Darmstadt 98 vs. FC Schalke 04 live: Die 2. Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Wir erleben den 30. Spieltag in der 2. Bundesliga. Hierbei geht am Sonntag um 13.30 Uhr unter anderem die Top-Partie Darmstadt 98 vs. FC Schalke 04 über die Bühne. Damit messen sich der Vierte und der Spitzenreiter, wobei die beiden Mannschaften 51 und 53 Punkte holten. Im ersten Saisonduell gelang den Lilien ein Auswärtssieg.

Darmstadt 98 gewann lediglich eines seiner bislang letzten vier Meisterschaftsspiele. Das gelang am 2. April daheim gegen Holstein Kiel. Zuvor erlebten die Lilien Mitte März ein Heimremis gegen Sandhausen und eine Auswärtsniederlage bei Werder Bremen. Am vergangenen Samstag musste sich die Mannschaft von Torsten Lieberknecht in Nürnberg geschlagen geben.

Schalke 04 feierte zeitgleich einen Heimsieg gegen Heidenheim. Damit gelang den seit Anfang März von Mike Büskens betreuten Knappen der vierte volle Erfolg am Stück. Zuvor bezwangen die Königsblauen Ingolstadt, Hannover 96 und Dynamo Dresden.

Spiel: Darmstadt 98 vs. FC Schalke 04 Datum: Sonntag, 17. April 2022 Uhrzeit: 13.30 Uhr Stadion: Merck-Stadion am Böllenfalltor (Darmstadt)

Darmstadt 98 gegen FC Schalke 04 heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 2. Bundesliga bei Sky

Sky sendet alle Begegnungen der 2. Bundesliga und hält für die überwiegende Anzahl davon die alleinigen Rechte. Hierbei laufen ausschließlich jene Matches, die samstags um 20.30 Uhr stattfinden, zusätzlich im Free-TV. Sport1 zeichnet für diese Übertragungen verantwortlich.

Der Pay-TV-Sender nutzt hierfür etliche Kanäle. Und für die Übertragung der Top-Partie Darmstadt vs. Schalke 04 liegt Ihr bei Sky Sport Bundesliga 3 richtig. Obendrein könnt Ihr Euch das Aufeinandertreffen in HD ansehen. Um 13 Uhr und somit 30 Minuten vor dem Anstoß beginnt die Vorberichterstattung. Aber schreibt Euch nun die Schlüsselfakten zur Übertragung der Begegnung am Böllenfalltor auf:

Sender: Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Vorberichte ab: 13 Uhr

13 Uhr Spielbeginn: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Kommentator: Oliver Seidler

Wenn Ihr die Ausstrahlung im TV mitverfolgen möchtet, kommt Ihr jedoch nicht um das Bundesliga-Paket herum. Die dazugehörigen Tarife belaufen sich bei 27 Euro für das Einzelabo und 32,50 Euro für eine Kombi mit dem Sportpaket. Auf der Homepage von Sky findet Ihr die Details.

Die weiteren Spiele der 2. Bundesliga bei Sky in voller Länge und in der Konferenz anschauen

Heute um 13.30 Uhr stehen insgesamt fünf Zweitliga-Partien auf dem Programm. Und zusätzlich zum Kräftemessen Darmstadt vs. Schalke 04 laufen die Begegnungen Heidenheim vs. Aue, Ingolstadt vs. Paderborn, Hansa Rostock vs. Jahn Regensburg sowie Werder Bremen vs. Nürnberg. Daher könnt Ihr Euch ebenso für die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) entscheiden.

Darmstadt 98 gegen den FC Schalke 04 dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Ein Vertrag lohnt sich auch dann, wenn Ihr kein TV-Gerät habt. Denn: Sky zeigt Euch sein vollständiges Programm ebenso im LIVE-STREAM. Und das bedeutet für Euch, dass Ihr Euch die Übertragung des Spitzenspiels Darmstadt 98 vs. Schalke 04 im Prinzip von überall aus anschauen könnt. Hierbei könnt Ihr auf zwei Optionen zurückgreifen. Dafür benötigt Ihr jedoch wenig überraschend zusätzlich zu einem PC, Notebook, Smartphone oder Tablet eine angemessene Internetverbindung.

Darmstadt 98 gegen FC Schalke 04 im LIVE-STREAM über Sky Go

Sky Go, das hauseigene Streaming-Portal, stellt die erste Option dar. Hierbei müsst Ihr Euch lediglich einloggen. Allerdings erfolgt die Freischaltung nicht unmittelbar nach dem Kauf des Bundesliga-Pakets. Daher müsst Ihr höchstwahrscheinlich von einer Wiederholung oder von einem Sky Ticket Gebrauch machen. Auf jeden Fall findet Ihr die Sendetermine des Spiels Darmstadt vs. Schalke 04 auf der Homepage des Pay-TV-Anbieters.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Darmstadt98 gegen den FC Schalke 04

Mit dem Sky Ticket findet die Aktivierung sofort statt. Außerdem ist keine Vertragsbindung erforderlich. Trotzdem könnt Ihr mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro das gesamte Sportprogramm mit zwei Geräten auf einmal ansehen. Fußballfans kommen zusätzlich mit der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der englischen Premier League auf ihre Kosten. Zudem könnt Ihr Euch die NHL, die Formel 1, die ATP World Tour und die PGA Tour anschauen.

Zu Darmstadt 98 vs. FC Schalke 04 via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zudem steht Euch der LIVE-TICKER von GOAL zur Verfügung. Damit berichten wir Euch von den Treffern und von sämtlichen weiteren Schlüsselmomenten im Zweitliga-Topmatch Darmstadt 98 vs. FC Schalke 04.

Darmstadt 98 gegen FC Schalke 04 im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: In voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) In der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go Im LIVE-TICKER: GOAL

Darmstadt 98 vs. FC Schalke 04: Die Aufstellungen zur 2. Bundesliga

Darmstadt: Behrens - Bader, P. Pfeiffer, Sobiech, Holland - Kempe, Gjasula, Manu, Skarke - L. Pfeiffer, Tietz

Schalke: Fraisl - Matriciani, Thiaw, Kaminski, Calhanoglu - Itakura, Latza, Drexler, Zalazar, Bülter - Terodde