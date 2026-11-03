"Darfst als Verein keine Rücksicht mehr nehmen": Dietmar Hamann fordert klare Verhältnisse im Tor des FC Bayern München

Bei Sky90 sagte der frühere Bayern-Spieler über Neuer: "Er ist die Nummer 1. Nur er verpasst jetzt mal hier ein Spiel, dann dort ein Spiel und das erinnert mich ja mittlerweile an einen Eiertanz." Mit Blick auf Urbig führte er aus: "Zehn Spiele oder 15 zu machen oder dann permanent die 1 zu sein, das ist ein großer Unterschied."

Hamann schlug zudem eine zeitlich festgelegte Bewährungsphase für Urbig vor: "Deswegen wird es meiner Meinung nach Sinn machen, jetzt mal zu sagen: Pass auf, egal ob der Neuer fit ist oder nicht, bis Weihnachten spielt er."

Zugleich mahnte Hamann, dass die Bayern die sportliche Zukunft stärker berücksichtigen sollten. Eine Sonderbehandlung aufgrund der bisherigen Leistungen Neuers hält er nicht mehr für angebracht.

"Ich glaube, dass jetzt der Punkt erreicht ist, wo du als Verein keine Rücksicht mehr nehmen kannst und auch darfst. Der Verein wird auch ohne Neuer weitergehen und weiterleben", sagte Hamann.