So seht Ihr Dänemark U17 gegen Australien U17 mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem gewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber besuchen. Ruft die Website des übertragenden Sportsenders auf oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Dänemark U17 und Australien U17 treffen in Gruppe C der U17-Weltmeisterschaft aufeinander. Die beiden Teams gehen nach unterschiedlichen Ergebnissen zum Auftakt in die Partie.

Dänemark steht nach einer 0:4-Niederlage gegen Mosambik U17 im ersten Turnierspiel auf Platz vier der Gruppe. Es war ein schwieriger Start für ein Team, das in der europäischen Qualifikation mit drei Siegen in Folge und elf Toren in diesen Spielen seine Qualität gezeigt hatte.

Australien setzte zum Auftakt dagegen ein Ausrufezeichen. Die australische U17 besiegte Argentinien U17 mit 2:0. Damit steht sie auf Platz zwei der Gruppe C und zeigt, dass sie bei diesem Turnier mehr sein will als ein bloßer Teilnehmer.

Dänemark muss nach der deutlichen Niederlage gegen Mosambik eine Reaktion zeigen. Die Leistungen in der Qualifikation deuten darauf hin, dass das Talent vorhanden ist. Nun muss das Team schnell wieder daran anknüpfen, denn das Weiterkommen in der Gruppe steht auf dem Spiel.

Australiens Sieg gegen Argentinien war das erste verzeichnete Ergebnis des Teams bei einer U17-Weltmeisterschaft seit 2019. Das Selbstvertrauen aus dieser Leistung dürfte Australien auch in diese Partie mitnehmen. Das Team will seine Position in der Gruppe festigen.

Für beide Teams steht viel auf dem Spiel. Ein Sieg könnte Australien den Einzug in die K.-o.-Runde sichern, während Dänemark Punkte braucht, um seine Chancen im Turnier zu wahren.

Wie Ihr Dänemark U17 gegen Australien U17 live sehen könnt, erfahrt Ihr im Folgenden.

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