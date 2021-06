Dänemark vs. Finnland heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung, Highlights - die EM-Gruppenphase

Dänemark vs. Finnland live. Alles zur TV-Übertragung, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung, Highlights des skandinavischen Duells hier bei Goal.

Ein skandinavisches Duell steht an in Gruppe B der Europameisterschaft. Dänemark trifft um 18:00 Uhr auf Finnland, und das wird für die Finnen voraussichtlich keine leichte Aufgabe.

Aus den letzten fünf Spielen holte Finnland keinen einzigen Sieg, zuletzt setzte es eine 0:1 Niederlage gegen Estland. Dänemark hingegen kann mit Kaspar Schmeichel, Andreas Christensen und Christian Eriksen durchaus auf einige Stars setzen, die dieses Jahr auch allesamt Erfolge mit ihren Vereinen erzielten. Ein gutes Stück Arbeit also, das dort auf die Finnen zukommt, die es in ihrer Gruppe außerdem noch mit Belgien und Russland zu tun bekommen.

Trotzdem kann man davon ausgehen, dass Kapitän Tim Sparv seine Männer motivieren wird, gleich im ersten Spiel gegen Dänemark alles zu geben. Da das Spiel in Kopenhagen stattfindet, haben die Dänen allerdings Heimvorteil. Wo ihr das Spiel verfolgen könnt, welche Angebote für LIVE-STREAMS und LIVE-TICKER es gibt zeigen wir jetzt in den nächsten Abschnitten.

Wettbewerb Europameisterschaft - Gruppenphase Duell Dänemark vs. Finnland Ort Parken Stadion - Kopenhagen Anstoß 18:00 Uhr

Dänemark vs. Finnland heute live: Wo läuft die TV-Übertragung?

Wer das Auftaktspiel in Gruppe B live im Free-TV verfolgen möchte, der hat gute Karten. Ungefähr eine Stunde vor Anpfiff beginnt die Vorberichterstattung im ZDF. Zum Moderatorenteam der diesjährigen EM gehören im ZDF sowohl Jochen Breyer als auch Kathrin Müller-Hohenstein. Ergänzt werden sie durch die Expertenrunde bestehend aus Per Mertesacker, Christoph Kramer und Sandro Wagner. Als Kommentatoren sind Bela Rethy, Oliver Schmidt, Claudia Neumann und Martin Schneider im Einsatz. Für die Partie Dänemark vs. Finnland wird dieses Mal Bela Rethy am Mikrofon sitzen.

TV-Übertragung des Spiels:

Sender: ZDF

Anpfiff: 18:00 Uhr

Moderatoren: Jochen Breyer und Kathrin Müller-Hohenstein

Kommentator: Bela Rethy

Dänemark vs. Finnland: Das Spiel als LIVE-STREAM

Wer unterwegs ist und trotzdem live dabei sein will, kann sich mit jedem internetfähigen Gerät den LIVE-STREAM des ZDF anschauen. Dieser ist absolut kostenlos abrufbar. Hier kommt ihr zum LIVE-STREAM.

Dänemark vs. Finnland: Alles zum LIVE-TICKER

Wer sich lieber bequem z.B. über das Smartphone über den aktuellen Spielstand und die Geschehnisse auf dem Platz informieren will, für den ist der LIVE-TICKER von Goal ideal. Auch hier verpasst ihr keine Minute des Spiels, und werdet sofort informiert, wenn etwas passiert. Hier gehts zum LIVE-TICKER für das Spiel Dänemark vs. Finnland.

Dänemark vs. Finnland: Alle Highlights der EM auf DAZN

Obwohl DAZN sich keine Rechte für die Liveübertragungen der EM-Spiele gesichert hat, müsst ihr auch hier nicht auf die Europameisterschaft verzichten. Der Streamingdienst stellt nach Abpfiff immer alle Highlights der Spiele zusammen. So könnt ihr also auch nach dem Spiel noch einmal bequem alle Tore und Highlights der Partien genau nachvollziehen.

Wer sich auch vom übrigen breitgefächerten Livesportangebot von DAZN überzeugen hat lassen, kann für 11,99€ im Monat ein Abonnement beim Streamingdienst abschließen, oder beim Jahresabo für 119,99€ noch einmal etwas sparen. Gleichzeitig bietet auch DAZN die Möglichkeit eines kostenlosen Probemonats, mit dem ihr genauso Zugriff auf alle DAZN-Sportangebote zugriff habt. Von der NBA bis hin zur MLB findet hier jeder Sportfan etwas für sich.

Dänemark vs. Finnland: Alles auf einen Blick

Free-TV ZDF LIVE-STREAM ZDF LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

Dänemark vs. Finnland: die Aufstellungen der Teams

Eine Stunde vor Spielbeginn findet ihr hier die Aufstellungen der beiden Mannschaften.