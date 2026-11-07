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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images
Daniel Buse

Dank Ausstiegsklausel: FC Bayern muss angeblich Angriff von PSG bei Top-Star fürchten

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Paris Saint-Germain beschäftigt sich angeblich intensiv mit dem Thema Dayot Upamecano vom FC Bayern München.

Das berichtet Foot Mercato. Der Franzose hatte zwar erst im Februar seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2030 verlängert, doch in diesem neuen Arbeitspapier soll sich eine Ausstiegsklausel befinden, die angesichts der konstant starken Leistungen, die der Abwehrspieler aktuell abliefert, eher in Richtung Schnäppchen geht.

Dem Bericht zufolge soll der festgelegte Betrag bei 65 Millionen Euro liegen, die im kommenden Sommer für den 28-Jährigen gezahlt werden müssten. Eine Summe, die PSG ohne größere Probleme stemmen könnte. Offiziell bestätigt ist die Existenz der Ausstiegsklausel allerdings nicht.

Bei PSG sucht man einen langfristigen Nachfolger für Abwehrchef Marquinhos. Der 32-Jährige, der bereits seit 13 Jahren für den Klub aufläuft und zu einer echten Legende der Pariser geworden ist, steht noch bis 2028 in der französischen Hauptstadt unter Vertrag. Im kommenden Sommer oder allerspätestens nach der Saison 27/28 dürften sich die Pariser damit um einen qualitativ hochwertigen Ersatz bemühen - und bei ihren Überlegungen ganz schnell beim vier Jahre jüngeren Upamecano landen.

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Der Bayern-Verteidiger machte zuletzt in dieser Woche wieder auf sich aufmerksam, als er beim 2:0-Auswärtssieg seines Klubs in der Champions League bei Atletico Madrid Stürmer Julian Alvarez komplett aus dem Spiel nahm. Bei den Münchnern ist er inzwischen der Abwehrchef, an seiner Seite wechseln sich Jonathan Tah und Min-jae Kim ab.

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Upamecano kam 2021 für 42,5 Millionen Euro zu den Bayern. In der laufenden Saison kommt er in zwölf Pflichtspielen in allen Wettbewerben auf drei Tore für den FCB.

Geschrieben vonDaniel Buse

Redakteur GOAL DE / SPOX

📝Bio: Für die Lokalzeitung startete ich sofort nach meinem 18. Geburtstag im Sport - weil ich dann endlich mit meinem neuen Führerschein alle Kreisliga-Plätze der näheren Umgebung abfahren konnte. Neben dem "kleinen" Fußball bekam ich auch noch den FC Twente von einem Kollegen an die Hand, bei dem ich seit 2006 regelmäßig im Stadion bin. 

Neben meinem Studium begann ich bei GOAL mit einem Praktikum, bei dem sich der Arbeitsumfang immer weiter erhöhte, bis es zu einem echten Job wurde. Seit 2015 bin ich fest bei GOAL und SPOX und als Redakteur für all das verantwortlich, was das Tagesgeschehen des "großen" Fußballs zu bieten hat. 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Als Sohn eines fußballbegeisterten Vaters, der in Dortmund groß geworden ist, hat man keine Wahl - sondern ist natürlich BVB-Fan. Die Liebe zu den Schwarz-Gelben ist allerdings nicht mehr ganz so intensiv wie noch als Jugendlicher, vielleicht auch, weil es der Job mit seinem neutral-kritischen Blick auf das Ganze mit sich bringt. 

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • internationalen News

  • dem Geschehen in der Bundesliga

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Wenn es mit der eigenen Karriere nicht mal ansatzweise geklappt hat, sind die Augenblicke, in denen man trotzdem auf der großen Bühne steht und die Fans außer sich vor Freude sind, etwas ganz Besonderes: 2011 ging es zum jubelnden BVB-Team durch den Spielertunnel bis auf den Rasen, vor die "Gelbe Wand" und zur Meisterschale. Und im selben Jahr stand ich bei der Twente-Meisterfeier im Hintergrund auf der Bühne und damit vor einem riesigen Pyro-Meer. 

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