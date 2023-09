"Dann schauen wir weiter!" - Hans-Joachim Watzke dementiert Gespräche mit Julian Nagelsmann

Wird Julian Nagelsmann der nächste Bundestrainer? Hans-Joachim Watzke dementiert nun Gespräche mit dem Ex-Trainer des FC Bayern.

WAS IST PASSIERT? DFB-Vize Hans-Joachim Watzke hat am Rande der DFL-Gala "60 Jahre Bundesliga" am Mittwochabend in Berlin eine Kontaktaufnahme zu Julian Nagelsmann dementiert.

WAS WURDE GESAGT? Die Frage, ob es schon Gespräche mit dem früheren Bayern-Trainer gegeben habe, beantwortete Watzke mit einem Kopfschütteln: "Nein. Wir werden das Profil erst erarbeiten und dann schauen wir weiter."

WAS IST DER HINTERGRUND? Das widerspricht Informationen von von Sport1. Dort wird berichtet, dass es zwischen dem deutschen Verband und dem 36-Jährigen schon ersten Gespräche gegeben haben soll. Nagelsmann soll sich ein Engagement als Bundestrainer gut vorstellen können, auch innerhalb der Mannschaft war der Ex-Bayern-Coach schon ein Thema.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty images

Nächstes Spiel Bundesliga FCB LEV Info

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Beim FC Bayern stünde man einer Freigabe Nagelsmanns - der 36-Jährige steht beim deutschen Rekordmeister offiziell noch unter Vertrag - wohl offen gegenüber, um das Gehalt des Übungsleiters nicht mehr stemmen zu müssen.