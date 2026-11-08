"Dann musst du ein Jahrhunderttalent sein": Eintracht Frankfurts Wunderkind Niko Ilicevic winkt ein weiterer Bundesliga-Rekord

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Obwohl Eintracht Frankfurt gegen den SC Paderborn einmal mehr enttäuschte in dieser Saison, gab es ein wenig Grund zur Freude. Niko Ilicevic kam zu seinem zweiten Einsatz und bewies in Ansätzen, dass er der Bundesliga schon gewachsen ist. Ihm wird eine ganz große Karriere vorausgesagt.

"Wenn du mit 16 Jahren bei den Profis mitspielen und in der Bundesliga bestehen kannst, musst du ein Jahrhunderttalent sein", sagte Sky-Experte Didi Hamann am Samstag. Der Teenager hatte vergangene Woche beim 3:1-Sieg über den HSV sein Debüt gefeiert, nachdem ihn SGE-Coach Adi Hütter in der Nachspielzeit eingewechselt hatte - und avancierte nur ein Tag nach seinem 16. Geburtstag zum jüngsten Spieler im deutschen Oberhaus. Ilicevic zog gleich mit Youssoufa Moukoko, der 2020 im exakt gleichen Alter für den BVB debütiert hatte.

Beim 2:2 der Hessen in Paderborn waren die Vorzeichen bei seiner Einwechslung ganz andere als noch gegen den Hamburger SV. Der Neffe von Ex-Bundesliga-Profi Ivo Ilicevic kam beim Stand von 1:1 in Minute 64 für Ritsu Doan in die Partie, um seine Mannschaft bestenfalls erneut in Führung zu bringen. Doch der Plan war schnell über Bord geworfen.

Weil Lilian Brassier zunächst einen Elfmeter verursachte (73.), dem ein missglücktes Dribbling von Ilicevic vorausgegangen war, und Elias Baum kurz darauf die zweite Gelbe Karte sah (75.), ging es letztlich aber nur noch um einen Punktgewinn. In der dritten Minute der Nachspielzeit schlug wie schon beim 1:0 Jonathan Burkardt zu und traf per Hacke zum 2:2. Kurios: Für den Assist sorgte Torhüter Noah Atubolu.

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Niko Ilicevic kann sich weiteren Bundesliga-Rekord sichern

Ilicevic wartet damit noch auf seine erste Torbeteiligung. Die Chance auf einen alleinigen Bundesliga-Rekord bleibt aber weiterhin bestehen. Sollte er nach der Länderspielpause gegen die TSG Hoffenheim (21. November) einen Treffer erzielen, stiege er mit 16 Jahren und 21 Tagen zum jüngsten Torschützen der Geschichte auf. Eine Woche später, im Duell mit dem VfB Stuttgart, könnte er mit Moukoko gleichziehen.

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Trotz seines "Fehlers" vor dem Elfmeter wusste Ilicevic mit einer disziplinierten Leistung zu überzeugen. In Unterzahl hauptsächlich in der Defensive gefordert, glänzte der Flügelstürmer mit Laufstärke, zwei von zwei erfolgreichen Tacklings und einer soliden Passquote von 70 Prozent.

Weitere Einsätze im Laufe der Saison sind damit vorprogrammiert. "Ich gehe davon aus, dass er jetzt am Wochenende auch wieder im Kader ist. Er verdient es auch, weil er einfach super trainiert. Wir sind stolz, dass wir ihn bei uns haben", schwärmte Trainer Adi Hütter schon vor dem Spiel von dem Wunderkind.

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Wie Eintracht Frankfurt mit Niko Ilicevic plant

"Wo die Reise hingeht, wissen wir nicht. Er scheint ein sehr vernünftiger Junge zu sein, hat ein gutes Umfeld, einen sehr guten Trainer und einen sehr guten Verein, in dem er sich entwickeln kann. Hoffentlich bleibt er noch ein, zwei, drei Jahre dort. Das würde ihm helfen", sagte Hamann und prophezeite: "Dann ist der Himmel die Grenze."

Gleichwohl ist die Eintracht darauf bedacht, Ilicevic behutsam aufzubauen. "Dass momentan der Hype groß um ihn ist, ist ja absolut verständlich. Aber es ist auch unsere Aufgabe, auf ihn aufzupassen", sagte Hütter und offenbarte, dass der Youngster bei fehlender Einsatzzeit auch im Nachwuchs Spielpraxis sammeln könnte: "Wenn sich dieser Prozess über, sagen wir mal, einen Monat zieht und er kein einziges Spiel in den Beinen hat, dann finde ich sehr wohl, dass es Sinn macht, ihn einmal in der U21 laufen zu lassen, um Spielpraxis zu haben."