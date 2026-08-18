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Tim Ursinus

Damit war nicht mehr zu rechnen: Wende bei Joao Palhinha vom FC Bayern München?

Bundesliga
J. Palhinha
Bayern München
Aston Villa
Premier League

Wie geht es für Joao Palhinha weiter? Es bahnt sich offenbar eine Wende an.

Der FC Bayern München sucht weiterhin nach einem Abnehmer für Joao Palhinha. Ist plötzlich auch wieder Aston Villa im Rennen? Nach Informationen von The Athletic hat der Premier-League-Klub die Verhandlungen um eine Verpflichtung des Portugiesen wieder aufgenommen. Demnach seien die Villans sogar zuversichtlich, eine Einigung erzielen zu können.

Eine durchaus überraschende Entwicklung, nachdem Sportvorstand Max Eberl die Verhandlungen mit dem amtierenden Europa-League-Sieger in der vergangenen Woche noch als gescheitert erklärt und sich zuletzt die Anzeichen auf einen Wechsel von Palhinha zu Newcastle United verdichtet hatten.

"Man hat gelesen, dass uns Aston Villa kontaktiert hat wegen Joao. Das ist richtig. Aber mit Aston Villa werden wir keine Einigung hinbekommen, das funktioniert einfach nicht. Weil wir nicht in der Situation sind, das machen zu müssen, was die anderen uns aufdrängen", sagte Eberl. Die Engländer hatten den Münchnern dem Vernehmen nach zuvor ein Leihangebot mit Kaufoption unterbreitet. Der deutsche Rekordmeister drängte dem Vernehmen nach hingegen auf einen sofortigen Verkauf.

FC Bayern München: Wie geht es für Joao Palhinha weiter?

Laut Athletic soll Aston Villa aber weiterhin davon überzeugt sein, ein Leihgeschäft abwickeln zu können. Am Samstag, nach dem Testspiel gegen RB Leipzig, schloss Eberl eine Leihe ebenfalls nicht mehr kategorisch aus. "Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten heutzutage, wie man gewisse Dinge absichern kann. Wenn du eine Leihe hast, wo jemand sagt, wir sind bereit eine hohe Leihgebühr zu zahlen, dann müsste man das auch akzeptieren."

Ebenfalls überraschend an der Kehrtwende ist, dass sich die Bayern rund um das Leipzig-Spiel offenbar bereits in konkreten Gesprächen mit einem potenziellen Abnehmer befanden. Das erklärte Eberl auf die Frage nach dem Verzicht von Palhinha im Kader für den Telekom Cup: "Es gibt Verhandlungen. Und es gibt Verhandlungen, wo ein Transfer passieren könnte. Deswegen wollten wir heute kein Risiko eingehen." Gleichzeitig prophezeite er einen "langwierigen Prozess". Newcastle scheint aber angeblich aus dem Rennen zu sein, wie aus dem Bericht von The Athletic hervorgeht. Demnach seien die Bemühungen der Magpies, den defensiven Mittelfeldspieler zu verpflichten, erfolglos geblieben und eine Einigung unwahrscheinlich.

PalhinhaGetty Images

FC Bayern München: Was ist mit Sacha Boey und Bryan Zaragoza?

Palhinha war 2024 nach dem geplatzten Transfer im Sommer zuvor mit einem Jahr Verspätung auf Wunsch von Ex-Trainer Thomas Tuchel für 50 Millionen Euro vom FC Fulham an die Isar gewechselt, erfüllte die Erwartungen an ihn aber nicht. In der vergangenen Saison spielte der 31-jährige Sechser per Leihe bei Tottenham Hotspur, ein fester Transfer kam aber nicht zustande. Für einen solchen verlangen die Münchner rund 25 Millionen Euro.

Trotz seines noch bis 2028 laufenden Vertrags spielt er in den Planungen von Vincent Kompany aber keine Rolle mehr. Gleiches gilt für Sacha Boey und Bryan Zaragoza, die ebenfalls den Verein noch unbedingt verlassen sollen. "Wir haben noch fast zweieinhalb Wochen Zeit", betonte Eberl. "Wir haben von Anfang an sehr klar kommuniziert, sowohl intern als auch extern, wie die Situation ist. Es ist immer nicht leicht, solche Entscheidungen zu fällen, solche Mitteilungen zu geben, aber es ist halt auch Teil des Business."

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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