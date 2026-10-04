"Klopp hat ihn ein bisschen rausdelegiert für diese beiden Spiele, um zu sehen, wie die Gruppe ohne ihn funktioniert", sagte Ballack am Sonntag bei RTL über den Bayern-Star, der wider Willen nicht im zweiten Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp sein durfte.

"Damit schwächt er ihn nicht", betonte Ballack jedoch während der Vorberichterstattung auf die Nations-League-Revanche in Griechenland, "und ich sehe auch niemanden, der ihn derzeit ersetzen könnte."

Klopp teste seine Optionen, "er fährt zweigleisig, und das finde ich völlig in Ordnung". Entsprechend komme die Diskussion "nicht zum richtigen Zeitpunkt".

Auch Kahn sieht den DFB-Kapitän Kimmich weiterhin als wichtigen Spieler für die Nationalmannschaft an. Nach einem Bundestrainerwechsel allerdings habe sich jeder aufs Neue zu beweisen: "Alle müssen das Gefühl bekommen, sich ihren Status erarbeiten zu müssen."

Kahn sieht Kimmich in keiner leichten Position, denn dieser habe "das Pech gehabt, in Nationalmannschaften zu spielen, die nicht besonders erfolgreich waren. Für eine Führungsfigur wie Joshua ist es schon wichtig, dass die anderen zu ihm aufschauen. Und dafür fehlen ihm diese Erfolge. Das macht seine Aufgabe besonders schwer. Man muss sich die Frage stellen: Ist das die optimale Lösung?"

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Ist Kimmich als Sechser Weltklasse, Michael Ballack?

Auch Ballack sieht Kimmich nicht über jeden Zweifel erhaben. Der 50-Jährige wich der Frage aus, ob er Kimmich auf der Sechs als Weltklasse einstufe, und erklärte, dass er den 31-Jährigen als Rechtsverteidiger stärker einschätze "mit all seinen Eigenschaften, so ist er auch groß geworden. Da war er für mich Weltklasse."

Lothar Matthäus sieht Kimmich "natürlich gesetzt, wenn er die Leistung bringt". Spiele ein anderer jedoch stärker auf der Position des Kapitäns im defensiven Mittelfeld, sagte der Rekordnationalspieler, "wird Kimmich es schwer haben". Beim 2:0 gegen Serbien hatten Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof überzeugt.

Klopp spielt die Diskussion, ob Kimmich weiterhin benötigt werde, bisher herunter. Entsprechenden Fragen wich er während seiner Pressekonferenz am Samstag aus. "Ich gebe auf. Macht, was ihr wollt", sagte er.