Darmstadt 98 vs. SC Paderborn live: Die 2. Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Sonntag um 15.30 Uhr gehen alle Begegnungen des 34. und letzten Spieltags in der regulären Saison der 2. Bundesliga über die Bühne. Im Zuge dessen kommt es zur Partie Darmstadt 98 vs. SC Paderborn. Somit empfängt der Vierte den Sechsten, wobei die Lilien und der SCP 57 und 51 Punkte holten. Das erste Saisonduell am 11. Dezember endete mit einem 1:0-Auswärtssieg.

Darmstadt 98 kassierte am Freitag vor einer Woche eine Auswärtsniederlage bei Fortuna Düsseldorf. Damit verlor die Mannschaft von Torsten Lieberknecht zum dritten Mal binnen fünf Meisterschaftsspielen. Die Lilien unterlagen zuvor in Nürnberg und zu Hause gegen Schalke 04. Danach gelangen zunächst Dreier bei St. Pauli und gegen Aue.

Der SC Paderborn ist hingegen seit sechs Zweitliga-Auftritten ungeschlagen. Hierbei gab es für die Elf von Lukas Kwasniok vier Siege und zwei Unentschieden. Der jüngste Punktverlust, eine Nullnummer bei Hansa Rostock, geschah nach vollen Erfolgen in Ingolstadt sowie gegen Hannover 96. Am Freitag vor einer Woche gab es einen Heimsieg gegen Sandhausen.

Heute um 15.30 Uhr kommt es in der 2. Bundesliga zum Kräftemessen Darmstadt 98 vs. SC Paderborn. Bei GOAL findet Ihr alle Einzelheiten zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

Darmstadt 98 vs. SC Paderborn: Die Eckdaten zur Partie in der 2. Bundesliga auf einem Blick.

Spiel: Darmstadt 98 vs. SC Paderborn Datum: Sonntag, 15. Mai 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Merck-Stadion am Böllenfalltor (Darmstadt)

Darmstadt 98 gegen SC Paderborn heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 2. Bundesliga bei Sky

Sky zeigt Euch sämtliche Begegnungen der zweithöchsten Spielklasse und hält an der überwiegenden Anzahl davon die Exklusivrechte. Hierfür stehen dem Bezahlanbieter zahlreiche Kanäle zur Verfügung, wobei Ihr für die Ausstrahlung der Partie Darmstadt vs. Paderbornauf Sky Sport Bundesliga 5schalten müsst. Außerdem könnt Ihr das Spiel in HD sehen. Um 15.20 Uhr und somit zehn Minuten vor dem Anstoß starten die Vorberichte. Doch schreibt Euch nun die Eckdaten zur Übertragung des Spiels am Böllenfalltor auf:

Sender: Sky Sport Bundesliga 5 (HD)

Sky Sport Bundesliga 5 (HD) Vorberichte ab: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielbeginn: 15.20 Uhr

15.20 Uhr Kommentator: Klaus Veltman

Wenn Ihr Euch das Kräftemessen zwischen den Lilien und dem SCP im Fernsehen anschauen wollt, müsst Ihr das Bundesliga-Paket abonniert haben. Dieses kostet 27 Euro im Einzelabo und 32,50 Euro in der Kombination mit dem Sportpaket. Auf der Webseitedes Pay-TV-Senders findet Ihr etliche weiterführende Infos.

Die weiteren Spiele der 2. Bundesliga bei Sky in voller Länge und in der Konferenz anschauen

Heute um 15.30 Uhr stehen in der 2. Bundesliga neun Begegnungen auf dem Programm. Somit steigen zusätzlich zur Partie zwischen Darmstadt und Paderborn acht weitere. Damit meinen wir die Matches Werder Bremen vs. Jahn Regensburg, Heidenheim vs. KSC, St. Pauli vs. Fortuna Düsseldorf, 1. FC Nürnberg vs. Schalke 04, Hannover 96 vs. Ingolstadt, Sandhausen vs. Holstein Kiel, Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue und Hansa Rostock vs. HSV. Deshalb könnt Ihr Euch ab 14.30 Uhr ebenso die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) anschauen.

Darmstadt 98 gegen den SC Paderborn dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Wenn Ihr keinen Fernseher in der Nähe habt, ist Euch mit den LIVE-STREAMS geholfen. Somit könnt Ihr Euch die Übertragung des Spiels Darmstadt 98 gegen SC Paderborn grundsätzlich von überall aus ansehen. Hierbei stehen zwei Optionen zur Auswahl.

Darmstadt 98 gegen SC Paderborn im LIVE-STREAM über Sky Go

Beim hauseigenen Sky-Streaming-Portal Sky Go müsst Ihr Euch ausschließlich einloggen. Jedoch müsst Ihr nach dem Kauf des Bundesliga-Pakets auf die Freischaltung warten. Und das bedeutet, dass Ihr vermutlich auf eine Wiederholung zurückgreifen müsst. Ihr findet die dazugehörigen Sendetermine auf der Webseite.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Darmstadt 98 gegen SC Paderborn

Wenn es schnell gehen muss, solltet Ihr Euch für das Sky Ticket entscheiden. Damit findet die Aktivierung sofort statt und obendrein müsst Ihr Euch nicht binden. Mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro könnt Ihr das gesamte Sportprogramm mit zwei Endgeräten gleichzeitig mitverfolgen. Das Fußballangebot erstreckt sich zusätzlich etwa auf die Bundesliga, den DFB-Pokal und die englische Premier League. Dazu kommen die Formel 1, die ATP World Tour, die NHL und Golf (PGA-Tour).

Zu Darmstadt 98 vs. SC Paderborn via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zudem hält Euch GOAL mithilfe seines LIVE-TICKERS zur Partie Darmstadt vs. Paderborn auf dem Laufenden. Denn: Wir informieren Euch zu sämtlichen spielentscheidenden Ereignissen am Böllenfalltor.

Darmstadt 98 vs. SC Paderborn: Die Aufstellungen zur 2. Bundesliga

