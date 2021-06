Dänemark bekommt es am zweiten Gruppenspieltag mit Belgien zu tun. Alle Infos zur TV-Übertragung, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights bei Goal.

Heute, am 17. Juni, trifft die Nationalmannschaft Dänemarks um 18:00 Uhr in Kopenhagen auf Belgien. Richtig verkraftet haben die dänischen Spieler den Zusammenbruch von Christian Eriksen mit Sicherheit noch nicht.

Im ersten Spiel gegen Finnland brach der Profi von Inter Mailand während des Spiels zusammen und musste auf dem Spielfeld reanimiert werden. Nach langer Unterbrechung wurde die Partie schließlich fortgesetzt, eine Entscheidung, die schon direkt nach dem Spiel heftig diskutiert wurde. Das Spiel verlor Dänemark schließlich mit 0:1. Das Ergebnis der Partie war aber in diesem Fall auf alle Fälle zweitrangig.

Belgien war nur wenige Stunden später seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Dank eines Doppelpacks von Romelu Lukaku und eines Treffers von BVB-Profi Thomas Meunier siegten die Roten Teufel mit 3:0 gegen Russland.

Goal erklärt euch wie sich die TV-Übertragung und LIVE-STREAMS der Partie gestalten, sowie wo ihr einen LIVE-TICKER und die Highlights finden könnt.

Dänemark vs. Belgien - alle Daten des Spiels im Überblick

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 - Gruppenphase Begegnung Dänemark vs. Belgien Ort Parken-Stadion (Kopenhagen) Anpfiff 17.06 - 18:00 Uhr

Dänemark vs. Belgien - die Übertragung im Free-TV

Wie schon die letzten Jahre werden die Großevents im Fußball bei den beiden Sendern ARD und ZDF gezeigt. Für die Begegnung Dänemark vs. Belgien ist letzterer verantwortlich. Ab ca. 17:05 Uhr könnt ihr dort die Vorberichte zum Spiel verfolgen. Moderiert wird dabei von Jochen Breyer, als Experte ist der Weltmeister von 2014, Christoph Kramer, mit dabei. Ab 18:00 Uhr übernimmt dann Claudia Neumann als Kommentatorin das Zepter.

Außerdem läuft die Begegnung zwischen Dänemark und Belgien auch beim Pay-TV Sender MagentaTV. Näheres dazu findet ihr im übernächsten Absatz.

Dänemark vs. Belgien - Die ZDF-Übertragung in der Übersicht

Vorberichterstattung: 17:05 Uhr

Anpfiff: 18:00 Uhr

Moderator: Jochen Breyer

Experte: Christoph Kramer

Kommentatorin: Claudia Neumann

Dänemark vs. Belgien - wo läuft der LIVE-STREAM?

Wer die Partie zwischen Dänemark und Belgien als LIVE-STREAM verfolgen möchte, der bekommt sogar zwei Möglichkeiten. Neben dem ZDF und der ARD hat auch MagentaTV die Übertragungsrechte aller 51 EM-Spiele erhalten. Der Streamingdienst der Telekom zeigt also alle Spiele als LIVE-STREAM auf seiner hauseigenen Website. Zehn der insgesamt 51 Spiele sind sogar nur bei MagentaTV zu sehen, und somit ohne Abo nicht live zu verfolgen. Die heutige Partie gehört allerdings nicht dazu.

Dänemark vs. Belgien - der LIVE-STREAM des ZDF

Wie üblich bietet auch das ZDF einen LIVE-STREAM an, der parallel zur Übertragung im Free-TV läuft. Dieser ist völlig kostenfrei. Auch hier begleitet euch Claudia Neumann ab 18:00 Uhr durch die Partie. Abrufen könnt ihr den LIVE-STREAM über die Website des ZDF oder einfach über diesen Link.

Dänemark vs. Belgien - LIVE-STREAM bei MagentaTV

Etwas anders sieht es da schon beim LIVE-STREAM von MagentaTV aus. Dieser ist nicht wie der des ZDF kostenfrei. Um das Spiel dort verfolgen zu können, müsst ihr ein Abonnement abschließen. Dabei gibt es aktuell noch ein Sonderangebot, dass zur EM ins Leben gerufen wurde. Damit könnt ihr die ersten drei Monate gratis sehen, danach kostet das Abo beim Streamingdienst der Telekom 10€ im Monat. Mehr Informationen dazu könnt ihr hier finden.

Wer sich für das Zusehen über MagentaTV entscheidet, den erwarten u.a. Jan Platte und Wolff Fuss als Kommenatoren, Johannes B. Kerner als Moderator und z.B. auch Michael Ballack, der als Experte tätig ist. Über den ganzen Tag verteilt könnt ihr dort auch Vorberichte zu Spielen, Taktikanalysen oder News aus dem EM-Lager der Deutschen verfolgen.

Dänemark vs. Belgien - der LIVE-TICKER zum Spiel

Auch für alle, die das Spiel nicht live verfolgen können, haben wir eine Lösung. Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst ihr kein Tor, keine Parade und keine Karte in der Partie. Sobald auf dem Spielfeld etwas passiert, könnt ihr es im LIVE-TICKER nachlesen und seid so auch immer mittendrin. Wer das Spiel also per LIVE-TICKER verfolgen möchte, findet hier den Link dazu.

A message from @ChrisEriksen8 .

♥️🤍 pic.twitter.com/WDTHjqE94w — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 15, 2021

Dänemark vs. Belgien - die Highlights des Spiels auf DAZN

Alle Highlights der EM-Spiele könnt ihr übrigens beim Streamingdienst DAZN finden. Immer eine Stunde nach Abpfiff, werden dort die schönsten Szenen der Spiele zusammengeschnitten hochgeladen. Wer die Tore seiner Lieblingsmannschaft also noch einmal sehen möchte, oder das letzte Spiel verpasst hat, ist hier genau richtig. Aktuell kostet ein Monat bei DAZN 11,99€, und das Jahresabo 119,99€.

Ab August werden sich diese Preise um jeweils drei Euro pro Monat beziehungsweise 30 Euro pro Jahr erhöhen, dafür wird der Fußballanteil bei DAZN aber noch einmal erhöht. Ihr könnt dann noch mehr Bundesliga und Champions-League Spiele dort live sehen. Davon abgesehen werden auch NBA-, NFL- oder Kampfsport-Fans dort fündig. Für alle Unentschlossenen bietet DAZN übrigens einen kostenlosen Probemonat an, mit dem ihr euch von dem breiten Livesportangebot dort überzeugen lassen könnt.

Dänemark vs. Belgien - TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Highlights auf einen Blick

TV ZDF LIVE-STREAM ZDF / MagentaTV LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

Dänemark vs. Belgien - Die Aufstellungen der Teams

Pünktlich eine Stunde vor Anpfiff gibt es hier die Aufstellungen der Mannschaften