Damit war nicht mehr zu rechnen: Wende bei Joao Palhinha vom FC Bayern München?

Der FC Bayern München sucht weiterhin nach einem Abnehmer für Joao Palhinha. Ist plötzlich auch wieder Aston Villa im Rennen? Nach Informationen von The Athletic hat der Premier-League-Klub die Verhandlungen um eine Verpflichtung des Portugiesen wieder aufgenommen. Demnach seien die Villans sogar zuversichtlich, eine Einigung erzielen zu können.

Eine durchaus überraschende Entwicklung, nachdem Sportvorstand Max Eberl die Verhandlungen mit dem amtierenden Europa-League-Sieger in der vergangenen Woche noch als gescheitert erklärt und sich zuletzt die Anzeichen auf einen Wechsel von Palhinha zu Newcastle United verdichtet hatten.

"Man hat gelesen, dass uns Aston Villa kontaktiert hat wegen Joao. Das ist richtig. Aber mit Aston Villa werden wir keine Einigung hinbekommen, das funktioniert einfach nicht. Weil wir nicht in der Situation sind, das machen zu müssen, was die anderen uns aufdrängen", sagte Eberl. Die Engländer hatten den Münchnern dem Vernehmen nach zuvor ein Leihangebot mit Kaufoption unterbreitet. Der deutsche Rekordmeister drängte dem Vernehmen nach hingegen auf einen sofortigen Verkauf.

FC Bayern München: Wie geht es für Joao Palhinha weiter?

Laut Athletic soll Aston Villa aber weiterhin davon überzeugt sein, ein Leihgeschäft abwickeln zu können. Am Samstag, nach dem Testspiel gegen RB Leipzig, schloss Eberl eine Leihe ebenfalls nicht mehr kategorisch aus. "Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten heutzutage, wie man gewisse Dinge absichern kann. Wenn du eine Leihe hast, wo jemand sagt, wir sind bereit eine hohe Leihgebühr zu zahlen, dann müsste man das auch akzeptieren."

Ebenfalls überraschend an der Kehrtwende ist, dass sich die Bayern rund um das Leipzig-Spiel offenbar bereits in konkreten Gesprächen mit einem potenziellen Abnehmer befanden. Das erklärte Eberl auf die Frage nach dem Verzicht von Palhinha im Kader für den Telekom Cup: "Es gibt Verhandlungen. Und es gibt Verhandlungen, wo ein Transfer passieren könnte. Deswegen wollten wir heute kein Risiko eingehen." Gleichzeitig prophezeite er einen "langwierigen Prozess". Newcastle scheint aber angeblich aus dem Rennen zu sein, wie aus dem Bericht von The Athletic hervorgeht. Demnach seien die Bemühungen der Magpies, den defensiven Mittelfeldspieler zu verpflichten, erfolglos geblieben und eine Einigung unwahrscheinlich.

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FC Bayern München: Was ist mit Sacha Boey und Bryan Zaragoza?

Palhinha war 2024 nach dem geplatzten Transfer im Sommer zuvor mit einem Jahr Verspätung auf Wunsch von Ex-Trainer Thomas Tuchel für 50 Millionen Euro vom FC Fulham an die Isar gewechselt, erfüllte die Erwartungen an ihn aber nicht. In der vergangenen Saison spielte der 31-jährige Sechser per Leihe bei Tottenham Hotspur, ein fester Transfer kam aber nicht zustande. Für einen solchen verlangen die Münchner rund 25 Millionen Euro.

Trotz seines noch bis 2028 laufenden Vertrags spielt er in den Planungen von Vincent Kompany aber keine Rolle mehr. Gleiches gilt für Sacha Boey und Bryan Zaragoza, die ebenfalls den Verein noch unbedingt verlassen sollen. "Wir haben noch fast zweieinhalb Wochen Zeit", betonte Eberl. "Wir haben von Anfang an sehr klar kommuniziert, sowohl intern als auch extern, wie die Situation ist. Es ist immer nicht leicht, solche Entscheidungen zu fällen, solche Mitteilungen zu geben, aber es ist halt auch Teil des Business."