"Dann muss ich den killen!" Ansage von Uli Hoeneß an den FC Bayern

Uli Hoeneß lässt einmal mehr aufhorchen. Der Bayern-Ehrenpräsident stellt eine klare Forderung.

WAS IST PASSIERT? Der Ehrenpräsident des FC Bayern, Uli Hoeneß, hat in einem Interview mit RTL/ntv verraten, dass die Art und Weise der Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann auch eine Rolle beim Aus von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic gespielt hat.

WAS WURDE GESAGT? "Da ist vieles zusammengekommen. Aber die Entscheidung, Julian Nagelsmann so Hals über Kopf zu beurlauben, die hat sicherlich einen großen Beitrag geleistet", sagte Hoeneß: "Ich war auch mit dem ein oder anderen kritisch in dieser Phase, was Julian gemacht hat. Die Vorbereitung auf die Rückrunde hat mir nicht gefallen. Viereinhalb Wochen Urlaub geben und nur zweieinhalb Wochen Vorbereitungsphase. Ich habe dem Hasan damals gesagt, man kann darüber nachdenken, das zum Ende der Saison zu machen. Aber den Zeitpunkt, zehn Tage vor dem Dortmund-Spiel, habe ich da nicht verstanden. Und auch die Art und Weise, wie es dem Julian mitgeteilt wurde - er war noch im Urlaub -, das hat mir auch nicht gefallen. Das habe ich aber auch den Betroffenen damals schon gesagt. Und die Reaktionen in der Öffentlichkeit waren dementsprechend schlecht."

WIE GEHT ES WEITER? Außerdem ließ Hoeneß offen, ob die Münchner im Wintertransferfenster noch einmal personell nachlegen werden. "Wenn wir bis dahin das Gefühl haben, dass wir Ergänzungen brauchen, werden wir das tun. Die große Transferoffensive wird es aber mit Sicherheit nicht geben. Das freut vor allen Dingen unser Konto. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen", so der gebürtige Ulmer.

Hoeneß forderte obendrein von den Bayern mehr Killerinstinkt: "Was uns aus meiner Sicht noch fehlt: Wenn ein Gegner wie Freiburg so am Boden liegt wie am Sonntag, dann muss ich den killen. Mit sechs, sieben, acht Toren. Da bin ich nicht zufrieden, wenn man eine totale Überlegenheit nur mit drei Toren beendet."

