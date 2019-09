Dank Gareth Bale: Kombiwette bringt Wettanbieter-Kunden 220.000 Euro ein

Beim Wettanbieter Ladbrokes schließt ein Kunde eine Kombiwette über zehn Spiele ab. Bei fünf Pfund Einsatz kommt so ein hübsches Sümmchen zustande.

Ein Online-Kunde des Wettanbieters Ladbrokes hat am vergangenen Wochenende dank einer erfolgreichen Kombiwette mehr als 220.000 Euro gewonnen. Dabei rettete ihm ein Treffer von Real Madrids Gareth Bale die stolze Summe. Andererseits: Viel fehlte nicht zu einem noch deutlich höheren Gewinn.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Mit einem Einsatz von gerade mal fünf Pfund versuchte sich der Wett-Teilnehmer an einer Kombi-Wette über zehn Fußballspiele in Europa, darunter Werder Bremen gegen den FC Augsburg und Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf. Als Atletico Madrid in letzter Sekunde mit 3:2 gegen Eibar gewann, fehlte zum Gewinn von genau einer Million Pfund nur noch ein Sieg von über Villarreal.

Ladbrokes-Sprecher über Wettgewinner: "Timing hätte nicht besser sein können"

Das Spiel der Königlichen endete bekanntlich 2:2, was den Ladbrokes-Kunden seinen Einsatz gekostet hätte - doch der traf die clevere Entscheidung, seine Wette beim Stand von 1:1 durch die Cashout-Funktion aufzulösen. Das brachte ihm zwar keine Million ein, aber immerhin noch fast 200.000 Pfund. "Es ist noch früh in dieser Saison, aber diese Wette wird so schnell nicht zu schlagen sein", lobte ein Ladbrokes-Sprecher. "Sein Timing hätte nicht besser sein können. Wir freuen uns sehr über unseren beherzten Kunden."

Gareth Bale hatte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:1-Ausgleich für Real getroffen. In der 74. Minute ging Villarreal noch einmal in Führung, bevor Bale in der 94. Minute abermals traf, diesmal zum 2:2-Endstand.