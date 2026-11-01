"Dann gehe ich selbst": Martin Demichelis nimmt Stellung zu Gerüchten um seinen Job bei RB Leipzig

"Ich weiß, dass ich mit RB Leipzig Ziele erreichen muss. Deshalb bin ich hier. Und wenn wir diese Ziele am Ende der Saison nicht erreichen, dann gehe ich selbst. Das ist so. Die Menschen, die mich kennen, wissen das ganz genau", erklärte Demichelis gegenüber der Bild.

Der 45-Jährige hatte im Sommer den Trainerposten in Leipzig von Ole Werner übernommen. Dieser war nach nur einer Saison freigestellt worden, obwohl er die Sachsen zurück in die Champions League geführt hatte. Demichelis' Amtszeit begann allerdings alles andere als nach Plan. Innerhalb kürzester Zeit kassierte RB deutliche Niederlagen gegen Werder Bremen (1:3), Como 1907 (1:4) und Bayer Leverkusen (0:2).

In der Folge brodelte die Gerüchteküche. Mehrere Berichte deuteten darauf hin, dass sich Leipzig bereits mit möglichen Nachfolgern beschäftige. Besonders Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde immer wieder mit einer möglichen Rückkehr zu RB in Verbindung gebracht. Roger Schmidt, der als Head of Global Soccer bei Red Bull auf Jürgen Klopp folgte, soll sich vereinsintern allerdings für einen Verbleib von Demichelis ausgesprochen und sich auch für eine öffentliche Rückendeckung starkgemacht haben. Diese folgte schließlich nach dem Como-Spiel.

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"Wir haben natürlich wahrgenommen, was in den vergangenen Tagen rund um unseren Klub in den Medien und sozialen Netzwerken diskutiert wird. Wir sind sehr ambitioniert und kritisch mit uns selbst. Gleichzeitig bleiben wir ruhig, fokussiert und stehen als Klub zusammen. Das gilt für alle Mitarbeiter, die Mannschaft und das gesamte Trainerteam. Jeder hat unsere Unterstützung und unser Vertrauen", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer damals.

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Mittlerweile hat sich die Lage rund um Demichelis wieder beruhigt. Zwar musste RB zwischenzeitlich eine deutliche 1:6-Niederlage gegen den FC Bayern sowie ein 1:4 gegen Real Madrid hinnehmen, zuletzt gelangen den Sachsen jedoch drei Pflichtspielsiege in Folge. Zudem zog Leipzig ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Am Samstag setzte sich Demichelis' Mannschaft mit 2:0 gegen den FC Schalke 04 durch.

"Es war erst unser erster Auswärtssieg. Die Saison ist noch lang", ordnete Demichelis den Erfolg ein. In der Bundesliga belegt RB Leipzig aktuell wieder den vierten Tabellenplatz und liegt damit drei Punkte hinter dem Spitzenduo aus dem FC Bayern München und Borussia Dortmund.