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Jonas UrbigGetty Images
Jochen Tittmar

"Dann wird er ihn wahrscheinlich nicht nominieren": Stefan Effenberg macht DFB-Einladung von Star des FC Bayern von einem bestimmten Spiel abhängig

Bundesliga
Bayern München
Deutschland
J. Urbig

Für Stefan Effenberg muss Jonas Urbig zwingend am Sonntag spielen, damit es etwas mit dem DFB-Team wird.

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg knüpft eine mögliche Nominierung von Bayern Münchens Ersatztorhüter Jonas Urbig für das erste DFB-Aufgebot von Bundestrainer Jürgen Klopp an eine bestimmte Bedingung. Laut Effenberg muss Urbig einen Startelf-Einsatz am Sonntagnachmittag im Bundesligaspiel des deutschen Rekordmeisters gegen die SV Elversberg vorzeigen können, um zur Nationalelf zu fahren.

"Ich glaube, dass es darauf ankommt, ob Urbig heute im Tor steht. Wenn das nicht der Fall ist, sollte man ihn nicht nominieren", erklärte der 56-Jährige im Sport1-Doppelpass. Am späten Nachmittag stand schließlich fest: Urbig hütete für die Bayern in Elversberg den Kasten.

Die Torwartfrage beim FC Bayern bleibt gewissermaßen ein Dauerbrenner. Hinter Stammtorhüter Manuel Neuer muss sich Urbig mit einigen, aber letztlich doch eher spärlichen Bewährungsproben begnügen. Obwohl vereinbart worden war, dass der Stellvertreter im Zuge der jüngsten Vertragsverlängerung kontinuierlich Spielpraxis erhalten soll, verbuchte Urbig bislang lediglich im Erstrundenspiel des DFB-Pokals gegen den VfL Osnabrück einen Einsatz.

Für eine Nominierung ins Nationalteam reicht dies aus Sicht von Effenberg nicht aus. Urbig "braucht Spiele. Er hat das ein oder andere Spiel gehabt", sagte Effenberg und führte aus: "Wenn er das heute nicht bekommt, wird er ihn wahrscheinlich nicht nominieren."

Neuer UrbigGetty Images

Ist auch Loris Karius ein Kandidat für Jürgen Klopp?

Dass Urbig seit Wochen als Kandidat für Klopps ersten DFB-Kader gehandelt wird, ändert an der sportlichen Bewertung wenig. Zwar steht die Entscheidung des Trainerteams kurz bevor, doch Alternativen drängen sich auf. So machte jüngst Loris Karius auf sich aufmerksam. Der 33-Jährige überzeugte nach dem Bundesliga-Aufstieg mit dem FC Schalke 04 durch konstante Leistungen im Oberhaus.

Eine schnelle Berufung ins Nationalteam sieht der Experte für den Schalker Keeper allerdings nicht. Das käme laut Effenberg schlicht noch zu früh: "Bei Karius würde ich sagen: Bring das auf Strecke, dann kann er nochmal zu der Gelegenheit kommen."

Die finale Antwort auf die Spekulationen folgt in wenigen Tagen: Klopp wird seinen ersten Kader als Bundestrainer am 17. September offiziell bekannt geben.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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