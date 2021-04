Darmstadt 98 gegen den VfL Bochum heute live sehen: Alles zur Übertragung der 2. Bundesliga

In der 2. Bundesliga empfängt Darmstadt 98 am Montag den VfL Bochum. Hier erfahrt Ihr, wo die Begegnung im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Der Aufstieg in die Bundesliga ist für den VfL Bochum in Reichweite. Nach dem 2:0 gegen den 1. FC Heidenheim hat es der Tabellenführer in der eigenen Hand, gegen Darmstadt 98 möchte man sich trotzdem keinen Ausrutscher erlauben. Anstoß ist am Montag um 20.30 Uhr am Böllenfalltor.

Zwar befindet sich Darmstadt derzeit nur im Mittelfeld der Tabelle, trotzdem haben die Lilien in dieser Saison schon mehrfach bewiesen, dass sie für eine Überraschung gut sein können: So ärgerten sie in der Rückrunde bereits Greuther Fürth (2:2) und den Hamburger SV (2:1).

Darmstadt 98 gegen den VfL Bochum heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der 2. Bundesliga. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

Darmstadt 98 gegen den VfL Bochum live sehen: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung Darmstadt 98 - VfL Bochum Datum Montag, 26. April 2021 | 20.30 Uhr Stadion Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Darmstadt 98 gegen den VfL Bochum: Die 2. Bundesliga heute live im TV sehen - geht das?

Während die TV-Rechte der Bundesliga auf mehrere Sender verteilt sind, ist die Übertragung der 2. Bundesliga sehr einfach geregelt, denn Sky zeigt alle Spiele im TV und im LIVE-STREAM. Das bedeutet jedoch auch, dass keines der Spiele im Free-TV gezeigt wird.

Sky beginnt am Montag schon um 20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD mit der Übertragung. Dort wird Euch Kommentator Stefan Hempel anschließend durch den Abend führen. Um den Sender empfangen zu können, müsst Ihr allerdings ein Abonnement abschließen.

Damit Ihr die Begegnung zwischen Darmstadt 98 und dem VfL Bochum live sehen könnt, müsst Ihr das Bundesliga-Paket im Jahresabo für 25 Euro monatlich buchen. In dem Preis sind übrigens auch Sky Q und das Entertainment-Paket des Senders inbegriffen.

Darmstadt 98 gegen den VfL Bochum: So wird die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM übertragen

Auch wenn Ihr Euch die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM ansehen möchtet, seid Ihr auf ein kostenpflichtiges Abonnement von Sky angewiesen. Um Darmstadt gegen Bochum auf einem mobilen Endgerät zu schauen, bietet Euch der Pay-TV-Sender zwei verschiedene Optionen.

Wenn Ihr ohnehin schon ein Abonnement abgeschlossen habt, ist der Streamingdienst Sky Go im Preis bereits enthalten. Um auf den LIVE-STREAM zur 2. Bundesliga zugreifen zu können, müsst Ihr nur die kostenlose App installieren und Euch mit Eurer persönlichen Login-PIN anmelden.

Ihr möchtet Euch kein ganzes Jahr an Sky binden? Dann lohnt sich ein Blick auf Sky Ticket. Dort müsst Ihr kein langfristiges Abonnement abschließen, sondern könnt den Streamingdienst auch nur einen Monat buchen. Für 29,99 Euro seht Ihr alle Spiele der 2. Bundesliga in voller Länge.

Darmstadt 98 gegen den VfL Bochum: Die Aufstellungen in der 2. Bundesliga

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird heute ungefähr gegen 19.30 Uhr der Fall sein!

Darmstadt 98 gegen den VfL Bochum: Die 2. Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt die Begegnung am Montag nicht live im TV oder im LIVE-STREAM sehen, möchtet aber trotzdem über die Ereignisse am Böllenfalltor auf dem Laufenden bleiben? Goal hat für alle Spiele der 2. Bundesliga einen kostenlosen LIVE-TICKER für Euch im Angebot.

Um bestens informiert in das Aufeinandertreffen zu starten, solltet Ihr Euch bereits eine halbe Stunde vor Anstoß reinklicken. Anschließend liefern wir Euch schnelle Aktualisierungen und detaillierte Beschreibungen, sodass Ihr garantiert keine wichtige Szene verpasst.

Darmstadt 98 gegen den VfL Bochum live sehen: Die Übertragung auf einen Blick