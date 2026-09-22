Dietmar Hamann (53), deutscher Ex-Nationalspieler in Diensten von Bayern München und dem FC Liverpool, zweifelt immer stärker daran, dass das Engagement von Florian Wirtz (23) bei den Reds eine Erfolgsgeschichte wird. Er bringt auch einen Wechsel zum FCB ins Gespräch.

"Da sind mittlerweile auch die Engländer drauf gekommen, dass es aussieht, als wäre es ein großes Missverständnis, was da passiert ist zwischen Liverpool und Wirtz", sagte Hamann am Dienstag. "Wenn das so weitergeht in Liverpool, könnte ich mir vorstellen, dann wird irgendwann die Reißleine gezogen."

Wirtz kam im Sommer 2025 für die damalige Rekordablöse von 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen an die Anfield Road. Dort enttäuschte der offensive Mittelfeldspieler die hohen Erwartungen in einer allgemein unruhigen Gemengelage allerdings. Auch in der neuen Saison brilliert der Edeltechniker selten (ein Assist in sechs Spielen), weshalb immer mehr Kritik an ihm aufkommt.

Auch Hamann ist in seiner Beurteilung kritisch. Er sehe "einen Spieler, der sehr viel Geld gekostet hat und der letztes Jahr schlecht gespielt hat und der dieses Jahr wieder schlecht gestartet ist." Von einem Akteur in Wirtz' Preisklasse werde eben erwartet, "dass du im letzten Drittel den Unterschied machst. Das macht er viel zu selten. Letztes Jahr hat er das vielleicht in einer Handvoll Spiele gemacht und dieses Jahr noch gar nicht."

Hamann, der von 1999 bis 2006 in Liverpool spielte und mit dem Traditionsverein unter anderem die Champions League sowie den UEFA-Cup gewann, ist skeptisch, dass Wirtz noch die Wende schafft: "Viele haben gesagt: 'Gebt ihm Zeit.' Aber er hat schon ein Jahr Zeit gehabt. Dass er zwei, drei Monate braucht, weil der Fußball ein anderer ist - kein Thema. Aber er ist jetzt in der zweiten Saison, ist bisher noch nicht besser geworden und deswegen fehlt mir ein bisschen die Phantasie, warum das jetzt nach 14 oder 15 Monaten besser werden sollte."

Dietmar Hamann bringt Transfer von Florian Wirtz zum FC Bayern ins Gespräch

Welpenschutz, fall es einen solchen für Wirtz auf der Insel überhaupt gab, genießt der DFB-Star jedenfalls nicht mehr. Hamann erinnerte an die besondere Situation in Liverpool vor gut einem Jahr: "Als er hinging, gab es kurz vorher den Todesfall durch Diogo Jota. Das heißt, es waren auch sehr unglückliche Begleitumstände, als er da hingegangen ist. Das weiß man alles vorher nicht. Insgesamt aber muss man sagen, über die 15 Monate war es einfach zu wenig. Wie gesagt: In Liverpool werden die Stimmen jetzt lauter, dass wenn es so weitergeht, dass man eine Lösung finden muss."

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Wie eine solche Lösung aussehen könnte, weiß Hamann auch: "Die Bayern wollten ihn ja schonmal... Wenn sie das Geld haben und wenn sie noch wollen - wer weiß!"

Der deutsche Rekordmeister bemühte sich im Frühjahr 2025 ebenfalls intensiv um Wirtz, dieser aber entscheid sich für einen Wechsel nach Liverpool. Dort steht er noch bis 2030 unter Vertrag.