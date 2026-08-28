Aleksandar Pavlovic hat nach Bayern Münchens 5:1-Sieg zum Bundesliga-Auftakt einen überraschend deutlichen Seitenhieb an den VfB Stuttgart verteilt.

"Wir haben von Anfang an alles gegeben. Es ist gegen Stuttgart oft so, dass sie Mitte der zweiten Hälfte ein bisschen einbrechen und nicht mehr so viel Kraft haben. Das war heute wieder so. Und wir machen halt immer weiter, hören nicht auf und machen immer unsere Tore", sagte Pavlovic unmittelbar nach Abpfiff bei Sky.

Nach einer sehr mutigen Anfangsviertelstunde des VfB übernahmen die Bayern das Kommando und gingen in der 21. Minute durch Dayot Upamecano in Führung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte Stuttgart durch Josha Vagnoman überraschend ausgleichen (52.), allerdings schlug der Meister umgehend zurück und lag nach einem Treffer von Michael Olise (55.) und einem Eigentor von Vagnoman (58.) schnell 3:1 vorne. In der Schlussphase erhöhten Pavlovic (82.) und Luis Diaz (90.+2) dann noch zum 5:1-Endstand.

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Stuttgarts neuer Kapitän Deniz Undav stellte derweil schonungslos fest: "Wenn Fabi (Bredlow, VfB-Torhüter, d. Red.) heute nicht so einen überragenden Tag gehabt hätte, kassierst du hier acht oder neun Dinger. Die spielen ihre Chancen auch bis zum Ende aus, während wir vier oder fünf Situationen hatten, aus denen Chancen hätten entstehen können, in denen wir aber die falschen Entscheidungen treffen", so Undav. Die beiden Partien gegen Bayern seien "Bonus-Spiele in der Saison. Leider ist es so deutlich geworden", bedauerte der deutsche Nationalstürmer.

Was ist in der Kabine des VfB Stuttgart passiert?

Zu einer kuriosen Situation kam es für die Stuttgarter derweil in der Halbzeitpause, da wohl wegen eines Stromausfalls "die Lichter ausgegangen" sind, wie VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nach dem Spiel bei Sky bestätigte.

"Es war kein Licht mehr, aber es war noch hell genug, wir haben uns noch gesehen, wir sind nicht gestolpert. Also alles in Ordnung", so Hoeneß, der aus sportlicher Sicht betonte: "Wir müssen uns verbessern, keine Frage. Die Bayern werden noch viele andere Mannschaften hier schlagen, wahrscheinlich sogar noch höher als uns, aber trotzdem müssen wir den Anspruch haben, besser zu spielen."