In der 2. Bundesliga spielt Darmstadt 98 heute zuhause gegen Werder Bremen. Goal liefert alle wichtigen Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

In der 2. Bundesliga kommt es heute zum Aufeinandertreffen zwischen Darmstadt 98 und Werder Bremen. Angepfiffen wird die Partie um 13.30 Uhr im Marck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt.

Beide Mannschaften zeigten zuletzt aufsteigende Form: Bremen gelang ein 3:0-Sieg gegen Heidenheim und Darmstadt bezwang Sandhausen gar mit 6:1. Beide Mannschaften konnten in dieser Saison bisher viermal gewinnen.

Phillip Tietz hat bereits acht Saisontreffer auf seinem Konto. Wird der Darmstadt-Stürmer auch heute wieder treffen? Goal informiert Euch über die Übertragung live im TV und STREAM.

Darmstadt 98 vs. Werder Bremen heute live: Das Spiel der 2. Bundesliga in der Übersicht

BEGEGNUNG Darmstadt 98 - Werder Bremen WETTBEWERB 2. Bundesliga | 10. Spieltag ORT Merck-Stadion am Böllenfalltor ANSTOSS 13.30 Uhr Die Bilanz der letzten 5 Spiele Darmstadt (1 Sieg) | Bremen (1 Sieg) 3 Unentschieden

Nicolai #Rapp trifft am Sonntag auf seine alten Kollegen vom @sv98.



Was er zum Wiedersehen sagt & welche Ziele er sich diese Saison gesetzt hat.



👇⬇️ 👇https://t.co/QPBY8mM3KO #Werder pic.twitter.com/ZBbsjA17Bp — SV Werder Bremen (@werderbremen) October 12, 2021

2. Bundesliga heute live im TV: Wird Darmstadt 98 vs. Werder Bremen im Free-TV gezeigt?

Mit einem neuen Hygienekonzept dürfen wieder mehr als 13.000 Zuschauer ins Stadion am Böllenfalltor nach Darmstadt reisen. Brisanz wird der Partie durch den Trainer der Werderaner verliehen, der eine Darmstädter Vergangenheit besitzt. Zahlreiche Fans möchten die Partie zwischen den beiden Traditionsklubs heute nicht verpassen. Doch wird die Partie im Free-TV übertragen?

Leider nein. Die Begegnung zwischen den Lilien und den Grün-Weißen seht Ihr heute nicht im frei empfangbaren Fernsehen!

Es gibt jedoch, wie so häufig, trotzdem eine Möglichkeit, das Spiel heute live zu sehen - und das sowohl im Fernsehen als auch im Internet. Möchtet Ihr mehr über die heutige Übertragung erfahren, dann solltet Ihr jetzt unbedingt weiterlesen!

Darmstadt 98 vs. Werder Bremen im TV: Sky zeigt die 2. Bundesliga live

Die Spiele der diesjährigen Saison der 2. Bundesliga werden hauptsächlich vom Bezahlsender Sky ausgestrahlt. Lediglich die Samstagabendspiele werden im Free-TV vom Sender Sport1 gezeigt.

Die Begegnung zwischen Darmstadt und Bremen wird heute also exklusiv beim Unterföhringer Sportsender Sky zu sehen sein.

Welche Kosten Euch für die Mitgliedschaft bei Sky erwarten, könnt Ihr hier nachlesen.

Der Pay-TV-Sender bietet Euch außerdem die Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen. Mehr dazu folgt in den nächsten Abschnitten.

2. Bundesliga im Internet sehen: So seht Ihr Darmstadt 98 vs. Werder Bremen im LIVE-STREAM

Wie heutzutage üblich, könnt Ihr die Begegnung natürlich auch im Internet sehen. Sky bietet Euch gleich zwei Optionen, die Partie im LIVE-STREAM abzurufen.

Wir stellen Euch beide Optionen vor.

Darmstadt 98 vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM verfolgen - auf Sky Ticket auch als Nicht-Kunde möglich

Die flexibelste Option ist Sky Ticket, da Ihr nur für die Inhalte bezahlt, die Euch auch wirklich interessieren. Möchtet Ihr nur Sport sehen? Fein, dann seid Ihr bei Sky Ticket richtig.

Ein weiterer Vorteil des Streamingdienstes: Ihr könnt Euch auch für eine kurze Vertragslaufzeit entscheiden. Das Monatsabo kostet 29,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar.

Ihr wollt es etwas günstiger haben? Dann sichert Euch das Jahresabo und zahlt nur 19,99 Euro pro Monat.

Darmstadt 98 vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM verfolgen - für alle Sky Kunden auf Sky Go

Ihr seid bereits Kunde bei Sky? Dann installiert Euch einfach die kostenlose Sky-Go Anwendung auf Euren Desktop, Euer Smartphone oder Euer Tablet und Ihr könnt direkt loslegen!

Der hauseigene Streamingservice lässt Euch das gesamte Angebot von Sky live und auf Abruf sehen.

2. Bundesliga heute live: Die Übertragung von Darmstadt 98 vs. Werder Bremen auf Sky im Überblick

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Vorberichte: 13 Uhr

13 Uhr Anpfiff: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Kommentar: Hansi Küpper

Mehr LIVE-Sport geht nicht: Mit DAZN Bundesliga, Champions League, LaLiga & Co. live sehen

Die Plattform DAZN ist wohl jedem Sportbegeisterten hierzulande ein Begriff. Auf der Streamingplattform könnt Ihr LIVE und on-demand so ziemlich jede Sportart verfolgen und das zu einem attraktiven Preis!

Wollt auch ihr dabei sein, wenn Messi, Lewandowski oder Benzema in den nationalen Ligen wirbeln? Dann habt Ihr zwei Optionen der Mitgliedschaft:

Jahresabo: 149,99 Euro (rund 12,50 Euro pro Monat)

(rund 12,50 Euro pro Monat) Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat (monatlich kündbar)

2. Bundesliga heute live im TV und STREAM: Wie sind Darmstadt 98 und Werder Bremen personell aufgestellt?

Ihr wollt wissen, wie beide Mannschaften aufgestellt sind? Dann seid Ihr hier genau richtig. Rund eine Stunde vor Anpfiff der Begegnung findet Ihr hier die offiziellen Aufstellungen.

Darmstadt 98 vs. Werder Bremen heute live: So seht Ihr die Begegnung der 2. Bundesliga im kostenlosen LIVE-TICKER

Auch Fans der gepflegten LIVE-TICKER-Unterhaltung kommen heute auf Ihre vollen Kosten. Goal stellt Euch einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Verfügung, der Euch über Aufstellungen, Schlüsselszenen und interessante Fakten zum Spiel informiert.

Zum LIVE-TICKER

Darmstadt 98 vs. Werder Bremen heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung im Überblick