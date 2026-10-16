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Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport
Tim Ursinus

Damit war nicht zu rechnen: Jürgen Klopp verzichtet wohl auf Besuch beim FC Bayern

Bundesliga
Bayern München - RB Leipzig
Bayern München
RB Leipzig
Bayer Leverkusen - SC Freiburg
Bayer Leverkusen
SC Freiburg
Jürgen Klopp
Deutschland
UEFA Nations League A

Jürgen Klopp wird sich das Spiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig wohl nicht live anschauen. Zumindest aus dem Stadion.

Bundestrainer Jürgen Klopp wird auch in diesem Wochenende wieder ein Bundesligaspiel besuchen. Seine Wahl ist aber durchaus überraschend. Nach Informationen der Bild-Zeitung wird Klopp nicht das Topspiel am Samstag zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig besuchen, sondern stattdessen die Begegnung Bayer Leverkusen gegen SC Freiburg aus nächster Nähe beäugen.

Zwar nominierte der 59-Jährige für seinen Doppelkader in der abgelaufenen XXL-Länderspielpause in Max Rosenfelder, Philipp Treu, Yannik Engelhardt und Derry Scherhant gleich vier SCF-Profis, seine Abwesenheit in München ist dennoch eine Überraschung. Zumal Klopp neben der Chance, zahlreiche Nationalspieler live zu sehen, damit auch auf ein Wiedersehen mit ihm bekannten Gesichtern aus Leipzig verzichtet. Vor seinem Amtsantritt beim DFB arbeitete er bekanntlich als Head of Global Soccer für Red Bull, weshalb er häufiger bei Spielen der Sachsen zugegen war.

Aus dem Bericht geht außerdem hervor, dass Co-Trainer Sven Bender das Spiel zwischen Aufsteiger SV Elversberg und dem FC Augsburg anschauen wird. Die SVE hatte zuletzt Felix Keidel, der FCA Finn Dahmen und Hennes Behrens an das DFB-Team abgestellt.

Welches Spiel des FC Bayern besucht Jürgen Klopp stattdessen?

Gleichwohl enthüllte die Bild-Zeitung, dass Klopp die Bayern-Spieler bereits am Mittwoch in der Champions League beobachten wird und dabei auch Kai Havertz vom Arsenal zu Gesicht bekommen. Assistent Pepijn Lijnders wird Leipzigs Gastspiel bei Real Madrid besuchen. Neben den zuletzt nominierten David Raum, Ridle Baku und Brajan Gruda darf sich womöglich auch Rocco Reitz Hoffnungen auf eine Berücksichtigung machen für die kommenden Aufgaben der Nationalmannschaft in der Nations League im November.

Klopp wird sein Aufgebot demnach am 5. November bekanntgeben, das im Vergleich zum September keine 44 Spieler umfassen wird. Stattdessen beschränkt sich der Bundestrainer dieses Mal auf einen Kader mit wohl bis zu 26 Profis. Auf das DFB-Team warten zunächst Serbien (13. November) und dann die Niederlande (16. November) zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase. Es müssen zwei Siege her, um noch unter die ersten beiden Plätze zu kommen und Chancen auf das Viertelfinale zu wahren.

Anders als Vorgänger Julian Nagelsmann besuchte Klopp auch schon vor seiner ersten Nominierung zahlreiche Spiele, um potenzielle Kandidaten zu begutachten. Auch stattete er den Vereinen Trainingsbesuche ab.

Häufig gestellte Fragen

Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.

Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.

Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.

Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.

Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.

Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk. Bei der deutschen Nationalmannschaf trainiert er darüber hinaus künftig Florian Wirtz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Co.

Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf mehr als 50 Millionen Euro.

Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.

Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.

Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.

"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Bundestrainers. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.

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