Darmstadt 98 vs. FC St. Pauli: TV, LIVE-STREAM und Co. – so wird die 2. Bundesliga übertragen

Samstag ist wieder 2. Bundesliga. Am 27. Spieltag treffen der SV Darmstadt 98 und der FC St. Pauli aufeinander. Goal hat alle Infos zur Übertragung.

Am Samstag ist es so weit, die 2. spielt den zweiten Spieltag nach der Corona-Pause. empfängt zu Hause den , um 13 Uhr wird angepfiffen.

St. Pauli als Gegner liegt Darmstadt sehr gut, sieben Siege bei acht Spielen konnten die Darmstädter gegen das Team vom Kiez für sich verbuchen. Außerdem gehen die Begegnungen der beiden Mannschaften selten unentschieden aus, in nur zwei von 16 Partien teilten die beiden Teams ihre Punkte. Das letzte Spiel im Stadion am Böllenfalltor ist für St. Pauli in keiner guten Erinnerung geblieben: Bis zur 81. Minute führte hier St. Pauli, musste sich am Ende aber doch noch 1:2 geschlagen geben. Das Hinspiel konnten die Lilien ebenfalls für sich entscheiden, 1:0 siegten sie am Millerntor.

Natürlich will das Team von Trainer Jos Luhukay die Niederlagen der Vergangenheit nicht auf sich sitzen lassen, zumal St. Pauli mit einem Sieg punktgleich mit Darmstadt ziehen könnte, das in der Tabelle zwei Plätze weiter vorne auf Rang sieben steht.

Der vorherige Spieltag war für beide Teams das erste Punktspiel nach der Corona-Pause. St. Pauli gelang der Wiedereinstieg in den Spielbetrieb mit einem 1:0-Sieg gegen den . Für die Darmstädter verlief der Re-Start der Saison dagegen nicht so erfreulich - 0:2 gegen den akut abstiegsgefährdeten KSC, der auf dem vorletzten Platz steht, ist kein Ergebnis, mit dem die Darmstädter zufrieden sein können.

Endlich hat das Wochenende wieder einen Sinn! Die ist nach langem Stillstand wieder im Spielbetrieb angekommen. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung des Spiels.

Darmstadt 98 vs. FC St. Pauli: Die Begegnung im Überblick

Datum Samstag, 23. Mai Anpfiff 13 Uhr Spieltag 27. Spieltag, 2. Bundesliga Ort Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Darmstadt 98 vs. FC St. Pauli: Wer zeigt das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM?

Wer das Spiel live und in voller Länge sehen möchte, für den gibt es eine Anlaufstelle und die heißt Sky. Der Bezahlsender hat sich alle Rechte an der Übertragung der 2. Bundesliga gesichert. Demzufolge könnt Ihr hier alle Spiele sehen. Bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff, also um 12.30 Uhr, beginnen die Vorberichte. Sehen könnt Ihr die Partie auf verschiedene Arten. Entweder Ihr entscheidet Euch für das reguläre TV-Programm oder für einen LIVE-STREAM.

Darmstadt 98 vs. FC St. Pauli heute live im TV sehen

Die erste Möglichkeit, um das Spiel live zu sehen, ist das lineare TV-Programm von Sky. Alle Sky Kunden mit dem Sportpaket können so die Begegnung der beiden Teams live vor dem Bildschirm verfolgen. Die Partie läuft als Einzelspiel auf Sky Sport 3 (HD) in voller Länge und exklusiv beim Pay-TV-Anbieter. Für alle Fans, die noch mehr wollen, ist die Konferenzschaltung eine Alternative, um auch das Spielgeschehen der anderen Teams mitzuerleben. Diese könnt Ihr auf Sky Sport 2 (HD) empfangen. Um 12.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung mit nützlichen Infos rund um die Begegnung der zwei Teams.

Voraussetzung, um das Spiel zu sehen, ist ein Sky-Abonnement. Alle Infos dazu findet Ihr auf der Webseite von Sky.

Darmstadt 98 vs. FC St. Pauli heute im LIVE-STREAM sehen

Die zweite Möglichkeit, das Spiel zu sehen, ist der LIVE-STREAM von Sky. Goal erklärt Euch, was Ihr für die Übertragung des LIVE-STREAMS von Darmstadt 98 vs. FC St. Pauli benötigt:

Darmstadt 98 vs. FC St. Pauli im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Um den LIVE-STREAM zu sehen, bietet Sky zum einen den Zugang über die Sky Go App. Den Zugang dazu erhalten Sky-Kunden automatisch bei Abschluss eines Abonnements. Ihr habt also die Wahl, die Partie Darmstadt 98 vs. FC St. Pauli entweder im TV-Programm oder in der Sky Go App zu sehen.

Darmstadt 98 vs. FC St. Pauli heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket sehen

Neben Sky Go bietet Sky auch noch das Sky Ticket an. Mit dieser Option habt Ihr die Möglichkeit, das Spiel zu sehen, ohne ein langfristiges Abonnement abzuschließen. Sky-Ticket ist das Streamingportal von Sky, welches monatlich kündbar ist.

Sowohl die Sky Go App als auch Sky Ticket sind auf verschiedenen internetfähigen Geräten verfügbar, wie zum Beispiel eurem Smartphone, Notebook, Tablet, Smart-TV oder einer Spielekonsole.

Darmstadt 98 vs. FC St. Pauli: Auch mit der Onefootball-App den LIVE-STREAM sehen

Neben Sky bietet auch Onefootball einen Stream an. Dieser beruht auf einer Kooperation zwischen Sky und Onefootball, wodurch Onefootball den LIVE-STREAM von Sky anbieten kann. Somit seht Ihr das Spiel Darmstadt 98 vs. FC St. Pauli genauso wie mit Sky Go oder Sky Ticket.

Bei Onefootball ist es möglich über die App einzelne LIVE-STREAMS zu erwerben. Diese kosten dann einmalig 3,99 Euro und Ihr müsst Euch nicht an ein Abonnement binden oder sonstige Verpflichtungen eingehen. Noch mehr Informationen gibt es für Euch auf der Onefootball-Webseite.

Darmstadt 98 vs. FC St. Pauli: Alle Highlights auf DAZN

Wer zum Beispiel keine Zeit hat, das Spiel live zu sehen, für den sind die Highlights auf DAZN ein heißer Tipp. Bereits 40 Minuten nach Ende der Partie könnt Ihr die besten Szenen des Spiels Darmstadt 98 vs. FC St. Pauli auf DAZN sehen. Dadurch bleiben Euch keine Tore, spektakuläre Aktionen und andere Highlights verwehrt.

Voraussetzung, um die Highlights auf DAZN zu sehen, ist ein Abonnement beim Streaminganbieter. Diejenigen, die noch keines besitzen, sollten sich den Gratismonat auf DAZN genauer ansehen. Dadurch steht Euch das gesamte Programm auf DAZN zur Verfügung, kostenlos und ohne Einschränkungen. Nachdem Ihr 30 Tage testen konntet, ist es ganz einfach, auch weiterhin DAZN zu genießen.

Um auch länger auf DAZN Euren Lieblings-Content sehen zu können, könnt Ihr nach dem Gratismonat ein Abonnement abschließen. Dazu stehen ein Monatsabo für 11,99 Euro oder ein Jahresabo für 119,99 Euro zur Wahl. Beim Monatsabo habt Ihr den Vorteil, jeden Monat kündigen zu können.

Darmstadt 98 vs. FC St. Pauli heute im LIVE-TICKER

Und was ist, wenn Ihr das Spiel nicht live sehen könnt, aber trotzdem auf dem Laufenden bleiben möchtet? Dann bietet GOAL mit dem LIVE-TICKER zur Partie Darmstadt 98 vs. FC St. Pauli die passende Option für Euch.

Auch hier gibt es schon vor Anpfiff sämtliche Informationen zur Partie. Ab 13 Uhr verpasst Ihr dann keine Aktionen mehr und seid stets auf dem aktuellen Stand.

Darmstadt 98 vs. FC St. Pauli: Die Aufstellungen der beiden Teams

Aufstellung Darmstadt 98:

Schuhen - Herrmann, Dumic, Rapp, Holland - Palsson, Schnellhardt - Heller, Honsak, Skarke - Platte

So gehen wir #SVDFCSP an! Insgesamt fünf Änderungen in unserer Startelf: Platte, Honsak, Skarke, Heller, Schnellhardt, Palsson, Herrmann, Rapp, Dumic, Schuhen, Holland (C) pic.twitter.com/EKV8sYnrZV — SV Darmstadt 98 (@sv98) May 23, 2020

Aufstellung FC St. Pauli:

Himmelmann - Ohlsson, Östigard, Lawrence - Benatelli - Miyaichi, Sobota, Knoll, Buballa - Tashchy, Gyökeres