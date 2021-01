Darts WM 2021 heute live: Das Finale im TV und LIVE-STREAM sehen

Im Ally Pally kürt die PDC heute ihren neuen Weltmeister. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Finale der Darts-WM heute live im TV und im LIVE-STREAM seht.

Showdown im Ally Pally! In London kommt es heute zum Finale der Darts-WM. Los geht's um 19.30 Uhr im Alexandra Palace.

Fest steht bereits jetzt, dass es einen neuen Champion geben wird. So schied Titelverteidiger Peter Wright bereits in der dritten Runde gegen den Deutschen Gabriel Clemens aus.

Auch Top-Favorit Michael van Gerwen musste frühzeitig die Segel streichen. Der dreimalige PDC-Weltmeister kassierte im Viertelfinale gegen David Chisnall einen White Wash.

Wer wird der neue PDC-Weltmeister? Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung der Darts-WM im TV und im LIVE-STREAM.

Darts WM 2021 - Das Finale heute live im TV und STREAM: Alle Daten im Überblick

Event Darts-WM, Finale Duell Price vs. Anderson Datum Sonntag, 3. Januar 2021 Zeit 19:30 Uhr Ort Alexandra Palace (Ally Pally), London

Darts WM 2021: Das Viertelfinale heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Das Sportjahr startet traditionell mit einem Highlight: Im Londoner Alexandra Palace wird von der PDC zum 28. Mal der Darts-Weltmeister gekürt. Der Streamingabieter DAZN zeigt den Showdown im LIVE-STREAM.

Los geht es um 19.30 Uhr. Ihr könnt dabei selbst entscheiden, ob Ihr das Endspiel im englischen Originialkommentar sehen wollt oder mit dem deutschen Kommentator Elmar Paulke und Experte Tomas "Shorty" Seyler.

DAZN überträgt das Finale der Darts-WM heute live: So seht Ihr den LIVE-STREAM kostenlos

Wenn Ihr das Finale bei DAZN verfolgen wollt, benötigt Ihr zunächst ein Abo beim Streaminganbieter. Das gibt es im ersten Monat für Neukunden kostenlos. Hier bekommt Ihr alle Infos zum Probemonat.

Solltet Ihr danach nicht mehr auf das riesige Live-Sport-Angebot von DAZN verzichten wollen, habt Ihr die Auswahl zwischen zwei Abo-Varianten. Im Monatsabo seid Ihr für monatlich 11,99 Euro dabei, im Jahresabo für einmalig 119,99 Euro - also knapp einen Zehner pro Monat.

Sport1 überträgt das Finale der Darts-WM heute im LIVE-STREAM

Neben DAZN überträgt auch Free-TV-Sender Sport1 alle Duelle der Darts-WM. Die Vorberichte beginnen dabei bereits um 19 Uhr. Als Kommentator ist Bastian Schwele im Einsatz.

Hier kommt Ihr zum kostenlosen Stream von Sport1.

Darts WM 2021: Das Finale heute live im TV sehen

Während Ihr bei der Übertragung via Internet zwei Anbieter zur Auswahl habt, überträgt Sport1 das Finale der Darts-WM im TV exklusiv. Los geht es hier wie auch im LIVE-STREAM um 19 Uhr mit den Vorberichten.

Ernst wird es um 20.30 Uhr. Dann entscheidet sich, wer Peter Wright als "König des Darts" ablösen wird.

Darts WM 2021 heute live: In welchem Modus wird gespielt?

Gespielt wird bei der Darts-WM traditionell im Modus 501 mit Double Out. Die Spieler müssen somit von 501 Punkten herunterspielen und mit einem Doppelfeld abschließen. Wem das zuerst gelingt, der gewinnt das Leg.

Wer drei Legs gewinnt, holt sich den Satzsieg. Während im Halbfinale noch sechs Sätze für den Sieg reichten, wird im Finale im "best of 13" gespielt. Der neue Weltmeister benötigt also sieben gewonnene Sätze.

Am Ende wartet jedoch ein ordentliches Preisgeld für den Weltmeister von über 550.000 Euro. Der Zweite bekommt immerhin umgerechnet noch rund 225.000 Euro.

Darts WM heute live: Die bisherigen Gewinner vor 2021