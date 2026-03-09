Da wird sogar der Geflüchtetenjäger Donald Trump weich: US-Präsident fordert Asyl für iranische Nationalspielerinnen

Trump, dessen Regierung in den USA sich den Kampf gegen Einwanderung auf die Fahnen geschrieben hat und im Inland Menschen teils nur aufgrund wegen ihres Aussehens festetzen lässt, kritisierte auf seinem Netzwerk Truth Social die Regierung in Canberra scharf und sprach von einem "schrecklichen humanitären Fehler". Der US-Präsident wandte sich direkt an den australischen Premierminister Anthony Albanese: "Die Vereinigten Staaten werden sie aufnehmen, wenn Sie es nicht tun", schrieb er.

Nach dem Vorrunden-Aus Irans bei der Asienmeisterschaft der Frauen hatte es große Sorgen um die Nationalspielerinnen gegeben. Weil die Mannschaft beim ersten Gruppenspiel gegen Südkorea (0:3) auf das Singen der Nationalhymne verzichtet hatte, befürchteten Menschenrechtsgruppen nach der Rückkehr in die Heimat Repressalien.

Laut CNN setzten sich fünf Spielerinnen daher am Montag von ihrem Team ab. Das Quintett habe das Mannschaftshotel in Australien verlassen und Schutz bei der Polizei gesucht, berichtet der TV-Sender.

Das Verzicht auf die Hymne war als offener Protest gegen die Führung gewertet worden, ein Kommentator bezeichnete die Spielerinnen im iranischen Staatsfernsehen als "Kriegsverräterinnen" und forderte Konsequenzen. Vor den Spielen gegen Australien (0:4) und die Philippinen (0:2) hatten die Spielerinnen dann wieder die Hymne gesungen und dabei salutiert. Ob zuvor Druck ausgeübt worden war, blieb unklar.

Ob alle iranischen Nationalspielerinnen überhaupt fliehen wollen, ist offen

Nach Politikern und Menschenrechtsaktivisten setzte sich zuletzt auch Reza Pahlavi, der älteste Sohn des ehemaligen Schahs, für das Team ein. Er rief Australiens Regierung ebenfalls zum Schutz auf.

Pahlavi forderte, "für ihre Sicherheit zu sorgen und ihnen jegliche benötigte Unterstützung zu gewähren". Der Sohn des letzten Schahs positioniert sich aus dem Exil heraus seit Jahren als möglicher Anführer eines demokratischen Übergangs in Iran.

Offen ist aber, ob überhaupt alle Spielerinnen Schutz oder gar Asyl wollen. Viele müssten bei einem Verbleib in Australien wohl Konsequenzen für ihre Familien in der Heimat fürchten, einige von ihnen haben Kinder. In der Pressekonferenz nach dem letzten Spiel sagte Nationaltrainerin Marziyeh Jafari: "Wir warten voller Ungeduld auf unsere Rückkehr. Ich persönlich möchte so schnell wie möglich in mein Land zurückkehren und bei meinen Landsleuten und meiner Familie sein."