So sehen Sie Dänemark gegen Norwegen mit einem VPN

Sie möchten Ihren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Ein zuverlässiges VPN besorgen . Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).

. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland DAZN Belgien DAZN Österreich DAZN Schweiz DAZN

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden & Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Parken

Dänemark empfängt Norwegen am Dienstagabend im Parken in Kopenhagen zur letzten Runde der Gruppe A4 der UEFA Nations League. Dabei stehen der zweite Platz und der Einzug ins Viertelfinale auf dem Spiel.

Die Mannschaft von Brian Riemer geht nach einem deutlichen 4:1 gegen Portugal am Samstag in Braga in hervorragender Form in die Partie. Durch den Sieg steht Dänemark bei neun Punkten und ist nur noch ein Spiel davon entfernt, sich einen Platz in der K.-o.-Phase zu sichern. Rasmus Hojlund traf zweimal, Pierre-Emile Hojbjerg steuerte einen Elfmeter bei. Für Portugal war es die höchste Heimniederlage in der Geschichte offizieller Wettbewerbe.

Morten Hjulmand bezeichnete das Ergebnis als einen der größten Siege in der Geschichte des dänischen Fußballs. Der Mittelfeldspieler von Sporting betonte jedoch rasch, dass die Aufgabe noch nicht erledigt sei. Dänemark reicht im Parken ein Unentschieden zum Weiterkommen, bei einer Niederlage würde stattdessen Norwegen den zweiten Platz belegen.

Auch Norwegen reist mit Rückenwind zum Spiel am Dienstag, nachdem die Mannschaft am Samstag in Oslo Wales mit 3:1 besiegt hat. Erling Haaland traf per Elfmeter und bereitete ein Tor vor, Antonio Nusa erzielte den Führungstreffer und Andreas Schjelderup legte einen zweiten Treffer nach. Für die Mannschaft von Stale Solbakken zählt in Kopenhagen nur ein Sieg.

Haaland wird für Norwegens Hoffnungen eine zentrale Rolle spielen. Nach dem Spiel gegen Wales wurde der Stürmer von Manchester City allerdings auch zum laufenden Verfahren wegen der finanziellen Vorwürfe gegen seinen Klub in der Premier League befragt. Er stellte klar, dass er sich ganz auf den Fußball und dieses entscheidende Nations-League-Spiel konzentriere.

Martin Odegaard spielte gegen Wales die vollen 90 Minuten, obwohl er die Nacht vor dem Spiel krank gewesen war. Das machte Solbakken erst nach der Partie bekannt. Ob Odegaard einsatzfähig und in Form ist, bleibt bis zum Anpfiff zu beobachten.

Portugal steht bereits als Gruppensieger fest, Wales muss in die Abstiegs-Play-offs. Damit geht es am Dienstag im Parken im direkten Duell um Platz zwei. Im Folgenden erfahren Sie alles, was Sie zur Übertragung des Spiels wissen müssen.

Teamnews und Kader