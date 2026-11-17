So seht Ihr Dänemark gegen Norwegen mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Parken

Dänemark empfängt Norwegen am Dienstagabend im Parken in Kopenhagen zum letzten Spieltag der Gruppe A4 der UEFA Nations League. Dabei geht es um Platz zwei und den Einzug ins Viertelfinale.

Die Mannschaft von Brian Riemer geht nach dem 4:1-Erfolg gegen Portugal am Samstag in Braga in überragender Form in die Partie. Durch das Ergebnis steht sie bei neun Punkten und ist nur noch ein Spiel davon entfernt, sich den Platz in der K.-o.-Phase zu sichern. Rasmus Hojlund traf zweimal, Pierre-Emile Hojbjerg verwandelte einen Elfmeter. Für Portugal war es die höchste Heimniederlage in der Geschichte offizieller Wettbewerbe.

Morten Hjulmand bezeichnete den Erfolg als einen der größten Siege in der Geschichte des dänischen Fußballs. Der Mittelfeldspieler von Sporting betonte jedoch sogleich, dass die Aufgabe noch nicht erledigt sei. Ein Unentschieden im Parken reicht Dänemark zum Weiterkommen, bei einer Niederlage ginge Platz zwei stattdessen an Norwegen.

Auch Norwegen reist mit Rückenwind zum Spiel am Dienstag, nachdem es Wales am Samstag in Oslo mit 3:1 besiegt hat. Erling Haaland traf per Elfmeter und bereitete ein Tor vor. Antonio Nusa erzielte den Führungstreffer, Andreas Schjelderup legte einen zweiten Treffer nach. Die Mannschaft von Stale Solbakken weiß, dass in Kopenhagen nur ein Sieg reicht.

Haaland wird für Norwegens Hoffnungen eine zentrale Rolle spielen. Nach dem Spiel gegen Wales wurde der Stürmer von Manchester City allerdings auch zum laufenden Verfahren wegen der finanziellen Vorwürfe gegen seinen Klub in der Premier League befragt. Er stellte klar, dass sein Fokus ausschließlich auf dem Fußball und diesem entscheidenden Nations-League-Spiel liege.

Martin Odegaard spielte gegen Wales die vollen 90 Minuten, obwohl er in der Nacht vor der Partie krank gewesen war. Das machte Solbakken erst nach dem Spiel bekannt. Ob Odegaard einsatzbereit und in Bestform ist, dürfte bis zum Anpfiff genau beobachtet werden.

Portugal steht bereits als Gruppensieger fest, Wales muss in die Abstiegs-Play-offs. Damit geht es am Dienstag im Parken im direkten Duell um Platz zwei.