: Sport1 und DAZN. Wie deren Live-Übertragungen in den kommenden Tagen aussehen, zeigen wir Euch in den kommenden Abschnitten.

Darts WM 2022 im TV und LIVE-STREAM - wer zeigt / überträgt die Weltmeisterschaft live? Die Übertragung von Sport1

Der Privatsender Sport1 zeigt die Darts-WM 2022 an jedem Turniertag exklusiv live im Free-TV.

Kommentiert werden die Spiele von Basti Schwele, ihm zur Seite sitzen abwechselnd Experten wie Robert Marijanovic oder Werner von Moltke. Neben den Übertragungen der Spiele mit insgesamt 145 Livestunden an den 16 Spieltagen zeigt Sport1 in den nächsten Tagen, auch an den spielfreien, regelmäßige Highlight-Sendungen und weitere Inhalte zur WM 2022.

Abrufbar sind alle Sessions zudem im kostenlosen Livestream auf sport1.de und in den Sport1-App auf dem Endgerät Eurer Wahl.

Darts WM 2022 im TV und LIVE-STREAM - wer zeigt / überträgt die Weltmeisterschaft live? Die Übertragung von DAZN

Alle Spiele der Darts-WM 2022 live - das verspricht auch DAZN. Der Streamingdienst zeigt alle Sessions in voller Länge im LIVE-STREAM. Für DAZN sind bis zum WM-Ende am 3. Januar Kommentator Elmar Paulke und Experte Tomas "Shorty" Seyler im Einsatz.

DAZN-Kunden können die LIVE-STREAMS zur Darts-WM 2022 auf dazn.com und selbstverständlich auch über die DAZN-App abrufen. PC, Tablet, Smartphone und auch Smart-TV - die WM 2022 könnt Ihr auf allen nur erdenklichen Endgeräten abrufen. Auf all diesen Geräten kann DAZN genutzt werden.

Wer nach einer Zuzahlung zu einem bestehden Vertrag mit Sky oder Vodafone die beiden linearen TV-Kanäle DAZN 1 und DAZN 2 empfangen kann, der kann sich die Spiele der Darts-WM auch auf dem großen TV-Gerät ansehen. Das funktioniert selbstverständlich auch, wenn Ihr im Besitz eines Smart-TV seid, über die DAZN-App.

DAZN zeigt aber bei weitem nicht nur die Darts-WM live. Zum umfangreichen Programmangebot gehören unter anderem alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, fast alle Spiele der Champions League, sowie Top-Spiele und Top-Events aus dem US-Sport (NBS, NFL), Tennis, Boxen, MMA, Wintersport und Motorsport.

Darts WM 2022 im TV und LIVE-STREAM - wer zeigt / überträgt die Weltmeisterschaft live? Der Spielplan

Bis zum Tag des großen Finales am 3. Januar 2022 legt die Darts WM-2022 zwischen dem 24. und 26. Dezember eine Weihnachtspause ein, ebenfalls spielfrei ist am 31. Dezember.

Abgesehen vom 20. Dezember, sowie dem 2. (Halbfinale) und 3. Januar (Finale) wird an jedem Turniertag in zwei Sessions gespielt. Diese beginnen jeweils um 13.30 Uhr und um 20 Uhr.

Runde Datum Sätze Runde 15.-21. Dezember 2021 Best of 5 2. Runde 15.-23. Dezember 2021 Best of 5 3. Runde 27.-29. Dezember 2021 Best of 7 Achtelfinale 29.-30. Dezember 2021 Best of 7 Viertelfinale 1. Januar 2022 Best of 9 Halbfinale 2. Januar 2022 Best of 11 Finale 3. Januar 2022 Best of 13

