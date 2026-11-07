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Paris Saint-Germain beschäftigt sich angeblich intensiv mit dem Thema Dayot Upamecano vom FC Bayern München.

Das berichtet Foot Mercato. Der Franzose hatte zwar erst im Februar seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2030 verlängert, doch in diesem neuen Arbeitspapier soll sich eine Ausstiegsklausel befinden, die angesichts der konstant starken Leistungen, die der Abwehrspieler aktuell abliefert, eher in Richtung Schnäppchen geht.

Dem Bericht zufolge soll der festgelegte Betrag bei 65 Millionen Euro liegen, die im kommenden Sommer für den 28-Jährigen gezahlt werden müssten. Eine Summe, die PSG ohne größere Probleme stemmen könnte. Offiziell bestätigt ist die Existenz der Ausstiegsklausel allerdings nicht.

Bei PSG sucht man einen langfristigen Nachfolger für Abwehrchef Marquinhos. Der 32-Jährige, der bereits seit 13 Jahren für den Klub aufläuft und zu einer echten Legende der Pariser geworden ist, steht noch bis 2028 in der französischen Hauptstadt unter Vertrag. Im kommenden Sommer oder allerspätestens nach der Saison 27/28 dürften sich die Pariser damit um einen qualitativ hochwertigen Ersatz bemühen - und bei ihren Überlegungen ganz schnell beim vier Jahre jüngeren Upamecano landen.

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Der Bayern-Verteidiger machte zuletzt in dieser Woche wieder auf sich aufmerksam, als er beim 2:0-Auswärtssieg seines Klubs in der Champions League bei Atletico Madrid Stürmer Julian Alvarez komplett aus dem Spiel nahm. Bei den Münchnern ist er inzwischen der Abwehrchef, an seiner Seite wechseln sich Jonathan Tah und Min-jae Kim ab.

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Upamecano kam 2021 für 42,5 Millionen Euro zu den Bayern. In der laufenden Saison kommt er in zwölf Pflichtspielen in allen Wettbewerben auf drei Tore für den FCB.