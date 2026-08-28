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VfB Stuttgart v Everton - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Oliver Maywurm

"... dann kassierst du hier acht oder neun Dinger": Deniz Undav fällt nach Klatsche beim FC Bayern knallhartes Urteil - Stichelei von Aleksandar Pavlovic

Bundesliga
Bayern München - VfB Stuttgart
Bayern München
VfB Stuttgart
A. Pavlovic
D. Undav

Der VfB Stuttgart hatte beim FC Bayern keine Chance, entsprechend bedient war Deniz Undav hinterher. Aleksandar Pavlovic gab sich hingegen sehr selbstbewusst.

Aleksandar Pavlovic hat nach Bayern Münchens 5:1-Sieg zum Bundesliga-Auftakt einen überraschend deutlichen Seitenhieb an den VfB Stuttgart verteilt.

"Wir haben von Anfang an alles gegeben. Es ist gegen Stuttgart oft so, dass sie Mitte der zweiten Hälfte ein bisschen einbrechen und nicht mehr so viel Kraft haben. Das war heute wieder so. Und wir machen halt immer weiter, hören nicht auf und machen immer unsere Tore", sagte Pavlovic unmittelbar nach Abpfiff bei Sky.

Nach einer sehr mutigen Anfangsviertelstunde des VfB übernahmen die Bayern das Kommando und gingen in der 21. Minute durch Dayot Upamecano in Führung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte Stuttgart durch Josha Vagnoman überraschend ausgleichen (52.), allerdings schlug der Meister umgehend zurück und lag nach einem Treffer von Michael Olise (55.) und einem Eigentor von Vagnoman (58.) schnell 3:1 vorne. In der Schlussphase erhöhten Pavlovic (82.) und Luis Diaz (90.+2) dann noch zum 5:1-Endstand.

OliseGetty Images

Stuttgarts neuer Kapitän Deniz Undav stellte derweil schonungslos fest: "Wenn Fabi (Bredlow, VfB-Torhüter, d. Red.) heute nicht so einen überragenden Tag gehabt hätte, kassierst du hier acht oder neun Dinger. Die spielen ihre Chancen auch bis zum Ende aus, während wir vier oder fünf Situationen hatten, aus denen Chancen hätten entstehen können, in denen wir aber die falschen Entscheidungen treffen", so Undav. Die beiden Partien gegen Bayern seien "Bonus-Spiele in der Saison. Leider ist es so deutlich geworden", bedauerte der deutsche Nationalstürmer.

Was ist in der Kabine des VfB Stuttgart passiert?

Zu einer kuriosen Situation kam es für die Stuttgarter derweil in der Halbzeitpause, da wohl wegen eines Stromausfalls "die Lichter ausgegangen" sind, wie VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nach dem Spiel bei Sky bestätigte.

"Es war kein Licht mehr, aber es war noch hell genug, wir haben uns noch gesehen, wir sind nicht gestolpert. Also alles in Ordnung", so Hoeneß, der aus sportlicher Sicht betonte: "Wir müssen uns verbessern, keine Frage. Die Bayern werden noch viele andere Mannschaften hier schlagen, wahrscheinlich sogar noch höher als uns, aber trotzdem müssen wir den Anspruch haben, besser zu spielen."

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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