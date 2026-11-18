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Darmstadt vs. FC Heidenheim: Anstoßzeit

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 12 20. Nov. 2026 - 12:30 Merck-Stadion am Böllenfalltor

Im Merck-Stadion am Böllenfalltor empfängt Darmstadt den FC Heidenheim zum Zweitliga-Duell. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte in einer Saison, die unterschiedliche Vorzeichen hat.

Darmstadt kämpft nach einem schwierigen Saisonverlauf um Stabilität. Unter Trainer Florian Kohfeldt hat die Mannschaft zuletzt wenig Konstanz gezeigt und steht unter Druck, sich aus dem unteren Tabellenbereich zu befreien.

FC Heidenheim reist als Tabellensiebt an und befindet sich im oberen Mittelfeld der Liga. Frank Schmidt hat seine Mannschaft erneut wettbewerbsfähig aufgestellt, auch wenn die jüngsten Ergebnisse etwas Luft nach oben lassen.

Das Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs hat in den vergangenen Jahren stets für Spannung gesorgt. Beide Teams kennen sich gut aus gemeinsamen Spielzeiten in der 2. Bundesliga und aus der Bundesliga.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Live-Stream und Anstoßzeit.

Themen der Woche: Was war bei Darmstadt und FC Heidenheim los?

Darmstadt kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 0:2-Heimniederlage gegen 1. FC Nürnberg. Zuvor gab es ein 1:1-Remis gegen Magdeburg sowie ein torloses Unentschieden gegen St. Pauli. Einzig der 2:0-Auswärtssieg gegen Elversberg im DFB-Pokal brachte zuletzt einen Erfolgserlebnis. Die 0:4-Niederlage in Karlsruhe verdeutlicht die defensive Anfälligkeit der Mannschaft.

FC Heidenheim weist aus den letzten fünf Spielen eine Bilanz von null Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt trennten sich die Heidenheimer 2:2 von Hannover 96. Davor kassierte die Mannschaft eine 1:2-Niederlage gegen Karlsruher SC. Drei der fünf Partien endeten mit einem Remis, darunter ein torloses 0:0 gegen Kaiserslautern.

Darmstadt vs. FC Heidenheim: Aufstellungen

Darmstadt vs. FC Heidenheim: Form

Darmstadt vs. FC Heidenheim: Bilanz direkte Duelle

Darmstadt vs. FC Heidenheim: Die Tabellen