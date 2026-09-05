Trotz der bislang erzielten Transfereinnahmen von 38,5 Millionen Euro kann Borussia Dortmund in den kommenden Jahren noch mit einem weiteren erheblichen Geldzufluss rechnen. Laut Sport Bild stehen dem BVB aus früheren Verkäufen insgesamt noch rund 120 Millionen Euro zu.

Hintergrund seien die im Fußball üblichen Ratenzahlungen, durch die Einnahmen aus Transfers wie Jamie Gittens (60 Millionen Euro zu Chelsea), Donyell Malen (25 Millionen Euro zu Aston Villa) und Jude Bellingham (127 Millionen Euro zu Real Madrid) erst nach und nach verbucht werden.

Dem stehen allerdings ebenfalls hohe Zahlungsverpflichtungen gegenüber. Ende Juni beliefen sich die Transferverbindlichkeiten des BVB auf 123 Millionen Euro. Durch die jüngsten Verpflichtungen von Konstantinos Karetsas (30 Millionen Euro), Giannis Konstantelias (26 Millionen Euro) und Joey Veerman (22 Millionen Euro) ist diese Summe jedoch weiter gestiegen. Der Transfer von Joane Gadou wurde aufgrund des Stichtags dem Geschäftsjahr bis zum 30. Juni zugerechnet.

Aus in der Champions League sorgt für Minus bei Borussia Dortmund

Der finanzielle Spielraum soll sich nach einem Verlust von 21,7 Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr wieder vergrößern. Ausschlaggebend für das Minus waren vor allem die fehlenden Einnahmen aus der Champions League, nachdem der BVB bereits in den K.o.-Runden-Playoffs gescheitert war.

In dieser Saison soll es sportlich wie finanziell wieder bergauf gehen. Laut Sport Bild plane Dortmund deshalb sowohl in der Champions League als auch im DFB-Pokal mit dem Einzug ins Achtelfinale. Beim Umsatz peile der Vizemeister mindestens 485 Millionen Euro an - in der Vorsaison waren es 460 Millionen.

BVB: Kräftiger Zuwachs im Sponsoring

Auch beim Sponsoring rechnet der BVB laut Bericht mit einem kräftigen Zuwachs. Die Einnahmen sollen im Vergleich zum Vorjahr um fast 20 Millionen Euro steigen. Neue Partnerschaften und lukrativere Verlängerungen bestehender Verträge sollen diesen Sprung ermöglichen.