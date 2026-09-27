"Dann lässt man auch mal Spieler ziehen": Trainer öffnet Tür für Transfer von angeblichem Bayern-Flirt

Im Gespräch mit der Bild erklärte Augsburgs Trainer Manuel Baum, dass er seinem Torhüter bei einem tatsächlichen Interesse des deutschen Rekordmeister keine Steine hinsichtlich eines Wechsels in den Weg legen wolle.

"Wenn einer zu den Besten der Bundesliga gehört, ist er mit Sicherheit Thema bei den besten Mannschaften in der Bundesliga. In Augsburg ist es schon Teil der Philosophie, dass man dann auch mal Spieler ziehen lässt, die vielleicht überdurchschnittlich leisten", meinte Baum, der für Dahmen nur lobende Worte übrig hatte.

Der 28 Jahre alte Schlussmann gehöre "von der Leistung her gerade zu den Top-Torhütern der Bundesliga", weshalb ihn das vermeintliche Bayern-Werben nicht überrasche. "Wir haben mehrere Spieler im Kader, die wirklich Begehrlichkeiten wecken", erklärte Baum und betonte bezüglich Dahmens Zukunft beim FCA: "Wir sprechen da intern drüber. Klar gibt es Gespräche mit Finn."

Im Bild-Podcast 'Bayern Insider' war zuletzt berichtet worden, dass Dahmen als Nummer zwei beim FC Bayern im Gespräch ist. Noch-Stammkeeper Manuel Neuer und die derzeitige Nummer 3 Sven Ulreich könnten nächsten Sommer jeweils ihre Karriere beenden, beide Verträge laufen 2027 aus.

Neuers Nachfolge im Bayern-Kasten soll bekanntlich Jonas Urbig antreten, der dahingehend weiter aufgebaut wird und in dieser Saison bereits zweimal zum Einsatz kam. Laut 'Bayern Insider' erfülle Dahmen ziemlich gut das Profil, das sich der deutsche Rekordmeister für die Rolle des künftigen Urbig-Backups vorstelle.

Getty Images

Will sich Finn Dahmen dem FC Bayern München überhaupt anschließen?

Der 28-Jährige, vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp für dessen erste Länderspiele nominiert und daher aktuell Teil des DFB-Teams, kann noch lange sein bestes Niveau liefern, hat mit 101 Bundesligaspielen bereits viel Erfahrung und wäre nächsten Sommer möglicherweise ablösefrei zu haben, da sein Vertrag in Augsburg 2027 ausläuft.

Der FCA hatte Dahmen 2023 von Mainz 05 geholt, seither ist der gebürtige Wiesbadener beinahe durchgehend die klare Nummer 1 und empfahl sich nach und nach für die Nationalmannschaft. Seit September 2025 ist Dahmen regelmäßig Teil des DFB-Teams, auf sein erstes Länderspiel wartet er allerdings noch.

Gespräche zwischen Bayern und Dahmen gab es laut 'Bayern Insider' bisher noch nicht, der FCB habe sich lediglich intern mit dem Augsburger beschäftigt. Für Dahmen sei es jedenfalls nicht ausgeschlossen, den Status als klare Nummer 1 beim FCA gegen eine Zukunft bei den Bayern einzutauschen.