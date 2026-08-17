Rund 25 Minuten nach dem Abpfiff drangen nach Angaben der Bild und Welt drei Männer in den Sicherheitsbereich vor dem Kabinentrakt der Spieler, zu dem für gewöhnlich nur Spieler, Trainer, Vereinsmitarbeiter und Journalisten Zugang haben. Dort gaben sie sich als "Cousins" von Real-Star Arda Güler aus und forderten lautstark Zugang zu den Spielern.

Das ganze Schauspiel soll sich ungefähr zehn Minuten abgespielt haben, ehe eine Mitarbeiterin des FC Schalke 04 aus der Medienabteilung die Akkreditierung der drei Störenfriede verlangte. Anschließend eskalierte die Lage angeblich zunehmend.

Nach Angaben der Bild beschimpften und bedrohten die drei Männer die S04-Mitarbeiterin sogar lautstark. "Die Alte ist doch geistig nicht normal, die hat einen Schaden. Hau ab! Verschwinde! Rede nicht mit uns! Wenn uns auch nur ein Ordner anfasst, wirst du erleben, was passiert", sollen sie gerufen haben. Auch einen Schlag auf den Arm habe es gegeben, als die Frau die Männer fotografieren wollte, um womöglich künftig ein Stadionverbot einzuleiten.

Nur zögerlich sollen umherstehende und herbeigerufene Ordner eingegriffen und der Frau geholfen haben. Die drei Männer sollen anschließend "wild schimpfend" das Stadion verlassen haben.

Schalke-Liebling Timo Becker lässt Vinicius Junior leiden

Rein sportlich hatten die Königsblauen am Sonntag beim Jubiläumsspiel zum 25-jährigen Bestehen der Schalke-Arena gegen die Königlichen kaum etwas zu melden und verloren gegen ein hoch konzentriertes Starensemble mit 0:3. Dabei halfen die Schalke zu Beginn sogar ordentlich mit: Dem frühen Führungstreffer von Kylian Mbappe ging ein haarsträubender Fehler von Ron Schallenberg voraus (6.). Dean Huijsen (20.) und Carlos Espi (57.) stellten den Endstand her.

Einen großen Gewinner gab es dennoch aufseiten der Knappen: Timo Becker. Der 29 Jahre junge Außenverteidiger bekam es mit Superstar Vinicius Junior zu tun und ging als klarer Sieger des direkten Duells hervor. Das goutierte auch der königsblaue Anhang, der Becker nach einem abermals starken Zweikampf gegen den Brasilianer kurz vor Schluss mit Sprechchören feierten.

"Das ist das höchste Level im Klubfußball. Das haben wir in vielen Situationen erfahren müssen - aber das brauchen wir auch", sagte Trainer Miron Muslic nach dem Spiel: "Wir mussten die Bereitschaft haben, richtig zu leiden, weil die individuelle Qualität bei Real unglaublich hoch ist. Und es war wichtig, dass wir heute auch mal an unsere Grenzen gestoßen sind und in verschiedenen Situationen überfordert waren. Das gehört zu einer Entwicklung und zum Wachsen dazu."

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