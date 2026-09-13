Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg knüpft eine mögliche Nominierung von Bayern Münchens Ersatztorhüter Jonas Urbig für das erste DFB-Aufgebot von Bundestrainer Jürgen Klopp an eine bestimmte Bedingung. Laut Effenberg muss Urbig einen Startelf-Einsatz am Sonntagnachmittag im Bundesligaspiel des deutschen Rekordmeisters gegen die SV Elversberg vorzeigen können, um zur Nationalelf zu fahren.

"Ich glaube, dass es darauf ankommt, ob Urbig heute im Tor steht. Wenn das nicht der Fall ist, sollte man ihn nicht nominieren", erklärte der 56-Jährige im Sport1-Doppelpass. Am späten Nachmittag stand schließlich fest: Urbig hütete für die Bayern in Elversberg den Kasten.

Die Torwartfrage beim FC Bayern bleibt gewissermaßen ein Dauerbrenner. Hinter Stammtorhüter Manuel Neuer muss sich Urbig mit einigen, aber letztlich doch eher spärlichen Bewährungsproben begnügen. Obwohl vereinbart worden war, dass der Stellvertreter im Zuge der jüngsten Vertragsverlängerung kontinuierlich Spielpraxis erhalten soll, verbuchte Urbig bislang lediglich im Erstrundenspiel des DFB-Pokals gegen den VfL Osnabrück einen Einsatz.

Für eine Nominierung ins Nationalteam reicht dies aus Sicht von Effenberg nicht aus. Urbig "braucht Spiele. Er hat das ein oder andere Spiel gehabt", sagte Effenberg und führte aus: "Wenn er das heute nicht bekommt, wird er ihn wahrscheinlich nicht nominieren."

Getty Images

Ist auch Loris Karius ein Kandidat für Jürgen Klopp?

Dass Urbig seit Wochen als Kandidat für Klopps ersten DFB-Kader gehandelt wird, ändert an der sportlichen Bewertung wenig. Zwar steht die Entscheidung des Trainerteams kurz bevor, doch Alternativen drängen sich auf. So machte jüngst Loris Karius auf sich aufmerksam. Der 33-Jährige überzeugte nach dem Bundesliga-Aufstieg mit dem FC Schalke 04 durch konstante Leistungen im Oberhaus.

Eine schnelle Berufung ins Nationalteam sieht der Experte für den Schalker Keeper allerdings nicht. Das käme laut Effenberg schlicht noch zu früh: "Bei Karius würde ich sagen: Bring das auf Strecke, dann kann er nochmal zu der Gelegenheit kommen."

Die finale Antwort auf die Spekulationen folgt in wenigen Tagen: Klopp wird seinen ersten Kader als Bundestrainer am 17. September offiziell bekannt geben.